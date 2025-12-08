Pulse Panel Pro

Ce panel a été conçu avec une philosophie simple : aller à l’essentiel. Visuellement épuré et sans surcharge, il affiche uniquement les informations utiles à la prise de décision : scanner de tendance, scanner de momentum, force relative des monnaies, direction dominante du marché. Tous les éléments clés sont regroupés dans une interface claire et rapide à lire, pensée pour le trading actif et les prop firms.

Contrairement aux panneaux complexes et confus que l’on trouve sur le Market, ce panel privilégie l’efficacité. Il intègre des boutons d’action immédiate pour entrer au marché, ajuster le Stop Loss, appliquer le Risk Reward, activer le breakeven ou déclencher une clôture partielle. Aucune perte de temps, aucune manipulation superflue, aucun risque d’erreur.

La gestion du risque est entièrement automatisée. Le panel calcule lui-même la taille de lot optimale selon votre risque défini et la distance du Stop Loss. Pas besoin de calculatrice externe : le risque est maîtrisé, stable, cohérent et parfaitement adapté au trading en conditions réelles comme en challenge prop firm.

Ce panel est un environnement de travail complet pour trader proprement, rapidement, sans stress et avec une rigueur professionnelle. Il convient aux scalpers, day traders, swing traders, ainsi qu’à ceux qui souhaitent améliorer leur discipline, structurer leur trading et augmenter leurs chances de réussite.

Fonctionnalités principales

1. Prise de position au marché

Exécution rapide et fluide. Les boutons d’action permettent d’ouvrir une position instantanément, en achetant ou en vendant en un seul clic. Idéal pour le scalping MT5 ou les entrées précises en intraday.

2. Stop Loss dynamique

Deux modes disponibles :

  • Basé sur l’ATR pour une adaptation automatique à la volatilité.
  • Défini en nombre de points pour un contrôle manuel total.

3. Take Profit basé sur le Risk Reward

Le panel place automatiquement le Take Profit selon le ratio Risk Reward choisi. Un RR clair, logique et reproductible, sans aucune ambiguïté.

4. Mise à Breakeven

Automatique ou manuelle. Sécurise un trade dès qu’il évolue positivement, réduisant fortement les pertes évitables.

5. Clôture partielle

Automatique ou manuelle. Parfaite pour lisser ses résultats, sécuriser des gains intermédiaires ou gérer un retournement brutal.

6. Scanner Momentum sur 9 actifs

Analyse en temps réel du momentum et de la tendance afin d’identifier les meilleurs actifs du moment. Idéal pour le scalping et le day trading.

7. Scanner de force des monnaies

Indique la force relative des devises, permettant de sélectionner les paires les plus directionnelles. Un outil indispensable pour éviter les paires neutres et maximiser les probabilités de tendance.

8. Synchronisation automatique des graphiques

Un clic sur n’importe quel actif de la watchlist et toutes vos fenêtres de graphiques ouvertes passent instantanément sur ce symbole. Analyse multi-timeframe ultra-rapide, sans toucher au clavier ni à la souris – un gain de temps énorme en trading actif.

Calcul automatique de la taille de lot

Le panel calcule automatiquement la taille de lot en fonction du risque défini (en %) et de la distance du Stop Loss.
Cela garantit une gestion du risque cohérente, stable et totalement contrôlée, sans risque de sur-exposition ni d’erreur de calcul.

Philosophie du Panel : Discipline, Rigueur, Performance Prop Firm

Ce panel n’est pas un gadget. C’est un outil de discipline professionnelle conçu pour éliminer les erreurs classiques qui rendent les traders non rentables :

  • Augmenter le lot pour se refaire.
  • Déplacer ou élargir un Stop Loss par émotion.
  • Prendre des trades impulsifs sans signal réel.
  • Moyenner une position perdante.
  • Trader sous stress, sous pression ou dans la précipitation.

Aucune martingale n’est possible. Aucune accumulation désordonnée de positions. Chaque action est intentionnelle, mesurée et alignée avec un plan clair.

Le panel impose un style de trading compatible avec les règles des prop firms les plus exigeantes :

  • Respect strict du risque par trade.
  • Aucune sur-exposition possible.
  • Break-even automatique pour sécuriser rapidement.
  • Clôture partielle pour lisser les variations et stabiliser les résultats.

La majorité des traders perdants échouent non pas à cause de leur stratégie, mais à cause d’un manque de discipline opérationnelle.
Ce panel a été conçu pour éliminer ces comportements destructeurs :

  • Refuser de couper une perte : le Stop Loss est posé dès l’entrée.
  • Sortir trop tard : le breakeven et les clôtures partielles évitent les retournements coûteux.
  • Oublier de sécuriser un trade gagnant : le panel l’automatise pour vous.
  • Espérer au lieu d’exécuter : le cadre strict remplace l’émotion par une logique maîtrisée.

