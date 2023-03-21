Présentation d'AutoPilotFX Pro : Votre panneau de trading ultime avec des fonctionnalités avancées

Emmenez votre trading vers de nouveaux sommets avec AutoPilotFX Pro , un Expert Advisor MQL4 conçu pour rationaliser votre processus de trading et optimiser vos stratégies. Découvrez les fonctionnalités puissantes qu'il propose et apprenez comment il peut vous aider à maximiser vos profits et minimiser vos risques.

Caractéristiques clés:

Calcul automatique de la taille des lots: AutoPilotFX Pro calcule automatiquement la taille de lot idéale en fonction de votre ratio risque-rendement souhaité, garantissant que vous n'exposez jamais trop votre compte ou ne prenez pas de risques inutiles. Gestion avancée des transactions: Avec les stops suiveurs, la fonction de seuil de rentabilité et les niveaux de stop loss et de prise de profit automatisés appliqués à toutes les positions ouvertes, AutoPilotFX Pro simplifie la gestion des transactions et vous aide à sécuriser vos profits. Suivi en temps réel des performances: Suivez vos gains et pertes par jour, semaine, mois, trimestre et année, et utilisez l'indicateur de force et l'indicateur RSI pour prendre des décisions de trading éclairées. Restrictions personnalisables: Imposez de la discipline à votre trading en définissant des limites de taille de lot et de transactions ouvertes, garantissant que vous respectez toujours votre stratégie de gestion des risques préférée. Personnalisation esthétique: Choisissez parmi 8 skins différents pour correspondre à l'apparence de votre plateforme de trading ou à vos préférences personnelles. Support linguistique: AutoPilotFX Pro prend actuellement en charge les langues française et anglaise, s'adressant à une base d'utilisateurs diversifiée.



Libérez le potentiel de votre trading avec AutoPilotFX Pro .



Vous hésitez à l'acheter et souhaitez le tester avant ? Aucun soucis, n'hésitez pas a télécharger la version light gratuite ici : https://www.mql5.com/en/market/product/95798





