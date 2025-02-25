Capybara

5

Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurusd ; audusd; gbpusd ; nzdusd ainsi que des paires mineures comme audcad ; nzdcad; eurnzd et eurcad y compris xauusd sur la période m15.

Heure de début – Heure de début de l'EA
Minute de début – Minute de début de l'EA
Heure de fin – Heure de fin de l'EA
Minute de fin – Minute de fin de l'EA
Lot – Le lot initial pour commencer à trader
Utiliser des lots variables – Vrai/Faux – Utiliser la gestion de l'argent Vrai/Faux
Marge libre pour chaque lot de 0,01 – La marge libre pour chaque lot de 0,01
Multiplication – facteur multiplicateur comme 1,5
Lots max – nombre maximum de lots autorisés
Take Profit – take profit en points
Stop Loss en points (0 : ne pas utiliser) – stop loss en points si 0 le désactivera
Grille de pourcentage Stop Loss – pourcentage de perte du compte total autorisé pour couper toutes les positions
Superposition – clôture du premier et du dernier ordre ensemble dans le bénéfice total
Superposition après X transactions – clôture du premier et du dernier ordre à un certain nombre de transactions
Superposition % – clôture du premier et du dernier ordre à un certain pourcentage de profit
Dessin des balises de profit vrai/faux – dessin des balises de profit sur le graphique vrai ou faux
Nom de la police – le nom de la police
Police Résultat de la taille – la taille de la police
Couleur de la police – la couleur de la police
Numéro magique – le numéro magique unique qui identifie l'EA
Distance de la grille – la distance entre les commandes
Numéro d'ordre de la distance variable – le montant de l'ordre pour démarrer la distance variable
Début de la distance variable – à quelle distance entre les ordres la distance variable doit-elle commencer
Multiplication de la distance 1.2 – le multiplicateur de l'ordre variable
Activer l'achat – vrai/faux – activer l'achat, vrai ou faux
Activer la vente – vrai/faux – activer la vente vrai ou faux
Contrôler les commandes manuelles – vrai/faux
Autoriser la couverture – vrai/faux – l'EA doit-il contrôler les commandes manuelles vrai ou faux
Longs maximum - nombre maximal d'ordres longs autorisés
Shorts maximum - nombre maximal d'ordres courts autorisés
Description de la transaction – Capybara


Avis 29
ivan1147
29
ivan1147 2025.09.25 09:14 
 

This is the best and most porfitable EA in the market, I have flipped from 100$ to 300$ with 0.01 lot and multiplier 1.1 and 15 mins timeframe within 3 days, thank you so much!

Jean Philipe Dumont
41
Jean Philipe Dumont 2025.09.06 14:07 
 

Capybara EA has been a fantastic addition to my trading toolkit. I’ve tested it across several currency pairs, including EUR/USD, GBP/USD and USD/JPY and it’s performed exceptionally well on both short term and longer term timeframes. Whether I'm trading on M1, M5, H1, or D1 the EA adapts seamlessly and consistently delivers good results. It's user friendly and has saved me hours of manual trading. Thank you author, for developing such an effective tool!!!

Mark Boman
44
Mark Boman 2025.09.06 14:02 
 

I’ve been using Capybara EA for gold trading and it’s been fantastic. It performs well across different timeframes especially on the H1 and H4 charts. It captures price movements with precision and adapts well to market conditions. Definitely recommend it for anyone focused on gold!

