Gold KIller by MH

GoldKiller EA – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’Or (XAUUSD)

Présentation générale

GoldKiller EA est un Expert Advisor avancé spécialement conçu pour le trading de l’or (XAUUSD). Il ne s’agit pas d’un simple robot de grid, mais d’un système complet de gestion du capital, du risque et des profits, pensé pour fonctionner dans la durée sur un marché extrêmement volatil.

Contrairement aux EAs classiques orientés performance brute, GoldKiller privilégie la survie du capital, la sécurisation progressive des gains et le contrôle strict du risque.

Spécificités clés du produit

Gestion du capital structurelle

  • Logique de retrait structurel virtuel avec sécurisation par paliers
  • Capital réellement exposé au marché ajusté dynamiquement
  • Gains protégés contre les phases de drawdown

Protection avancée du compte

  • Limitation du drawdown maximal
  • Contrôle de la marge utilisée
  • Réduction automatique de l’exposition en conditions défavorables
  • Arrêt du trading en cas de risque excessif

Grid à risque maîtrisé

  • Nombre d’ordres limité
  • Distance minimale entre positions
  • Ajustement du risque selon le profil sélectionné
  • Sortie forcée en cas de drawdown excessif

Sécurisation progressive des profits

  • Sécurisation par paliers
  • Part des profits automatiquement mise à l’abri
  • Possibilité de reprise automatique après sécurisation

Filtres de marché et temporels

  • Filtrage des spreads excessifs
  • Jours et horaires de trading configurables

Important – Nature du trading en grid

GoldKiller EA utilise une stratégie de type grid, pouvant être configurée avec des niveaux d’agressivité élevés.

Les grids agressifs permettent de générer des gains importants et rapides, en particulier sur des phases directionnelles favorables du marché de l’or. Cependant, ce type de stratégie implique également une augmentation du risque.

Même si GoldKiller intègre des mécanismes avancés de sécurisation et des limites strictes de drawdown et de marge, il est fortement recommandé de procéder à des retraits réguliers sur les comptes réels afin de matérialiser les profits et réduire l’exposition globale.

Transparence totale – Suivi en conditions réelles

GoldKiller est visible en live sur Twitch à l'adresse suivante : https://www.twitch.tv/lazyprofitbot
Son comportement (exécution, phases de sécurisation, arrêts et reprises) peut être suivi en temps réel, ce qui permet de constater le fonctionnement de l’EA en conditions de marché.

Conditions minimales d’utilisation

  • Capital minimum recommandé : 500 USD
  • Leverage minimum recommandé : 1:500
  • Actif : Gold (XAUUSD)
  • Timeframe : M5 uniquement
  • Plateforme : MetaTrader 4

L’utilisation de paramètres plus restrictifs (capital trop faible ou leverage insuffisant) peut entraîner une incapacité à ouvrir certaines positions et une dégradation du comportement du grid.

Activation obligatoire de l’EA

Lors de la première installation, un paramètre de sécurité est présent dans les réglages. Vous devez impérativement le mettre à False à l’endroit où il est indiqué : (Use false to use this EA).

Si ce paramètre n’est pas réglé sur False, l’EA ne fonctionnera pas correctement.

Fichiers SET prêts à l’emploi

En cas de doute sur les paramètres, des fichiers SET (réglages préconfigurés) sont disponibles avec différents niveaux de risque et différents capitaux.

Ces fichiers sont accessibles via ce lien  Google Sheethttps://drive.google.com/drive/folders/1rvHVmURMZKMm6RYte9TGIURr3wk1GyRO?usp=sharing

Rappel important

GoldKiller EA peut être configuré avec des grids agressifs permettant des gains rapides. Même avec les systèmes de protection intégrés, des retraits réguliers sont fortement recommandés afin de sécuriser les profits en conditions réelles.

