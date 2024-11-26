DMI Dynamic EMA Ribbon
- Indicateurs
- HEGUI Morad
- Version: 1.2
- Mise à jour: 3 décembre 2024
- Activations: 5
Améliorez votre trading avec une clarté visuelle — identifiez les tendances en un clin d'œil grâce aux rubans EMA dynamiques !
Description :
Le DMI Dynamic EMA Ribbon est un indicateur avancé conçu pour aider les traders à visualiser la direction et la force de la tendance à l'aide de deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) dynamiques. Grâce à des paramètres personnalisables, cet outil renforce votre capacité à prendre des décisions de trading éclairées en indiquant clairement les tendances haussières et baissières.
Paramètres principaux :
- Unité de temps personnalisable pour les moyennes mobiles.
- Période de l’EMA rapide.
- Période de l’EMA lente.
- Méthodes de calcul pour chaque EMA.
- Couleurs pour les lignes haussière et baissière.