Produits recommandés
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experts
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
EA Bollinger Bands
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
The EA (Expert Advisor) Distance of Bollinger Bands is a trading strategy or algorithm used in financial markets, particularly in Forex trading. Bollinger Bands are a technical analysis tool that consists of a middle band (usually a simple moving average) and two outer bands (standard deviations of the middle band). The EA Distance of Bollinger Bands strategy focuses on measuring the distance between the price and the Bollinger Bands to make trading decisions. Here's how the EA Distance of Bolli
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Experts
This is a price action trading robot, the EA will stick to the medium term trend and price to deliver trades. Orders are always protected by the user set stop loss points. With the capital management system, it will help that EA operates in accordance with its purpose. Telegram : https://t.me/trungtqIT Timeframe is H1. Minimum account balance: $100. Attention is Important: EA only test live on demo or real accounts. Backtest results are just random and inaccurate. Features: Every trade is prote
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experts
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 Combo recommandé : À utiliser de préférence avec   EA US30 Scalper   et   Nasdaq Algo   pour une diversification optimale des investissements. MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transa
Alligator Trend Trader Pro
Kiril Spiridonov
Experts
The system is tested and fully optimized on 4H. Furthermore, more 1370 models were used to optimize the indicator. It uses Aligator indicator to catch the trend.  Pros : Backtested using tick data for the last 6 years. Expected to keep the same performance Does not have to be turned on all the time as it uses major market movements. Fully optimized strategy on 4H chart. Cons : Has a maximum losing streak of 3 consecutive trades in several market conditions. ** Past performance is not a guarante
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Experts
Maximo Momentum  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
Le robot utilise la stratégie de négociation consistant à briser les lignes de l'indicateur des bandes de Bollinger. L'essence de cette stratégie réside dans l'analyse constante des lignes de l'indicateur et la recherche des points de rupture les plus efficaces pour ses lignes. Lorsque le prix franchit la ligne indicatrice dans l'une des directions, le robot ouvre une transaction dans cette direction et commence à la suivre.Mais le robot n'ouvre pas de transactions à chaque fois que les lignes
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Stacking King EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Stacking King EA – Puissance de précision, simplicité d'utilisation Description : Le Stacking King EA est un puissant outil de trading qui vous permet d'ouvrir instantanément plusieurs positions en un seul clic ou de cumuler automatiquement des positions toutes les minutes pendant une durée définie, directement sur votre terminal MT4 actif. Que vous soyez scalpeur, adepte des tendances ou que vous accumuliez des ruptures, cet EA vous offre un contrôle total avec un minimum d'effort. Conçu pour
IRobot Alligators
Paranchai Tensit
Experts
IRobot Alligators is an Expert Advisor based on the chaos theory and the Alligator technical indicator. This expert advisor consists of three lines, overlaid on a price chart, that represent the jaw, the teeth and the lips of the Alligator. It was designed to help confirm that a trend is in effect and in what direction. As with all moving averages, the shortest one (green) moves first, followed by the middle (red) and then longer average (blue). If the three lines are entwined, then the Alligato
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA est un conseiller expert conçu pour réussir les défis HFT des sociétés de prop trading qui autorisent son utilisation. Quelles sociétés de prop trading HFT puis-je utiliser ? Il a été testé sur presque tous les défis de sociétés de prop trading HFT avec un taux de succès de 100 %, tels que Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave et t
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experts
Fxdolarix est un robot scalper automatique pour GBPUSD M5. A été testé sur un compte réel pendant 3 mois. Le robot utilise une stratégie de scalping axée sur les mouvements de prix intrajournaliers à court terme. L'accent principal est mis sur l'identification des moments de volatilité à court terme et l'exécution de transactions rapides. Le robot utilise des indicateurs tels que : iMACD, iMA, iStochastic. À l'aide de ces indicateurs, le robot identifie la direction de la tendance et, avec l'ai
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Experts
Night Rocker EA is a night scalper that has a system for evaluating market volatility and trades during a period when prices are flat. In addition, there is a built-in filter of spread and slippage.   Each open order has a stop loss and take profit. Also, the market volatility assessment system closes orders when market conditions change in a negative direction for the trader.   The Expert Advisor works on USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD pairs. Period M15.   The internal control system for workin
Bands Jazz
Iurii Tokman
Experts
Bands Jazz EA is based on the analysis of the Bollinger Bands indicator. The EA algorithm is simple - it uses Stop Loss, Take Profit and Trailing Stop. Settings TimeBeginHour —trading start hour. Values 0 to 24. TimeBeginMinute —trading start minute. Values 0 to 60. TimeEndHour —trading end hour. Values 0 to 24. TimeEndMinute —trading end minute. Values 0 to 60. period —averaging period for Bollinger Bands calculations. deviation —number of standard deviations from the main line for Bollinger B
Average Price Infinity
Rodrigo Shigueaki Da Costa Aoki
Experts
Bienvenue sur Average Price Infinity ! C'est un robot très agressif pour ceux qui recherchent des cibles rapides et qui veulent rester opérationnels à tout moment. Il ouvrira toujours des trades en mesurant la tendance immédiate du marché, en recherchant des cibles rapides. Sa stratégie est basée sur le prix moyen, donc lorsque le prix de l'actif va du côté opposé de l'ordre, de nouveaux ordres sont ouverts à la recherche du prix moyen entre eux. Le minimum recommandé pour faire fonctionner ce
EA Bollinger Band High Distance
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