Produits recommandés
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Experts
The  MaverickProPlus  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favorable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 5 y
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Experts
Gridingale  is a new complex  Expert Advisor  that combines  grid  and  martingale . It will create an order grid according to the settings but also add a martingale on it. So it will take  profits  on little and big  movements .  A  loss covering system  is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. It is possible to filter the opening of a new cycle with an indicator. It can work on both sides at the same time, but it is interesting to have it work
FREE
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experts
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experts
Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
Evening Scalper Pro
Valeriia Mishchenko
4 (19)
Experts
EA has live track records with low drawdown: Live signal - Best Pairs Live signal - All Pairs Evening Scalper Pro is the state-of-the-art mean-reversion trading system that operates during the American trading session. It's very different from most other scalping systems, since it uses a unique trading logic on cross pairs that have a strong mean-reverting tendency with high profit targets. EA enters the market with market orders from 19 to 23h, it does not open trades during rollover (0:00-1:
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Sia smart averaging with zone recovery
Mohammad Siahi
Experts
Hello, this is my best expert. This expert contains two general part, first part is take position and second part is manage the position.One of the good things about this EA is that it allows you to open a order both manually and automatically and EA manage that position.(Autoposition in Expert Options) -The automatic operation for open order is based on signal of the indicators (EMA & BB) -Position management : The most important part of this EA is related to the management of positions and con
You CDI
Evgeny Vlasov
Experts
You CDI (You Can Do It) Порядок работы Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется состояние рынка , при возникновении необходимых условий происходит открытие рыночного ордера. Советник имеет блок TrailingStop , позволяющий перемещать StopLoss за движением цены. Основным отличием этого блока от стандартного является его не линейность. То есть чем ближе цена будет к TakeProfit, тем ближе к цене будет StopLoss. Это позволяет достигать максим
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Experts
Grid Hero is a fully automated EA that uses a revolutionary Grid algorithm (P.A.M.A.) together with a signature synergy of Price Action trading and an Artificial Instinct Self-Adaptive Processing Unit. Grid Hero was strictly developed, tested and optimized using the "Reversed Sampling" development methodology based on "In-Sample" phase (2012 to 2017) and "Out-Of-Sample" phase (2004 to 2011). It has passed 13 years back test of real tick data and real variable spread (with commission) from 2004 t
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding res
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Great Bird
Ferri Shallahuddin
Experts
Great Bird expert advisor using a scalping system with low DD. has StopLoss   and TakeProfit features automatically set by the algorithm. you can also set StopLoss and TakeProfit manually. The Expert Advisor does not need complicated setup and  is ready to be used for all currencies Use Timeframe M5 account ECN recommendation Minimum account balance $ 100 (for one pair) The Expert Advisor does not use: Grid Averaging Martingale Doubling
RegressionExpert
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor works on the basis of wave-like changes in price movements. The dynamic regression channel allows you to accurately predict the price movement in the short term. The Expert Advisor uses the indicator in its trading: https://www.mql5.com/en/market/product/64252 Trading instruments (TF 5m): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. The Expert Advisor has been successfully tested with 99% quality quotes, floating spread and random ping since 2003. Optimization of the advisor is not required.
Origin of the universe
Bai Han Dong
Experts
交易是一门艺术，本EA基于 Book of changes series  产品的迭代开发， 天地万物都处在永不停息的发展之中，其阐述的就是这个“ 自然而然 ” 的规律。这规律揭示了整个宇宙的特性，囊括了天地间所有事物的属性。 因此，作者通过双均线的赋值，找寻阴阳变换的规律，以此贴近市场的走势，在区间内博弈求利，大道至简。本EA前期基于欧美货币对 （EURUSD） 市场进行的数据调研分析，因此，购买后请使用于欧美货币对（EURUSD），不要使用于其他货币对及交易品类，后续会陆续推出其他相应版本，大家可以持续关注。在下载后，界面可以进行调节手数以及参数设置，大家根据提示的最佳赋值填写即可，不要轻易尝试改变，最后建议仓位为一万美金。如有疑问，可以与作者留言，感谢支持！附： “易”，一是“ 变易 ”、二是“ 简易 ”、三是“ 不易 ”。变易，指变化之道，万事万物时时刻刻都在变化。简易，一阴一阳，囊括了万种事物之理；有天就有地，有上就有下，有前就有后，都是相反相成，对立统一。不易，虽世间的事物错综复杂，变化多端，但是有一样东西永远不变的，那就是规律；天地运行，四季轮换，寒暑交替，冬寒夏热，月盈
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Lock balancer
Vadim Zotov
5 (5)
Experts
Used in manual trading to block losses on any price movement against a trader. Allows profits to grow as the price moves in the right direction. Can lock one position or grid. Helps other robots to reduce drawdown by locking. Principle of operation Instead of the traditional stop loss, the trader manually sets the initial locking line of this robot. The robot monitors the behavior of the price relative to this line. If the price goes against the trader, the robot locks the position (or severa
