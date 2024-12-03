DMI Smoothed CCI plus

DMI Smoothed CCI Plus: Suivez les Tendances et Reversals du Marché en Temps Réel

Le DMI Smoothed CCI Plus est un outil puissant conçu pour les traders, utilisant l'indicateur Commodity Channel Index (CCI) pour analyser les tendances du marché et identifier les points de retournement à travers plusieurs unités de temps. Idéal pour les stratégies de suivi de tendance, cet indicateur aide à repérer les conditions de surachat et de survente, offrant des informations en temps réel cruciales pour optimiser vos entrées et sorties sur le marché.

Caractéristiques principales :

Analyse Multi-Timeframe :

  • Utilisez le CCI à travers différents intervalles de temps pour obtenir une vue plus large des tendances du marché. Cette fonctionnalité aide à identifier plus précisément les retournements et les tendances de fond.

Zones de Surachat et Survente :

  • Des indicateurs visuels signalent lorsque le marché est en surachat ou en survente, facilitant ainsi l'identification des points de retournement.

Alertes d'Entrée et de Sortie des Zones :

  • Recevez des alertes en temps réel lorsque le prix entre ou sort des zones de surachat ou de survente, vous permettant de prendre des décisions de trading en temps opportun.

  • Les alertes sont personnalisables, vous pouvez les ajuster selon vos préférences.

Système d'Alerte Personnalisable :

  • Configurez des alertes personnalisées pour des conditions spécifiques, telles que l'entrée ou la sortie des zones clés du marché. Choisissez parmi des notifications popup, sonores ou par email.

Calcul des Données Lissé :

  • Une fonction de lissage est intégrée à l'indicateur pour réduire le bruit du marché, garantissant des signaux plus fiables et une identification des tendances plus claire.

Pourquoi c'est utile pour les traders :

  • Détection améliorée des tendances : L'analyse multi-timeframe offre une vue d'ensemble plus complète du marché, vous permettant de confirmer les tendances avant de prendre des mesures.

  • Signaux d'entrée et de sortie plus précis : Les conditions de surachat et de survente sont clairement identifiées, facilitant le timing de vos entrées sur le marché.

  • Alertes en temps réel pour une action immédiate : Le système d'alertes vous informe dès que les conditions clés du marché sont réunies, vous permettant de ne jamais manquer une opportunité.

  • Données fiables et lissées : La fonction de lissage améliore la précision de l'indicateur, réduisant les faux signaux dus au bruit du marché.

Idéal pour :

  • Les traders de tendances à la recherche d'une analyse multi-timeframe précise.

  • Les traders de swing souhaitant repérer des retournements de marché en temps réel.

Les day traders ayant besoin d'alertes en temps réel pour saisir les mouvements rapides du marché.


Produits recommandés
Trend Divergence
Sabina Fik
Indicateurs
Trend Divergence Indicator: Your Essential Tool for Market Analysis The Trend Divergence Indicator is a powerful tool designed to assist traders in identifying market trends and pinpointing entry points with precision. By leveraging price divergence, this indicator enhances your trading strategy, offering reliable insights and filtering unnecessary signals. Key Features and Benefits of the Trend Divergence Indicator Accurate Trend Analysis: The Trend Divergence Indicator uses price divergence t
Dashboard Multi Currency MTF Stochastic
Anon Candra N
Indicateurs
Avec cet outil de trading, vous pouvez analyser 15 marchés simultanément. Présentation du nouvel indicateur de trading 2024 : ️ Tableau de bord multi-devises multi-périodes stochastiques. Il y a au moins deux raisons pour lesquelles j'ai créé cet outil de trading : Premièrement, j'en ai marre de n'observer qu'un seul marché. Deuxièmement, je ne veux pas perdre le moment d’entrée sur un autre marché. C'est pourquoi je souhaite connaître en même temps les autres conditions du marché. Pour
First Dawn
Innovicient Limited
Indicateurs
The First Dawn indicator uses a unique mechanism to search and plot signals. This keeps searching for signals, making it a great indicator for scaping and identification of changes in direction, swing trading and trend trading. The  First Dawn   helps you get early signals. The backtest gives the true picture of how the indicator works with real/demo accounts. Although this is a tiny indicator it is packed with advantageous settings that will help you whether you desire to: Snap the Peaks and
Judge
Tatiana Savkevych
Indicateurs
The Judge indicator shows potential market reversal points. The indicator shows favorable moments for entering the market. The indicator's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and generates input signals. The indicator can be used as the main one for determining the trend. The indicator can work both for entry points and as a filter. Uses two parameters for settings. The indicator uses color signaling: blue - when changing from descending to ascending, and red - on the con
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicateurs
Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
V Pattern Scanner MT4
Elif Kaya
5 (1)
Indicateurs
-   Real price is 90$   - 50% Discount ( It is 45$ now ) Contact me for instruction, any questions! Introduction V Bottoms and Tops (or Fibonacci Retracement) are popular   chart patterns   among traders due to their potential for identifying trend reversals. These patterns are characterized by sharp and sudden price movements, creating a V-shaped or inverted V-shaped formation on the   chart . By recognizing these patterns, traders can anticipate potential shifts in market direction and posi
Over Trend MT4
Mansour Babasafary
Indicateurs
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
Multi Andrew PitchFork
Kourosh Hossein Davallou
5 (1)
Indicateurs
ANDREW’S PITCHFORK TRADING STRATEGY       Essentially, Andrew’s Pitchfork is a tool for drawing price channels. While two lines surrounding price are usually enough to draw a channel, the Pitchfork has an extra line. It is the median line or the handle of the Pitchfork.     The median line is central to this trading method. This is why Andrew’s Pitchfork is also known as the Median Line Method. TRADING RULES      There are many ways to trade using Andrew’s Pitchfork but the basic idea is that pr
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Indicateurs
The King of Forex Trend Cloud Indicator is a trend following indicator based on moving averages. The Indicator is meant to Capture both the beginning and the end of a trend. This indicator can be used to predict both short and long terms market trends.  The king of Forex Trend Cloud if paired together with the King of Forex Trend Indicator can give a broad picture in market analysis and forecasts. I have attached images for both the  The king of Forex Trend Cloud on its own and  The king of Fore
Week Pivot
Kourosh Hossein Davallou
Indicateurs
Weekly Pivot  There are a lot of advantages when trading with support and resistance lines, and they should be a staple in every trader's arsenal. Another effective method of deriving multiple horizontal based support and resistance lines is using a formula derived from yesterday's High, Low and Close bar. The formula maps out pivot point levels consisting of the pivot, and three levels of support and resistance, and these levels can be traded much the same way as trading with the regular suppor
Dynamic SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indicateurs
Dynamic SR Trend Channel Dynamic SR Trend Channel is a simple indicator for trend detection as well as resistance/support levels on the current timeframe. It shows you areas where to expect possible change in trend direction and trend continuation. It works with any trading system (both price action and other trading system that use indicators) and is also very good for renko charting system as well. In an uptrend, the red line (main line) serves as the support and the blue line serves as the r
IconTrade
Vadim Gorodetskii
Indicateurs
Place the indicator on the chart, preferably with a timeframe of H1 or H4. If you are trading in the daily range or, conversely, on lower timeframes, you will need to adjust the RSI and ATR levels accordingly.  The blue arrows of the indicator will be a signal to open a long position, the red arrows will be a signal to open a short position: 1) Blue arrow for longs (growth) and red arrow for shorts (decline). 2) Two horizontal lines for current positions (one for entry and one for stop).  3
Yesterdays High Low Scanner
Berkay Yildiz
5 (2)
Indicateurs
No idea why demo is not working. you can check the GIF to see how it works. Features With this scanner you can detect Candles which are below/above yesterday high/low lines. A pair's rectangle turns RED in dashboard if it is above the yesterday high, and rectangle turns GREEN in dashboard if it is below the yesterday low. It gives alerts in every 15m candle close. Contains a Dashboard which will help you to see all market pair's. It is possible to disable this sorting through to make it easier
Victorias
Andriy Sydoruk
Indicateurs
Victoria is a trend indicator used to identify trends in financial markets, indicates the direction of price movement. Flexible indicator settings allow you to receive more accurate signals for opening positions. The indicator will allow you to determine the current trend. Using this algorithm, you can quickly understand what kind of trend is currently developing in the market. Victoria can be used along with oscillators as a filter. Victoria is a true range indicator that identifies the rang
Trend Flasher
Amarnath K M
Indicateurs
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
Chefs Super Trend Plus Indicator
Emmanuel Chukwudi Offor
Indicateurs
A top-quality from the famous XSuper Trend indicator. It is completely loyal to the original algorithm, and implements many useful features Which includes Trend Indicators as Filters like MACD,CCI and Alligator. The Chefs Super Trend Plus Indicator is a great way to identify the current market trend. The indicator shows a clear distinction between uptrends and downtrends. The indicators has optional filters for sound signal. Suitable for the following trending pairs: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY,
Price Momentum Alerts
Danny Austin Elvy
Indicateurs
Introduction In the fast-paced world of financial market trading, success often hinges on the ability to spot and leverage trends. Among the various strategies available, momentum trading stands out as a powerful tool for traders seeking to capitalize on market movements. In this article, we will delve into the concept of momentum, its significance in trading, and the numerous benefits it offers to traders. What is Momentum? Momentum in trading refers to the tendency of assets to continue moving
Stoch Color Indicator
Adrian Hernandez Castellanos
Indicateurs
Oscillateur stochastique avec coloration Cet indicateur colore l'arrière-plan en fonction de la tendance de l'indicateur. L'indicateur colore l'arrière-plan en fonction de la valeur de l'oscillateur stochastique, qu'il s'agisse d'une tendance haussière ou baissière. La couleur de l'arrière-plan est déterminée par les paramètres de l'oscillateur stochastique, ne peignant que les 400 dernières barres (voir notes). Paramètres modifiables : %K Period : période %K %D Period: période %D Slowing: pério
Global Trend
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Global Trend Indicator, shows the signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated moments for entering the market with arrows. When using the indicator, the risk factor can be optimally distributed. Settings: Uses all one parameter for settings. Choosing a parameter, it is necessary to visually resemble it so that the appropriate graph has a projection of extremes. Parameters: Length - the number of bars for calculating the indicator. Use
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
Indicateurs
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. Indicator Parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period MacdPric
Auto Trend Lines
Semion Tremsin
Indicateurs
Simply drop the indicator to the graph and support and resistance levels will be shown automatically! The indicator for automatic drawing of support and resistance levels based on THREE points. Identified points are marked on the chart Indicator shows break through price for both bullish and bearish trends (if found) You can specify on how many bars the indicator shall look in order to identify supporting points. In addition, you can select on which time frame the indicator will work. That means
Diviner PRO
Andrei Sennikov
Indicateurs
Diviner PRO   Divine PRO indicator   is based on the random forest machine learning algorithm. This is my first standalone product. In this indicator, all calculations of price patterns and the formation of indicator trading signals is performed through 43x Trees. I chose this amount to keep the indicator deep in training and reduce the size of the indicator. DIVINE   indicator   - universal indicator, can work with the following:   EURUSD, USDCHF, GBPUSD . In the future I will conduct experimen
Price Boundary Predictor
Michael Rajnarine Sawh
Indicateurs
A powerful chart indicator which intelligently analyses Index, FX & Commodity prices to identify the strongest support and resistance price boundaries. Each line shows where prices consistently close, while the frequency of these matching prices is quoted to reflect each boundary strength. Use these predictive boundaries to identify pivot points, resistance and support levels for crossover, trending, reversal and channel strategies. For FX pairs, set volatility filter = 1 For Indices & Commodit
Hull Pro MTF Indicator
Elias Mtwenge
Indicateurs
Dear traders this is Our new Indicator called Hull Pro MTF Indicator — Precision Multi-Timeframe Trend Visualizer Overview The Hull Pro MTF Indicator is a next-generation Heiken-Ashi-based multi-timeframe visual tool designed for top-down market analysis . It blends the power of Hull Moving Average (HMA) logic and multi-level Heiken-Ashi smoothing to reveal directional bias, volatility ranges, and price symmetry across hourly, daily, weekly, monthly, and yearly structures — all in a single c
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicateurs
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
TrendySignalMt4
Andrey Spiridonov
Indicateurs
TrendySignalMt4l is a trend-following indicator that quickly responds to a trend change. The indicator forms the line so that it is always located above or below the chart depending on a trend. This allows using the indicator both for a trend analysis and setting stop loss and take profit. The indicator should be attached in the usual way. It works on any timeframe from M1 to MN and with any trading symbols. The indicator has no configurable inputs. Recommendations on working with the indicator
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (3)
Indicateurs
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicateurs
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicateurs
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale  : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   pendant la   première semaine   ou les   3 premiers achats  !  Trading Tools Channel on MQL5  : Rejoignez mon canal MQL5 pour recevoir les dernières nouvelles Volumatic Support/Resistance Levels Scanner est un indicateur de support/résistance qui ajoute un contexte de volume à la structure des prix. En montrant comment l’activité de trading se concentre autour des pivots récents, il aide les utilisateurs à voir où
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur de tendance EZT vous montrera la tendance, le retrait et les opportunités d'entrée. Un filtrage optionnel et tous types d'alertes sont disponibles. Des alertes par e-mail et par notification push sont ajoutées. Nous développons également une évaluation environnementale basée sur cet indicateur, qui sera bientôt disponible. Il s'agit d'un indicateur multifonctionnel composé de deux histogrammes de couleurs et d'une ligne. Il s'agit d'une représentation visuelle de la direction et d
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicateurs
Présentation de la       Cartes   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandelie
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   durant la   première semaine   ou les   3 premiers achats !  Trading Tools Channel on MQL5 : rejoignez-le pour recevoir les dernières actualités RSI Shift Zone Scanner identifie les moments où le sentiment de marché peut changer en reliant les signaux RSI à l’action des prix. Chaque fois que le RSI dépasse les niveaux prédéfinis (70 par défaut pour surachat, 30 pour survente), l’indicateur trace un canal sur le grap
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicateurs
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Plus de l'auteur
DMI Drawdown Watcher
HEGUI Morad
5 (1)
Utilitaires
DMI Drawdown Watcher : Suivez vos Drawdowns en Temps Réel 100% gratuit, fonctionnel et sans limitations ! Le DMI Drawdown Watcher est un outil essentiel pour les traders, conçu pour surveiller vos drawdowns en temps réel. Idéal pour optimiser votre gestion des risques, cet indicateur suit vos pertes actuelles et maximales, vous aidant à respecter les critères stricts des prop firms et à protéger votre capital. Caractéristiques Principales : Max DrawDown Value Alert : Déclenche une alerte lors
FREE
DMI High Low plus
HEGUI Morad
Indicateurs
DMI Show High Low : Visualisez les Niveaux Clés du Marché en Temps Réel 100 % gratuit, fonctionnel et sans limitations ! Le DMI Show High Low est un outil essentiel pour les traders, conçu pour afficher les niveaux High, Low et Close d'un timeframe sélectionné directement sur votre graphique. Idéal pour identifier les zones clés du marché, cet indicateur aide à améliorer votre prise de décision et la précision de votre trading. Paramètres : Timeframe : Sélectionnez le timeframe pour afficher les
FREE
DMI Symbol Switcher
HEGUI Morad
Utilitaires
DMI Symbol Switcher: Changement Dynamique des Symboles sur le Graphique 100 % gratuit, fonctionnel et sans limitations ! Le DMI Symbol Switcher est un indicateur conçu pour améliorer l'efficacité du trading en permettant de changer dynamiquement les symboles du graphique via des boutons de navigation et des raccourcis clavier. Il facilite la gestion des symboles sur votre plateforme de trading, rendant ainsi le processus de navigation entre différents symboles beaucoup plus fluide. Paramètres pr
FREE
The bear
HEGUI Morad
Experts
