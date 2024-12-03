DMI High Low plus

DMI Show High Low : Visualisez les Niveaux Clés du Marché en Temps Réel

100 % gratuit, fonctionnel et sans limitations !

Le DMI Show High Low est un outil essentiel pour les traders, conçu pour afficher les niveaux High, Low et Close d'un timeframe sélectionné directement sur votre graphique. Idéal pour identifier les zones clés du marché, cet indicateur aide à améliorer votre prise de décision et la précision de votre trading.

Paramètres :

Timeframe : Sélectionnez le timeframe pour afficher les niveaux High, Low et Close. Par défaut : D1 (Journalier)

Sélectionnez le timeframe pour afficher les niveaux High, Low et Close. Par défaut : D1 (Journalier) Afficher la ligne de clôture : Activez ou désactivez la visibilité de la ligne de clôture sur le graphique. Par défaut : Non

Activez ou désactivez la visibilité de la ligne de clôture sur le graphique. Par défaut : Non Décalage High/Low : Ajustez le décalage des lignes High et Low. Par défaut : 1

Ajustez le décalage des lignes High et Low. Par défaut : 1 Style de ligne : Personnalisez le style des lignes (par exemple, solide, pointillée).

Personnalisez le style des lignes (par exemple, solide, pointillée). Largeur de ligne : Définissez l'épaisseur des lignes pour High, Low et Close. Par défaut : 1

Définissez l'épaisseur des lignes pour High, Low et Close. Par défaut : 1 Couleur de ligne : Choisissez la couleur pour chaque ligne (High, Low, Close). Par défaut : High - Vert, Low - Rouge, Close - Bleu

Cet indicateur simple et intuitif est parfait pour les traders qui souhaitent améliorer leur analyse du marché et optimiser leurs stratégies de trading.