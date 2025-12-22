AutoPilot Easy Panel

Autopilot Easy Panel : l'essentiel pour un trading efficace

Conçu pour simplifier votre trading, l'Autopilot Easy Panel est l'outil idéal pour les traders qui souhaitent gagner en efficacité sans se perdre dans des fonctionnalités complexes. Développé par des experts du marché, il met à votre disposition les outils indispensables pour une gestion optimale de votre argent et de vos positions. Une expérience utilisateur soignée et une interface intuitive vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel : vos trades.

Fonctionnalités Clés :

  • Préparation visuelle des trades avec l'outil Risk-Reward
  • Calcul automatique de la taille des lots en fonction du risque et de la distance du stoploss
  • Monitoring et exit sur Max Drawdown (fonctionnalité indispensable pour le monitoriging de challenges ou de funded account de Prop firms).
  • Bouton d'annulation d'ordres, de cloture automatique par type (BUY ou SELL), mise à Breakenven.
  • Exit sur Gain, Perte et pourcentage.
  • Deux risques ajustables permettant de choisir en fonction des opportunités du marché et/ou de la volatilité la meilleure option avant envoi du trade
  • Statistiques de profits sur 5 périodes


    • L'Autopilot Easy Panel, c'est la fin des calculs fastidieux et des erreurs de jugement.
    Gagnez en sérénité et en efficacité grâce à cet outil indispensable pour tout trader.

    Profitez de notre offre spéciale de lancement de 30$ dès à présent !