En supprimant ces erreurs comportementales, le panel vous aide à adopter un processus professionnel, identique à celui recommandé dans les prop firms et les environnements de trading institutionnel.

Si vous souhaitez renforcer votre discipline, structurer votre gestion du risque, stabiliser vos résultats et éliminer les erreurs récurrentes, ce panel est l’outil qu’il vous faut !

J’ai également développé une version gratuite pour que chacun puisse découvrir le panel, l’utiliser à son rythme et vérifier s’il correspond à son style.
Vos retours sont précieux : chaque suggestion fait évoluer l’outil pour la communauté.

Pour tester la version gratuite : https://www.mql5.com/fr/market/product/157780

Bons trades à tous !

Plus de l'auteur
DMI Drawdown Watcher
HEGUI Morad
5 (1)
Utilitaires
DMI Drawdown Watcher : Suivez vos Drawdowns en Temps Réel 100% gratuit, fonctionnel et sans limitations ! Le DMI Drawdown Watcher est un outil essentiel pour les traders, conçu pour surveiller vos drawdowns en temps réel. Idéal pour optimiser votre gestion des risques, cet indicateur suit vos pertes actuelles et maximales, vous aidant à respecter les critères stricts des prop firms et à protéger votre capital. Caractéristiques Principales : Max DrawDown Value Alert : Déclenche une alerte lors
FREE
DMI High Low plus
HEGUI Morad
Indicateurs
DMI Show High Low : Visualisez les Niveaux Clés du Marché en Temps Réel 100 % gratuit, fonctionnel et sans limitations ! Le DMI Show High Low est un outil essentiel pour les traders, conçu pour afficher les niveaux High, Low et Close d'un timeframe sélectionné directement sur votre graphique. Idéal pour identifier les zones clés du marché, cet indicateur aide à améliorer votre prise de décision et la précision de votre trading. Paramètres : Timeframe : Sélectionnez le timeframe pour afficher les
FREE
DMI Symbol Switcher
HEGUI Morad
Utilitaires
DMI Symbol Switcher: Changement Dynamique des Symboles sur le Graphique 100 % gratuit, fonctionnel et sans limitations ! Le DMI Symbol Switcher est un indicateur conçu pour améliorer l'efficacité du trading en permettant de changer dynamiquement les symboles du graphique via des boutons de navigation et des raccourcis clavier. Il facilite la gestion des symboles sur votre plateforme de trading, rendant ainsi le processus de navigation entre différents symboles beaucoup plus fluide. Paramètres pr
FREE
The bear
HEGUI Morad
Experts
Limited time offer few copies only left for $50!!!     next price $70 The bear uses an algorithm based on the RSI Alligator strategy It is developed specifically for GBPUSD and designed to give you an optimal result adapted to the post-covid market . WHY CHOOSE THIS EXPERT ADVISOR ?   No Grid, No Martingale, No Averaging, No dangerous strategy Always use Stoploss and Takeprofit   Best profitability with more than 1:1 risk reward per order Lotsize calculated from the Risk and Stoploss distance
Synaptic Ai
HEGUI Morad
Experts
Synaptic AI est un Expert Advisor professionnel entièrement automatisé qui exploite la puissance de l'intelligence artificielle et est soutenu par plus d'une décennie de données historiques. Cela permet l'identification et la modélisation de schémas récurrents sur la paire GBPUSD. Le résultat est une stratégie basée sur un algorithme propriétaire et des calculs complexes qui détectent les signaux envoyés par ces modèles, permettant d'anticiper les mouvements du marché avec un avantage statisti
AutoPilotFX Pro
HEGUI Morad
Utilitaires
Présentation d'AutoPilotFX Pro : Votre panneau de trading ultime avec des fonctionnalités avancées Emmenez votre trading vers de nouveaux sommets avec AutoPilotFX Pro , un Expert Advisor MQL4 conçu pour rationaliser votre processus de trading et optimiser vos stratégies. Découvrez les fonctionnalités puissantes qu'il propose et apprenez comment il peut vous aider à maximiser vos profits et minimiser vos risques. Caractéristiques clés: Calcul automatique de la taille des lots: AutoPilotFX Pro cal
Trend Pilot Fx
HEGUI Morad
Indicateurs
This Mql4 indicator smooths the trend by changing candle colors without altering their size, allowing for better price action reading. It also includes a trend line for trade entry and exit points. Smooth out market trends and improve your price action reading with this powerful Mql4 indicator. Unlike Heikin Ashi, this indicator changes candle colors without altering their size, providing you with a clearer picture of market movements. In addition, it includes a trend line that traders can rely