The EA of Bollinger Bands are a popular technical analysis tool used by traders and investors to analyze price volatility and potential price reversal points in financial markets, such as stocks, forex, or cryptocurrencies. They consist of three lines: The middle band: This is typically a simple moving average (SMA) of the price over a specific period. The most common period used is 20. The upper band: This is the sum of the middle band and twice the standard deviation of the price over the same
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
"RSI" usually refers to the Relative Strength Index, a technical indicator used in financial markets to analyze the strength or weakness of an asset's price. "Pending Grid" may suggest a specific trading strategy that combines pending orders with grid trading techniques. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) is a technical indicator used in trading to assess whether an asset is overbought or oversold. It measures the speed and change of price movements. RSI values range from 0 to 100. Typically
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experts
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
BB Scalping
Vasiliy Strukov
Experts
BB Scalping Expert est mon dernier chef-d'œuvre en matière de cassure, de scalping et de trading sans martingale pour l'or avec précision ! Ce système gère les cassures en combinant les bandes de Bollinger et l'indicateur zigzag. Plusieurs ordres en attente sont placés au plus haut et au plus bas des bandes de Bollinger. Lorsqu'il se déclenche, un stop suiveur suit le prix de cassure jusqu'à ce que les ordres soient stoppés. L'EA utilise l'indicateur zigzag pour un stop loss dynamique afin de pr
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.17 (6)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
OpenScalp GXT AI Mt4
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
OpenScalp GXT est un système de scalping simple, basé sur le consensus des derniers modèles GPT. Vous pouvez sélectionner le modèle de votre choix dans le menu déroulant des paramètres d'entrée ou laisser l'EA choisir automatiquement. Chaque ordre est passé individuellement, un trade à la fois, sans martingale ou grille. De plus, chaque position est protégée par un stop loss dynamique virtuel, avec un stop loss fixe entièrement personnalisable disponible. Le consensus de l'IA combiné au moteur d
Plus de l'auteur
Gold is Cold
Sergey Kasirenko
5 (18)
Experts
L'EA « Gold is Cold » s'appuie sur l'indicateur de tendance personnel de l'auteur. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP. Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des unités de temps m15 o
Labuby mt4
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experts
Bonjour ! Je m'appelle Labuby ! J'aime trader les paires de devises et l'or ! J'utilise l'indicateur Alligator, qui fait partie des indicateurs par défaut de votre terminal MetaTrader. Ajoutez-moi simplement sur un graphique M5 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Signaux en direct : CLIQUEZ Paramètres: Heure de début – Heure de début de l'EA Minute de début – Minute de début de l'EA Heure de fin – Heure d
Labuby mt5
Sergey Kasirenko
Experts
Bonjour ! Je m'appelle Labuby ! J'aime trader les paires de devises et l'or ! J'utilise l'indicateur Alligator, qui fait partie des indicateurs par défaut de votre terminal MetaTrader. Ajoutez-moi simplement sur un graphique M5 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Signaux en direct : CLIQUEZ Paramètres: Heure de début – Heure de début de l'EA Minute de début – Minute de début de l'EA Heure de fin – Heure d
Gold is Hot
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experts
L'EA « Gold is Hot » s'appuie sur l'indicateur WAT personnel de l'auteur, combinant volatilité et MACD. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP. Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des u
Gold is Hot mt5
Sergey Kasirenko
5 (2)
Experts
L'EA « Gold is Hot » s'appuie sur l'indicateur WAT personnel de l'auteur, combinant volatilité et MACD. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP. Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des u
Gold is Cold mt5
Sergey Kasirenko
5 (1)
Experts
L'EA « Gold is Cold » s'appuie sur l'indicateur de tendance personnel de l'auteur. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP.   Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des unités de temps m15
Stoch EA
Sergey Kasirenko
5 (3)
Experts
Stoh EA utilise tout le potentiel de 2 paramètres stochastiques différents dans l'indicateur stochastique pour capturer des signaux de trading précis des niveaux de surachat et de survente. L'EA propose des stratégies d'entrée personnalisables basées sur des paramètres stochastiques, ainsi que des fonctionnalités avancées telles que les stratégies de grille et de martingale, tout en permettant de trader pendant des heures de marché plus calmes. Paires recommandées : toutes les paires majeures c
Capybara mt5
Sergey Kasirenko
4.5 (4)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
One Two Three Pattern
Sergey Kasirenko
5 (4)
Experts
Le modèle 1-2-3 est la formation la plus basique et la plus importante du marché. Presque tous les grands mouvements du marché ont commencé avec cette formation. Le modèle 1-2-3 est utilisé pour repérer les inversions de tendance et peut détecter la prochaine grande tendance. Le modèle indique également qu'une tendance touche à sa fin et qu'une nouvelle se forme. Le modèle est composé de trois points de prix : un creux, un pic ou une vallée et un retracement de Fibonacci entre 38,2 % et 71,8 %.
Stoch EA mt4
Sergey Kasirenko
5 (7)
Experts
Stoh EA utilise tout le potentiel de 2 paramètres stochastiques différents dans l'indicateur stochastique pour capturer des signaux de trading précis des niveaux de surachat et de survente. L'EA propose des stratégies d'entrée personnalisables basées sur des paramètres stochastiques, ainsi que des fonctionnalités avancées telles que les stratégies de grille et de martingale, tout en permettant de trader pendant des heures de marché plus calmes. Paires recommandées : toutes les paires majeures c
One Two Three Pattern mt5
Sergey Kasirenko
Experts
Le modèle 1-2-3 est la formation la plus basique et la plus importante du marché. Presque tous les grands mouvements du marché ont commencé avec cette formation. Le modèle 1-2-3 est utilisé pour repérer les inversions de tendance et peut détecter la prochaine grande tendance. Le modèle indique également qu'une tendance touche à sa fin et qu'une nouvelle se forme. Le modèle est composé de trois points de prix : un creux, un pic ou une vallée et un retracement de Fibonacci entre 38,2 % et 71,8 %.
Filtrer:
ivan1147
29
ivan1147 2025.09.25 09:14 
 

