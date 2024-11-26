Améliorez votre trading avec une clarté visuelle — identifiez les tendances en un clin d'œil grâce aux rubans EMA dynamiques !

Description :

Le DMI Dynamic EMA Ribbon est un indicateur avancé conçu pour aider les traders à visualiser la direction et la force de la tendance à l'aide de deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) dynamiques. Grâce à des paramètres personnalisables, cet outil renforce votre capacité à prendre des décisions de trading éclairées en indiquant clairement les tendances haussières et baissières.

Paramètres principaux :

Unité de temps personnalisable pour les moyennes mobiles.

Période de l’EMA rapide.

Période de l’EMA lente.

Méthodes de calcul pour chaque EMA.

Couleurs pour les lignes haussière et baissière.



