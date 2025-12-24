TREND FLOW PRO aide à identifier les zones où le marché change réellement de direction. L’indicateur met en évidence les retournements de tendance ainsi que les zones où les principaux acteurs du marché réentrent.

Les marques BOS sur le graphique représentent de véritables changements de tendance et des niveaux clés des unités de temps supérieures. Les données de l’indicateur ne se redessinent pas et restent sur le graphique après la clôture de chaque bougie.

Éléments principaux de l’indicateur :

BOS FLOW – vagues de tendance et véritables changements de tendance. Elles représentent les entrées des principaux acteurs du marché et la confirmation de leur présence (indiquées par des chiffres).

BOS FILL – colore les bougies dans le sens de la tendance.

Indique les zones d’entrée des « gros acteurs » et les points de changement de tendance.

Niveaux de signal :

BOS – entrée d’un participant à force indéterminée (souvent une correction dans la tendance principale).

Move SL – représentation visuelle du déplacement de la position d’un acteur majeur. Peut servir de référence pour ajuster le stop loss.

Super BOS – entrée d’un acteur majeur avec une priorité plus élevée qu’un BOS classique. Dans certains cas, un BOS peut être mis à niveau en Super BOS après confirmation, signalée par un changement de couleur.

Mega BOS – niveaux clés des plus grands acteurs du marché, capables d’inverser la direction de la tendance.

Mega BOS moved – déplacement d’une position Mega BOS et confirmation de sa domination sur le marché.

STRUCTURE – affiche la structure précise du marché, y compris les points clés de hauts et de bas ainsi que le dernier changement de structure. La numérotation des corrections min–max indique la durée de la tendance : plus le numéro est élevé, plus la probabilité d’un changement de structure est grande. La direction actuelle de la tendance est affichée au centre du graphique.

MIN MAX – affiche toutes les entrées de tous les participants du marché sans filtrage, utile pour une analyse détaillée des mouvements de tendance.

Toutes les données et signaux affichés restent sur le graphique sans repaint, garantissant une transparence et une fiabilité totales.

Les paramètres de l’indicateur sont hautement personnalisables, permettant de modifier facilement les couleurs d’affichage selon vos préférences.