This is the best and most porfitable EA in the market, I have flipped from 100$ to 300$ with 0.01 lot and multiplier 1.1 and 15 mins timeframe within 3 days, thank you so much!

a12290913a
81
a12290913a 2025.09.21 10:09 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Jean Philipe Dumont
41
Jean Philipe Dumont 2025.09.06 14:07 
 

Capybara EA has been a fantastic addition to my trading toolkit. I’ve tested it across several currency pairs, including EUR/USD, GBP/USD and USD/JPY and it’s performed exceptionally well on both short term and longer term timeframes. Whether I'm trading on M1, M5, H1, or D1 the EA adapts seamlessly and consistently delivers good results. It's user friendly and has saved me hours of manual trading. Thank you author, for developing such an effective tool!!!

Mark Boman
44
Mark Boman 2025.09.06 14:02 
 

I’ve been using Capybara EA for gold trading and it’s been fantastic. It performs well across different timeframes especially on the H1 and H4 charts. It captures price movements with precision and adapts well to market conditions. Definitely recommend it for anyone focused on gold!

Munzir Ahmed
54
Munzir Ahmed 2025.09.06 13:48 
 

Capybara EA is reliable and has generated profits for me in several trades, but it lacks some risk management features I’d expect. Adding more customizable options for stop-losses and risk management based on account size would make it much more user friendly and safer for volatile markets.Also very great support from author!!

lepirate
24
lepirate 2025.09.05 12:33 
 

Promising so far, following the recommendations of the designer, who is also very responsive.

fulvio.vespasi
146
fulvio.vespasi 2025.09.03 14:19 
 

Good EA. Once you set correctly your personal risk target it works fine !

