MBS Trend Flow

TREND FLOW PRO

TREND FLOW PRO est un indicateur sans repaint qui affiche la direction du marché. Il identifie les retournements de tendance ainsi que les entrées initiales et répétées des principaux participants du marché. Les marques BOS sur le graphique représentent de véritables changements de tendance et des niveaux clés des unités de temps supérieures. Les données ne sont pas repeintes et restent sur le graphique après la clôture de chaque bougie.

Demandez et recevez un guide PDF détaillé avec des exemples de stratégies via messages privés.

Éléments principaux de l’indicateur :

BOS FLOW – vagues de tendance et véritables changements de tendance. Elles représentent les entrées des grands participants et la confirmation de leur présence (indiquées par des chiffres).

BOS FILL – colore les bougies dans la direction de la tendance. Marque les zones où les « grands acteurs » entrent sur le marché ainsi que les points où la tendance change.

Niveaux de signal :

BOS – entrée d’un participant dont la force n’est pas clairement définie (souvent une correction au sein de la tendance principale).

Move SL – représentation visuelle du déplacement de la position d’un grand participant. Peut être utilisée comme référence pour l’ajustement du stop loss.

Super BOS – entrée d’un grand participant avec une priorité supérieure à celle d’un BOS classique. Dans certains cas, un BOS peut être mis à niveau en Super BOS lorsqu’une confirmation apparaît ; l’indicateur le signale par un changement de couleur.

Mega BOS – niveaux clés des plus grands participants du marché, capables d’inverser la direction de la tendance.

Mega BOS moved – déplacement d’une position Mega BOS et confirmation de sa domination sur le marché.

Les alertes peuvent être activées dans les paramètres.

STRUCTURE

STRUCTURE affiche la structure précise du marché, y compris les points clés de plus hauts et de plus bas ainsi que l’emplacement du dernier changement de structure. La numérotation des corrections min–max indique la durée de la tendance : plus le numéro est élevé, plus la probabilité d’un changement de structure est importante.

MIN MAX – sous-structure affichant toutes les entrées de tous les participants du marché sans filtrage, utile pour une analyse détaillée des mouvements de tendance.

BREAK – cassures de structure.

Toutes les données affichées et les signaux de l’indicateur restent sur le graphique sans repaint, garantissant une transparence totale et une confiance maximale.

Les paramètres de l’indicateur sont très flexibles et permettent de personnaliser facilement les couleurs d’affichage selon vos préférences.

EP – Points d’entrée

EP marque les zones d’entrée favorables après l’entrée d’un grand participant et l’apparition d’une correction. L’indicateur ne se repeint pas, ce qui signifie que l’analyse est immédiatement disponible sur le graphique.

Augmentez le nombre de bougies pour l’analyse dans les paramètres en fonction des performances de votre ordinateur, et analysez ou validez vos configurations en combinaison avec l’indicateur.

Le bouton EP vous permet de :

activer les zones d’entrée favorables en un seul clic sur le panneau ;

visualiser tous les points d’entrée ou vous concentrer uniquement sur le BOS Flow actuel ;

actuel ; définir un niveau de retracement de 50% ou plus afin d’afficher uniquement les points d’entrée les plus favorables ;

ou plus afin d’afficher uniquement les points d’entrée les plus favorables ; utiliser un pourcentage de retracement réglé sur none pour afficher tous les points d’entrée, par exemple pour la construction de positions ou le trading en grille ;

pour afficher tous les points d’entrée, par exemple pour la construction de positions ou le trading en grille ; recevoir des signaux sur le terminal et des notifications sur le téléphone lorsqu’un nouveau point d’entrée apparaît.

Le panneau peut être masqué en appuyant sur la touche (x) du clavier afin qu’il ne s’affiche pas sur le graphique.

Scanner (en développement)

Un scanner d’instruments sur les unités de temps sélectionnées est prévu. Il pourra être utilisé comme filtre pour identifier le début d’une tendance sur une unité de temps inférieure au sein d’une correction sur une unité de temps supérieure. Cela apportera une confirmation supplémentaire pour la recherche de points d’entrée à forte probabilité.