Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurusd ; audusd; gbpusd ; nzdusd ainsi que des paires mineures comme audcad ; nzdcad; eurnzd et eurcad y compris xauusd sur la période m15.

Heure de début – Heure de début de l'EA

Minute de début – Minute de début de l'EA

Heure de fin – Heure de fin de l'EA

Minute de fin – Minute de fin de l'EA

Lot – Le lot initial pour commencer à trader

Utiliser des lots variables – Vrai/Faux – Utiliser la gestion de l'argent Vrai/Faux

Marge libre pour chaque lot de 0,01 – La marge libre pour chaque lot de 0,01

Multiplication – facteur multiplicateur comme 1,5

Lots max – nombre maximum de lots autorisés

Take Profit – take profit en points

Stop Loss en points (0 : ne pas utiliser) – stop loss en points si 0 le désactivera

Grille de pourcentage Stop Loss – pourcentage de perte du compte total autorisé pour couper toutes les positions

Superposition – clôture du premier et du dernier ordre ensemble dans le bénéfice total

Superposition après X transactions – clôture du premier et du dernier ordre à un certain nombre de transactions

Superposition % – clôture du premier et du dernier ordre à un certain pourcentage de profit

Dessin des balises de profit vrai/faux – dessin des balises de profit sur le graphique vrai ou faux

Nom de la police – le nom de la police

Police Résultat de la taille – la taille de la police

Couleur de la police – la couleur de la police

Numéro magique – le numéro magique unique qui identifie l'EA

Distance de la grille – la distance entre les commandes

Numéro d'ordre de la distance variable – le montant de l'ordre pour démarrer la distance variable

Début de la distance variable – à quelle distance entre les ordres la distance variable doit-elle commencer

Multiplication de la distance 1.2 – le multiplicateur de l'ordre variable

Activer l'achat – vrai/faux – activer l'achat, vrai ou faux

Activer la vente – vrai/faux – activer la vente vrai ou faux

Contrôler les commandes manuelles – vrai/faux

Autoriser la couverture – vrai/faux – l'EA doit-il contrôler les commandes manuelles vrai ou faux

Longs maximum - nombre maximal d'ordres longs autorisés

Shorts maximum - nombre maximal d'ordres courts autorisés

Description de la transaction – Capybara