Mohamed Yousif
71
Mohamed Yousif 2025.08.21 16:58 
 

I’ve been running it full auto on H1 timeframe, and it just works. I don’t have to babysit it, which is rare with EAs. Simple, effective and trustworthy!!!

Anna Weber
60
Anna Weber 2025.08.21 16:53 
 

I like how Capybara adapts whether I use it on a cent account or a larger balance. The grid and martingale logic are well thought out, and it recovers trades smoothly. The developer is also very supportive, which gives me extra confidence.thanks author for the good set file

Toareed Busari
85
Toareed Busari 2025.08.21 16:31 
 

The Hama indicator lies at the heart of Capybara’s logic. Its precision in identifying both upward and downward trends enables timely trade entries and exits. i advice first use it on demo then on live accountt....

Carda_4
51
Carda_4 2025.08.20 16:32 
 

I'm trying it on the demo and so far great results

Asged Hassan
88
Asged Hassan 2025.08.14 14:03 
 

I’m running this on a live demo account and monitoring performance day by day. So far it's delivering consistent results, but I'm still evaluating its behavior under various market conditions. I’m particularly paying attention to how it handles volatile sessions and whether any hidden quirks emerge over time.but promising ea until now >>

Daniel Paul Freeman
323
Daniel Paul Freeman 2025.08.06 09:57 
 

Extremely Effective & Underrated EA — I've been using Capybara MT4 for a while now, and I have to say — it's surprisingly effective, especially for its price point. The results have exceeded my expectations with consistent performance and solid risk management. For such an affordable EA, the profit-to-risk ratio and reliability are genuinely impressive. I'm so confident in its performance that I'm now planning to buy the MT5 version as well, and I’m also looking into adding Gold is Cold MT4 & MT5 to my trading toolbox. — Definitely a hidden gem for anyone looking for serious results without breaking the bank.

Ahmed ABDELGADIR
120
Ahmed ABDELGADIR 2025.07.28 17:46 
 

Automates Hama indicator signals effectively. Uses color-coded trend detection with martingale/grid management . Requires careful risk settings. Really recommended for big equity or cents account . Developer support is great !! He will help you out !!

Abdelmalik Guma
123
Abdelmalik Guma 2025.07.22 06:06 
 

Copybara EA is another winner from this developer! Its Hama indicator-based trend following works smoothly, accurately catching new trends on M15. I'm already using two of their other EAs successfully, and while I'll keep testing Copybara, it's performing excellently so far . Robust settings and clear logic.

dygonlinux
154
dygonlinux 2025.07.18 03:57 
 

I am using capybara since 8 days in full auto 24/5 timeframe 1hr on gold and i can say that the ea works perfectly.Gold is very volatile and it is not easy to trade in full auto!For me great ea!

Tomi Luv
562
Tomi Luv 2025.07.14 22:20 
 

I've been testing and testing and testing till my eyes fall out. Very hard to find settings that don't blow account over time. That is the nature of these types of EA's. I'm giving it 5 stars, it will only work on 10k ecn or cent but it works great. I'll run on a cent account till I have 10k for an ecn. I've tried 1k and 2k accounts but forex or gold it eventually goes one way and can't get out. You need a big account for the margin to hold on until the market makes a retracement.

Marco Scherer
519
Marco Scherer 2025.06.30 04:59 
 

The EA works the same way as the GoldGamer EA. It sometimes opens one more or one fewer position, but so far it's delivered excellent results — around $100 or more per day with just 0.01 lots. It also rarely opens positions in the wrong direction that require averaging in with a higher lot size (15-minute chart).

Sergey Kasirenko
11082
Réponse du développeur Sergey Kasirenko 2025.06.30 05:38
Thank you! Capybara mt4, gets it's the signal from the HamaSystem indicator and is already build into the EA but you can also put it on the chart. You can pm me if you want the indicator
amrandrm
51
amrandrm 2025.06.26 15:07 
 

I have tested so many EAs and i must say this is one of the best .

Umair92
19
Umair92 2025.05.24 16:22 
 

Great EA! Delivers steady profits and works well even in tough market conditions, recommended from my side to all!

12
Répondre à l'avis