DMI Moving Average Multi Timeframe
HEGUI Morad
Indicateurs
L'indicateur DMI MultiTimeframe EMA est conçu pour faciliter l'analyse multi-échelle de temps en affichant une moyenne mobile d'une échelle de temps spécifique (comme H1 ou D1) sur n'importe quelle autre échelle de temps de graphique. Cet outil permet aux traders d'avoir une vue plus large sur plusieurs échelles de temps directement sur le graphique actuel, améliorant la précision et la compréhension des tendances du marché. Paramètres : Timeframe de la moyenne   mobile  : Définit l'échelle de t
DMI Dynamic EMA Ribbon
HEGUI Morad
Indicateurs
Améliorez votre trading avec une clarté visuelle — identifiez les tendances en un clin d'œil grâce aux rubans EMA dynamiques ! Description : Le DMI Dynamic EMA Ribbon est un indicateur avancé conçu pour aider les traders à visualiser la direction et la force de la tendance à l'aide de deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) dynamiques. Grâce à des paramètres personnalisables, cet outil renforce votre capacité à prendre des décisions de trading éclairées en indiquant clairement les tendances
DMI Smoothed CCI plus
HEGUI Morad
Indicateurs
DMI Smoothed CCI Plus: Suivez les Tendances et Reversals du Marché en Temps Réel Le DMI Smoothed CCI Plus est un outil puissant conçu pour les traders, utilisant l'indicateur Commodity Channel Index (CCI) pour analyser les tendances du marché et identifier les points de retournement à travers plusieurs unités de temps. Idéal pour les stratégies de suivi de tendance, cet indicateur aide à repérer les conditions de surachat et de survente, offrant des informations en temps réel cruciales pour opt
DMI Candle Timer MultiTimeframe
HEGUI Morad
Utilitaires
DMI MultiTimeFrame Candle Timer : Suivez le Compte à Rebours des Bougies sur Plusieurs Timeframes avec Clarté L'indicateur DMI MultiTimeFrame Candle Timer est conçu pour fournir aux traders des compteurs en temps réel indiquant le temps restant avant la clôture des bougies sur plusieurs unités de temps. Cet outil vous permet de suivre simultanément plusieurs timeframes, offrant une visualisation claire et personnalisable du compte à rebours des bougies, vous aidant à prendre des décisions de tra
DMI Timeframe Switcher
HEGUI Morad
Utilitaires
DMI Timeframe Switcher : Changez rapidement de timeframe avec des boutons interactifs ou des raccourcis clavier L'indicateur DMI Timeframe Switcher est une solution idéale pour les traders qui souhaitent changer rapidement de timeframe à l'aide de boutons interactifs ou de raccourcis clavier. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez naviguer facilement entre différentes périodes sans avoir à ajuster manuellement les paramètres du graphique. Parfait pour une analyse rapide et précise du marché.
DMI Telegram Notifier
HEGUI Morad
Utilitaires
DMI Telegram Notifier : Votre Assistant de Notifications de Trading sur Telegram Le DMI Telegram Notifier est un outil qui vous permet d'envoyer des notifications détaillées et instantanées de vos trades directement sur Telegram. Cet Expert Advisor envoie des alertes sur les l’ouverture et les mise à jour de vos trades directement sur votre groupe ou canal Telegram. Fonctionnalités Clés : Notifications Instantanées : Recevez des alertes détaillées chaque fois qu'un changement est effectué sur un
DMI Autopilot Easy Panel
HEGUI Morad
Utilitaires
Autopilot Easy Panel : l'essentiel pour un trading efficace Conçu pour simplifier votre trading, l'Autopilot Easy Panel est l'outil idéal pour les traders qui souhaitent gagner en efficacité sans se perdre dans des fonctionnalités complexes. Développé par des experts du marché, il met à votre disposition les outils indispensables pour une gestion optimale de votre argent et de vos positions. Une expérience utilisateur soignée et une interface intuitive vous permettent de vous concentrer sur l'es
Pulse Panel
HEGUI Morad
Utilitaires
PulsePanel GRATUIT – Exactement le même dashboard propre, puissant et professionnel que la version Pro, offert intégralement gratuitement pour que vous puissiez le tester en profondeur avant de passer à la version complète. Limité à USDCHF et GBPNZD , cette édition gratuite vous donne un accès total et sans aucune restriction à toutes les fonctionnalités principales : Ce que contient la version GRATUITE Exécution instantanée en un seul clic (achat/vente) Force des devises en temps réel Scanner d
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis