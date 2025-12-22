Autopilot Easy Panel : l'essentiel pour un trading efficace

Conçu pour simplifier votre trading, l'Autopilot Easy Panel est l'outil idéal pour les traders qui souhaitent gagner en efficacité sans se perdre dans des fonctionnalités complexes. Développé par des experts du marché, il met à votre disposition les outils indispensables pour une gestion optimale de votre argent et de vos positions. Une expérience utilisateur soignée et une interface intuitive vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel : vos trades.

Fonctionnalités Clés :

Préparation visuelle des trades avec l'outil Risk-Reward

Calcul automatique de la taille des lots en fonction du risque et de la distance du stoploss

Monitoring et exit sur Max Drawdown (fonctionnalité indispensable pour le monitoriging de challenges ou de funded account de Prop firms).

Bouton d'annulation d'ordres, de cloture automatique par type (BUY ou SELL), mise à Breakenven.

Exit sur Gain, Perte et pourcentage.

Deux risques ajustables permettant de choisir en fonction des opportunités du marché et/ou de la volatilité la meilleure option avant envoi du trade

Statistiques de profits sur 5 périodes

L'Autopilot Easy Panel, c'est la fin des calculs fastidieux et des erreurs de jugement.

Gagnez en sérénité et en efficacité grâce à cet outil indispensable pour tout trader.



Profitez de notre offre spéciale de lancement de 30$ dès à présent !