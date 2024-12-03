DMI Candle Timer MultiTimeframe

DMI MultiTimeFrame Candle Timer : Suivez le Compte à Rebours des Bougies sur Plusieurs Timeframes avec Clarté

L'indicateur DMI MultiTimeFrame Candle Timer est conçu pour fournir aux traders des compteurs en temps réel indiquant le temps restant avant la clôture des bougies sur plusieurs unités de temps. Cet outil vous permet de suivre simultanément plusieurs timeframes, offrant une visualisation claire et personnalisable du compte à rebours des bougies, vous aidant à prendre des décisions de trading précises et opportunes.

Paramètres principaux :

  • Afficher uniquement l'unité de temps actuelle : Affiche le compte à rebours uniquement pour l'unité de temps actuelle (true/false). Par défaut : false.
  • Liste des Timeframes : Choisissez les unités de temps pour lesquelles afficher le compte à rebours (par exemple, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN).
  • Position du texte : Sélectionnez le coin du graphique où afficher les informations du compte à rebours (par exemple : en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite).
  • Décalage horizontal : Ajustez la position horizontale du texte sur le graphique. Par défaut : 15.
  • Décalage vertical : Ajustez la position verticale du texte sur le graphique. Par défaut : 15.
  • Espacement vertical : Définissez l'espacement entre les éléments du graphique. Par défaut : 20.
  • Couleur du texte : Choisissez la couleur du texte affichant le compte à rebours des bougies. Par défaut : blanc.
  • Largeur des bougies : Définissez la largeur des bougies sur le graphique. Par défaut : 5.
  • Taille de la police : Sélectionnez la taille de la police pour le texte du compte à rebours. Par défaut : 12.
  • Couleur des bougies haussières : Définissez la couleur des bougies haussières.
  • Couleur des bougies baissières : Définissez la couleur des bougies baissières.
  • Couleur de la bordure des bougies : Définissez la couleur de la bordure des bougies.
