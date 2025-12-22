Gold ai predator

Hedging intelligent • Grid contrôlé • 4 stratégies intégrées

GOLD AI PREDATOR est un robot de trading automatique nouvelle génération, conçu avec l’aide des meilleures intelligences artificielles (Grok, ChatGPT, Claude, DeepSeek) et optimisé spécifiquement pour l’or (XAUUSD).

Il intègre un système de hedging, une gestion de grille et propose 4 stratégies différentes que vous pouvez sélectionner en un clic.

Son objectif : vous permettre de suivre les mouvements de l’or tout en bénéficiant d’outils de gestion du risque — calcul automatique de la taille de lot (ou fixe), trailing stop, objectif de profit quotidien configurable et fermeture automatique en cas de perte excessive.

Les 4 stratégies proposées

Choisissez simplement la stratégie qui correspond le mieux aux conditions du marché actuel :

  • Stratégie 1 – Bull/Bear + RSI : Détecte les impulsions haussières ou baissières puissantes grâce aux indicateurs de force et au RSI.
  • Stratégie 2 – Imbalance : Capture les déséquilibres de prix pour entrer sur les mouvements explosifs typiques de l’or.
  • Stratégie 3 – Zones S/R + Volume Profile : Identifie les niveaux pivots et zones de volume pour anticiper rebonds et cassures.
  • Stratégie 4 – Mean Reversion Bollinger + RSI : Profite des retours à la moyenne quand l’or sort trop loin des bandes avec RSI extrême.

Fonctionnalités avancées

Voici les principaux outils qui rendent GOLD AI PREDATOR complet et adaptable :

  • Hedging intelligent : Le robot peut ouvrir progressivement des positions opposées pour couvrir partiellement le risque en cas de tendance adverse et limiter ainsi l’ampleur du drawdown.
  • Grille contrôlée : Jusqu’à 9 niveaux avec pas fixe et fermeture automatique dès que le panier atteint le profit cible.
  • Gestion du risque : Calcul automatique de la taille de lot selon le pourcentage de risque choisi, trailing stop.
  • Objectif quotidien : Arrêt automatique des nouvelles entrées dès que le profit journalier cible est atteint.
  • Protection anti-perte : Fermeture de toutes les positions si la perte dépasse le seuil défini, avec possibilité de pause ou arrêt définitif.
  • Filtres horaires et jours : Trading uniquement pendant les heures que vous choisissez et les jours de la semaine souhaités.
  • Panel d’information intégré : Suivi en temps réel de l’équité, drawdown, profit du jour, positions ouvertes, spread, état du robot, etc.

Paramètres recommandés

Pour une utilisation optimale, nous conseillons :

  • Plateforme : MetaTrader 4
  • Type de compte : Hedging uniquement
  • Symbole : XAUUSD (Or)
  • Timeframe conseillé : M15 ou M30
  • Capital minimum conseillé : 1000 USD

Un Expert Advisor automatisé et flexible, conçu pour trader l’or (XAUUSD) de manière structurée, avec des outils de gestion du risque intégrés.

Laissez-le gérer vos trades sur XAUUSD automatiquement, 24h/24.




Disclaimer :
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Le trading sur les marchés financiers comporte des risques importants de perte en capital. Les résultats présentés (backtests ou comptes réels) ne constituent en aucun cas une garantie de gains futurs. Il est recommandé de tester l’Expert Advisor sur un compte démo avant toute utilisation sur compte réel et d’adapter les paramètres à votre profil de risque.