Limited time offer few copies only left for $50!!!     next price $70 The bear uses an algorithm based on the RSI Alligator strategy It is developed specifically for GBPUSD and designed to give you an optimal result adapted to the post-covid market . WHY CHOOSE THIS EXPERT ADVISOR ?   No Grid, No Martingale, No Averaging, No dangerous strategy Always use Stoploss and Takeprofit   Best profitability with more than 1:1 risk reward per order Lotsize calculated from the Risk and Stoploss distance
Synaptic Ai
HEGUI Morad
Experts
Synaptic AI est un Expert Advisor professionnel entièrement automatisé qui exploite la puissance de l'intelligence artificielle et est soutenu par plus d'une décennie de données historiques. Cela permet l'identification et la modélisation de schémas récurrents sur la paire GBPUSD. Le résultat est une stratégie basée sur un algorithme propriétaire et des calculs complexes qui détectent les signaux envoyés par ces modèles, permettant d'anticiper les mouvements du marché avec un avantage statisti
AutoPilotFX Pro
HEGUI Morad
Utilitaires
Présentation d'AutoPilotFX Pro : Votre panneau de trading ultime avec des fonctionnalités avancées Emmenez votre trading vers de nouveaux sommets avec AutoPilotFX Pro , un Expert Advisor MQL4 conçu pour rationaliser votre processus de trading et optimiser vos stratégies. Découvrez les fonctionnalités puissantes qu'il propose et apprenez comment il peut vous aider à maximiser vos profits et minimiser vos risques. Caractéristiques clés: Calcul automatique de la taille des lots: AutoPilotFX Pro cal
Trend Pilot Fx
HEGUI Morad
Indicateurs
This Mql4 indicator smooths the trend by changing candle colors without altering their size, allowing for better price action reading. It also includes a trend line for trade entry and exit points. Smooth out market trends and improve your price action reading with this powerful Mql4 indicator. Unlike Heikin Ashi, this indicator changes candle colors without altering their size, providing you with a clearer picture of market movements. In addition, it includes a trend line that traders can rely
DMI Moving Average Multi Timeframe
HEGUI Morad
Indicateurs
L'indicateur DMI MultiTimeframe EMA est conçu pour faciliter l'analyse multi-échelle de temps en affichant une moyenne mobile d'une échelle de temps spécifique (comme H1 ou D1) sur n'importe quelle autre échelle de temps de graphique. Cet outil permet aux traders d'avoir une vue plus large sur plusieurs échelles de temps directement sur le graphique actuel, améliorant la précision et la compréhension des tendances du marché. Paramètres : Timeframe de la moyenne   mobile  : Définit l'échelle de t
DMI Dynamic EMA Ribbon
HEGUI Morad
Indicateurs
Améliorez votre trading avec une clarté visuelle — identifiez les tendances en un clin d'œil grâce aux rubans EMA dynamiques ! Description : Le DMI Dynamic EMA Ribbon est un indicateur avancé conçu pour aider les traders à visualiser la direction et la force de la tendance à l'aide de deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) dynamiques. Grâce à des paramètres personnalisables, cet outil renforce votre capacité à prendre des décisions de trading éclairées en indiquant clairement les tendances
DMI Candle Timer MultiTimeframe
HEGUI Morad
Utilitaires
DMI MultiTimeFrame Candle Timer : Suivez le Compte à Rebours des Bougies sur Plusieurs Timeframes avec Clarté L'indicateur DMI MultiTimeFrame Candle Timer est conçu pour fournir aux traders des compteurs en temps réel indiquant le temps restant avant la clôture des bougies sur plusieurs unités de temps. Cet outil vous permet de suivre simultanément plusieurs timeframes, offrant une visualisation claire et personnalisable du compte à rebours des bougies, vous aidant à prendre des décisions de tra
DMI Timeframe Switcher
HEGUI Morad
Utilitaires
DMI Timeframe Switcher : Changez rapidement de timeframe avec des boutons interactifs ou des raccourcis clavier L'indicateur DMI Timeframe Switcher est une solution idéale pour les traders qui souhaitent changer rapidement de timeframe à l'aide de boutons interactifs ou de raccourcis clavier. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez naviguer facilement entre différentes périodes sans avoir à ajuster manuellement les paramètres du graphique. Parfait pour une analyse rapide et précise du marché.
DMI Telegram Notifier
HEGUI Morad
Utilitaires
DMI Telegram Notifier : Votre Assistant de Notifications de Trading sur Telegram Le DMI Telegram Notifier est un outil qui vous permet d'envoyer des notifications détaillées et instantanées de vos trades directement sur Telegram. Cet Expert Advisor envoie des alertes sur les l’ouverture et les mise à jour de vos trades directement sur votre groupe ou canal Telegram. Fonctionnalités Clés : Notifications Instantanées : Recevez des alertes détaillées chaque fois qu'un changement est effectué sur un
DMI Autopilot Easy Panel
HEGUI Morad
Utilitaires
Autopilot Easy Panel : l'essentiel pour un trading efficace Conçu pour simplifier votre trading, l'Autopilot Easy Panel est l'outil idéal pour les traders qui souhaitent gagner en efficacité sans se perdre dans des fonctionnalités complexes. Développé par des experts du marché, il met à votre disposition les outils indispensables pour une gestion optimale de votre argent et de vos positions. Une expérience utilisateur soignée et une interface intuitive vous permettent de vous concentrer sur l'es
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis