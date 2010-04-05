DJ30 Picsou

DJ30 Auto-Adaptative MA EA - Expert Advisor pour le Trading sur DJ30

Le DJ30 Auto-Adaptative MA EA est un outil de trading puissant, spécialement conçu pour le trading de l'indice DJ30 sur un graphique de 30 minutes. Cet Expert Advisor combine une stratégie éprouvée basée sur les moyennes mobiles avec un système innovant de Stop Loss auto-adaptatif, offrant ainsi un équilibre entre gestion des risques et optimisation des trades.

Principales caractéristiques :

  • Stop Loss Auto-Adaptatif : Le EA ajuste automatiquement les niveaux de Stop Loss en temps réel en fonction de l'Average True Range (ATR). Cette fonctionnalité dynamique s'adapte aux conditions du marché, vous aidant à éviter les sorties prématurées et à mieux protéger vos investissements en période de volatilité.

  • Stratégie Basée sur les Moyennes Mobiles : En utilisant à la fois des moyennes mobiles rapides et lentes, le EA identifie et exploite les tendances du marché. Il achète lorsque la MA rapide croise au-dessus de la MA lente, et vend lorsque la MA rapide croise en dessous de la MA lente, offrant ainsi une approche fiable et éprouvée du trading sur tendance.

  • Intégration des Niveaux de Résistance et de Support : Le EA calcule les niveaux clés de résistance et de support, garantissant que vos trades sont exécutés aux moments les plus stratégiques, maximisant ainsi le potentiel de profit.

  • Interface Graphique : Suivez vos performances de trading en temps réel grâce à une interface graphique claire et informative. Suivez des métriques essentielles telles que le P/L actuel, le P/L du jour, le taux de réussite global et le taux de réussite du jour en toute simplicité.

Recommandations :

  • Actif : DJ30 (Dow Jones Industrial Average)
  • Période : 30 minutes (M30)
  • Dépôt minimal : N’importe quel montant (mais 500 $ sont recommandés pour une performance optimale)

Avantages :

  • Adaptabilité : Le EA fonctionne efficacement sur des comptes de toute taille, offrant aux traders une flexibilité, quel que soit leur dépôt initial.
  • Gestion Précise des Risques : Le système de Stop Loss adaptatif garantit que vos trades sont toujours alignés avec la volatilité actuelle du marché, offrant une protection et une performance supérieures.
  • Facilité d'Utilisation : Un processus de configuration simple et une interface intuitive font de cet EA un outil adapté aussi bien aux traders débutants qu'aux plus expérimentés.

Avertissement sur les Risques :

Le trading comporte des risques importants, et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ne tradez qu'avec des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre et assurez-vous de comprendre les risques encourus.

Commencez dès aujourd'hui !

Exploitez la puissance du DJ30 Auto-Adaptative MA EA et faites passer votre trading sur le DJ30 au niveau supérieur !