    Plus de l'auteur
    Pulse Panel
    HEGUI Morad
    Utilitaires
    PulsePanel GRATUIT – Exactement le même dashboard propre, puissant et professionnel que la version Pro, offert intégralement gratuitement pour que vous puissiez le tester en profondeur avant de passer à la version complète. Limité à USDCHF et GBPNZD , cette édition gratuite vous donne un accès total et sans aucune restriction à toutes les fonctionnalités principales : Ce que contient la version GRATUITE Exécution instantanée en un seul clic (achat/vente) Force des devises en temps réel Scanner d
    FREE
    DMI Drawdown Watcher
    HEGUI Morad
    5 (1)
    Utilitaires
    DMI Drawdown Watcher : Suivez vos Drawdowns en Temps Réel 100% gratuit, fonctionnel et sans limitations ! Le DMI Drawdown Watcher est un outil essentiel pour les traders, conçu pour surveiller vos drawdowns en temps réel. Idéal pour optimiser votre gestion des risques, cet indicateur suit vos pertes actuelles et maximales, vous aidant à respecter les critères stricts des prop firms et à protéger votre capital. Caractéristiques Principales : Max DrawDown Value Alert : Déclenche une alerte lors
    FREE
    DMI High Low plus
    HEGUI Morad
    Indicateurs
    DMI Show High Low : Visualisez les Niveaux Clés du Marché en Temps Réel 100 % gratuit, fonctionnel et sans limitations ! Le DMI Show High Low est un outil essentiel pour les traders, conçu pour afficher les niveaux High, Low et Close d'un timeframe sélectionné directement sur votre graphique. Idéal pour identifier les zones clés du marché, cet indicateur aide à améliorer votre prise de décision et la précision de votre trading. Paramètres : Timeframe : Sélectionnez le timeframe pour afficher les
    FREE
    DMI Symbol Switcher
    HEGUI Morad
    Utilitaires
    DMI Symbol Switcher: Changement Dynamique des Symboles sur le Graphique 100 % gratuit, fonctionnel et sans limitations ! Le DMI Symbol Switcher est un indicateur conçu pour améliorer l'efficacité du trading en permettant de changer dynamiquement les symboles du graphique via des boutons de navigation et des raccourcis clavier. Il facilite la gestion des symboles sur votre plateforme de trading, rendant ainsi le processus de navigation entre différents symboles beaucoup plus fluide. Paramètres pr
    FREE
    AutoPilotFX Pro
    HEGUI Morad
    Utilitaires
    Présentation d'AutoPilotFX Pro : Votre panneau de trading ultime avec des fonctionnalités avancées Emmenez votre trading vers de nouveaux sommets avec AutoPilotFX Pro , un Expert Advisor MQL4 conçu pour rationaliser votre processus de trading et optimiser vos stratégies. Découvrez les fonctionnalités puissantes qu'il propose et apprenez comment il peut vous aider à maximiser vos profits et minimiser vos risques. Caractéristiques clés: Calcul automatique de la taille des lots: AutoPilotFX Pro cal
    Trend Pilot Fx
    HEGUI Morad
    Indicateurs
    This Mql4 indicator smooths the trend by changing candle colors without altering their size, allowing for better price action reading. It also includes a trend line for trade entry and exit points. Smooth out market trends and improve your price action reading with this powerful Mql4 indicator. Unlike Heikin Ashi, this indicator changes candle colors without altering their size, providing you with a clearer picture of market movements. In addition, it includes a trend line that traders can rely
    DMI Moving Average Multi Timeframe
    HEGUI Morad
    Indicateurs
    L'indicateur DMI MultiTimeframe EMA est conçu pour faciliter l'analyse multi-échelle de temps en affichant une moyenne mobile d'une échelle de temps spécifique (comme H1 ou D1) sur n'importe quelle autre échelle de temps de graphique. Cet outil permet aux traders d'avoir une vue plus large sur plusieurs échelles de temps directement sur le graphique actuel, améliorant la précision et la compréhension des tendances du marché. Paramètres : Timeframe de la moyenne   mobile  : Définit l'échelle de t
    DMI Dynamic EMA Ribbon
    HEGUI Morad
    Indicateurs
    Améliorez votre trading avec une clarté visuelle — identifiez les tendances en un clin d'œil grâce aux rubans EMA dynamiques ! Description : Le DMI Dynamic EMA Ribbon est un indicateur avancé conçu pour aider les traders à visualiser la direction et la force de la tendance à l'aide de deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) dynamiques. Grâce à des paramètres personnalisables, cet outil renforce votre capacité à prendre des décisions de trading éclairées en indiquant clairement les tendances
    DMI Smoothed CCI plus
    HEGUI Morad
    Indicateurs
    DMI Smoothed CCI Plus: Suivez les Tendances et Reversals du Marché en Temps Réel Le DMI Smoothed CCI Plus est un outil puissant conçu pour les traders, utilisant l'indicateur Commodity Channel Index (CCI) pour analyser les tendances du marché et identifier les points de retournement à travers plusieurs unités de temps. Idéal pour les stratégies de suivi de tendance, cet indicateur aide à repérer les conditions de surachat et de survente, offrant des informations en temps réel cruciales pour opt
    DMI Candle Timer MultiTimeframe
    HEGUI Morad
    Utilitaires
    DMI MultiTimeFrame Candle Timer : Suivez le Compte à Rebours des Bougies sur Plusieurs Timeframes avec Clarté L'indicateur DMI MultiTimeFrame Candle Timer est conçu pour fournir aux traders des compteurs en temps réel indiquant le temps restant avant la clôture des bougies sur plusieurs unités de temps. Cet outil vous permet de suivre simultanément plusieurs timeframes, offrant une visualisation claire et personnalisable du compte à rebours des bougies, vous aidant à prendre des décisions de tra
    DMI Timeframe Switcher
    HEGUI Morad
    Utilitaires
    DMI Timeframe Switcher : Changez rapidement de timeframe avec des boutons interactifs ou des raccourcis clavier L'indicateur DMI Timeframe Switcher est une solution idéale pour les traders qui souhaitent changer rapidement de timeframe à l'aide de boutons interactifs ou de raccourcis clavier. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez naviguer facilement entre différentes périodes sans avoir à ajuster manuellement les paramètres du graphique. Parfait pour une analyse rapide et précise du marché.
    DMI Telegram Notifier
    HEGUI Morad
    Utilitaires
    DMI Telegram Notifier : Votre Assistant de Notifications de Trading sur Telegram Le DMI Telegram Notifier est un outil qui vous permet d'envoyer des notifications détaillées et instantanées de vos trades directement sur Telegram. Cet Expert Advisor envoie des alertes sur les l’ouverture et les mise à jour de vos trades directement sur votre groupe ou canal Telegram. Fonctionnalités Clés : Notifications Instantanées : Recevez des alertes détaillées chaque fois qu'un changement est effectué sur un
    Gold ai predator
    HEGUI Morad
    Experts
    PRIX DE LANCEMENT : 60 $ Uniquement les 10 premières copies ! Prix suivant : 90 $ Hedging intelligent • Grid contrôlé • 4 stratégies intégrées GOLD AI PREDATOR est un robot de trading automatique nouvelle génération, conçu avec l’aide des meilleures intelligences artificielles (Grok, ChatGPT, Claude, DeepSeek) et optimisé spécifiquement pour l’or (XAUUSD). Il intègre un système de hedging, une gestion de grille et propose 4 stratégies différentes que vous pouvez sélectionner en un clic. Son ob
    Pulse Panel Pro
    HEGUI Morad
    Utilitaires
    Ce panel a été conçu avec une philosophie simple : aller à l’essentiel . Visuellement épuré et sans surcharge, il affiche uniquement les informations utiles à la prise de décision : scanner de tendance, scanner de momentum, force relative des monnaies, direction dominante du marché. Tous les éléments clés sont regroupés dans une interface claire et rapide à lire, pensée pour le trading actif et les prop firms . Contrairement aux panneaux complexes et confus que l’on trouve sur le Market, ce pane
    Filtrer:
    Aucun avis
    Répondre à l'avis