Faa Trend EA
Arvin Arce Gatus -
Experts
Type:  Expert Advisor (EA) - Unlimited for MetaTrader 4 Account Strategy:  The system does Not use Grid, does Not use Martingale and other risky strategies. FAA TREND EA is a fully automated based on Trend Line breakouts.  Timeframe:  From M1 to H1. M5 is a healthy choice  Symbols To Trade:  Any Forex pair, BEST in EURUSD...  Features:  Automatically calculates and draws trend line on your chart.  Full safety options. All trades are protected by Stop Loss with Trailing Stop. Each trade has
Boster
Langtha Prosanta Daudung
Experts
The  Boster  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favourable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 10 years (20
Richy Premium
Hien Hoang
Experts
This strategy is based on Bollinger Band to open the first position, if the position moves to the opposite side out of the Hedging Range, then a locking position is opened with an increased volume to help get out of the opposite trend. Real monitoring signal will be published soon. Recommended 0.01 Lot for each 3000$ Balance. Input Parameters Starting lot size - First open position size Use autolot - Use auto calculation of starting lot size based on balance Balance - Use to calculate auto star
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Experts
Quantum King EA — La puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT5 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT4 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Contactez-nous en privé pour plus d'informations ! Règle       Votre tradin
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Signal en direct ICMarkets : Cliquez ici Que devez-vous faire pour réussir avec KT Gold Nexus EA ? Patience. Discipline. Temps. KT Gold Nexus EA repose sur une approche de trading réelle utilisée par des traders professionnels et des gestionnaires de fonds privés. Sa force ne réside pas dans l’excitation à court terme, mais dans la constance et la régularité sur le long terme. Cet EA est conçu pour être utilisé sur la durée. Il est recommandé de le faire fonctionner pendant au moins un an afin
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko est un Expert Advisor (EA) spécial , basé sur une stratégie éprouvée qui a été optimisée et testée pendant des années. Il a été testé sur des comptes réels et a démontré de manière constante une performance rentable et à faible risque . Nous avons maintenant décidé de le rendre disponible au public. Signal live      Quatre mois de compte réel Installation facile Fonctionne avec n’importe quel courtier (compte ECN recommandé) Dépôt minimum : 100 USD  Support 24/7 Achetez Jesko u
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experts
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way est un logiciel de trading automatisé compatible avec la plateforme MT4. Il adopte une stratégie hybride complète : grâce à la collaboration synergie de multiples sous-stratégies, il capture précisément les opportunités d'achat (long) et de vente (short) sur le marché de l'or (XAUUSD), vous aidant à saisir les moments de trading opportuns dans diverses conjonctures marchandes. Basé sur une logique de trading éprouvée, il vous permet d'effectuer des opérations professionnelles et
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
L’une des stratégies de trading automatisé les plus puissantes de 2025 Nous avons transformé l’une des stratégies de trading manuel les plus performantes de 2025 en un Expert Advisor entièrement automatisé , basé sur le TMA (Triangular Moving Average) et la logique CG . Il ne reste plus qu’une seule version au prix de 550 $. Ensuite, le prix passera à 650 $ puis 750 $, avec un prix final de 1200 $. Signal en direct >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Cliquez Cet EA est conçu pour offr
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader est un assistant de trading qui aide les traders des marchés financiers à prendre des décisions intelligentes informées par les données d'information EA. Cet EA utilise des sources en ligne pour capturer toutes les informations nécessaires telles que le biais fondamental des devises, le sentiment du ratio des commerçants de détail en temps réel sur une paire, les prévisions des banques et des instituts, les données du rapport COT et d'autres don
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experts
Javier Gold Scalper : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 5 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, exige une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Le Javier Gold Scalper a été conçu précisément pour intégrer ce
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
Experts
Gold Mining EA is a sophisticated automated trading system that combines momentum-based technical analysis with intelligent grid management. Designed primarily for trending markets like Gold (XAUUSD),  this EA uses a unique combination of Aroon Oscillator and RSI indicators to identify high-probability entry points while managing risk through multiple protective mechanisms. Trading Style: Grid Trading with Trend Following Best Instruments: XAUUSD (Gold) Recommended Timeframe: M15(15-minute) Mini
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
MISE À JOUR — DÉCEMBRE 2025 Fin novembre 2024, l’Expert Advisor Aurum a été officiellement lancé à la vente. Depuis ce moment, il a fonctionné dans des conditions réelles de marché — sans filtre d’actualités, sans protections supplémentaires et sans restrictions complexes — tout en restant stable et profitable. Live Signal Cette année complète de trading réel a clairement démontré la fiabilité du système de trading. Et seulement après cette période, en nous appuyant sur des données réelles et
I Gold Mine I
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Mine EA (XAUUSD H1) — Intelligent Profit Mining on Gold Gold Mine EA is a professional trading robot that combines the dynamics of frequency scalping with the reliability of the hourly timeframe. Unlike standard scalpers that operate on noisy minute charts, Gold Mine uses the H1 timeframe to filter out false signals while maintaining high trading intensity thanks to a sensitive impulse-finding algorithm. Trading Logic: Synthesis of Impulse and Patterns The Gold Mine EA algorithm is based on
Plus de l'auteur
DMI Drawdown Watcher
HEGUI Morad
5 (1)
Utilitaires
DMI Drawdown Watcher : Suivez vos Drawdowns en Temps Réel 100% gratuit, fonctionnel et sans limitations ! Le DMI Drawdown Watcher est un outil essentiel pour les traders, conçu pour surveiller vos drawdowns en temps réel. Idéal pour optimiser votre gestion des risques, cet indicateur suit vos pertes actuelles et maximales, vous aidant à respecter les critères stricts des prop firms et à protéger votre capital. Caractéristiques Principales : Max DrawDown Value Alert : Déclenche une alerte lors
FREE
Pulse Panel
HEGUI Morad
Utilitaires
PulsePanel GRATUIT – Exactement le même dashboard propre, puissant et professionnel que la version Pro, offert intégralement gratuitement pour que vous puissiez le tester en profondeur avant de passer à la version complète. Limité à USDCHF et GBPNZD , cette édition gratuite vous donne un accès total et sans aucune restriction à toutes les fonctionnalités principales : Ce que contient la version GRATUITE Exécution instantanée en un seul clic (achat/vente) Force des devises en temps réel Scanner d
FREE
DMI High Low plus
HEGUI Morad
Indicateurs
DMI Show High Low : Visualisez les Niveaux Clés du Marché en Temps Réel 100 % gratuit, fonctionnel et sans limitations ! Le DMI Show High Low est un outil essentiel pour les traders, conçu pour afficher les niveaux High, Low et Close d'un timeframe sélectionné directement sur votre graphique. Idéal pour identifier les zones clés du marché, cet indicateur aide à améliorer votre prise de décision et la précision de votre trading. Paramètres : Timeframe : Sélectionnez le timeframe pour afficher les
FREE
AutoPilotFX Pro
HEGUI Morad
Utilitaires
Présentation d'AutoPilotFX Pro : Votre panneau de trading ultime avec des fonctionnalités avancées Emmenez votre trading vers de nouveaux sommets avec AutoPilotFX Pro , un Expert Advisor MQL4 conçu pour rationaliser votre processus de trading et optimiser vos stratégies. Découvrez les fonctionnalités puissantes qu'il propose et apprenez comment il peut vous aider à maximiser vos profits et minimiser vos risques. Caractéristiques clés: Calcul automatique de la taille des lots: AutoPilotFX Pro cal
Trend Pilot Fx
HEGUI Morad
Indicateurs
This Mql4 indicator smooths the trend by changing candle colors without altering their size, allowing for better price action reading. It also includes a trend line for trade entry and exit points. Smooth out market trends and improve your price action reading with this powerful Mql4 indicator. Unlike Heikin Ashi, this indicator changes candle colors without altering their size, providing you with a clearer picture of market movements. In addition, it includes a trend line that traders can rely
DMI Moving Average Multi Timeframe
HEGUI Morad
Indicateurs
L'indicateur DMI MultiTimeframe EMA est conçu pour faciliter l'analyse multi-échelle de temps en affichant une moyenne mobile d'une échelle de temps spécifique (comme H1 ou D1) sur n'importe quelle autre échelle de temps de graphique. Cet outil permet aux traders d'avoir une vue plus large sur plusieurs échelles de temps directement sur le graphique actuel, améliorant la précision et la compréhension des tendances du marché. Paramètres : Timeframe de la moyenne   mobile  : Définit l'échelle de t
DMI Dynamic EMA Ribbon
HEGUI Morad
Indicateurs
Améliorez votre trading avec une clarté visuelle — identifiez les tendances en un clin d'œil grâce aux rubans EMA dynamiques ! Description : Le DMI Dynamic EMA Ribbon est un indicateur avancé conçu pour aider les traders à visualiser la direction et la force de la tendance à l'aide de deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) dynamiques. Grâce à des paramètres personnalisables, cet outil renforce votre capacité à prendre des décisions de trading éclairées en indiquant clairement les tendances
DMI Smoothed CCI plus
HEGUI Morad
Indicateurs
DMI Smoothed CCI Plus: Suivez les Tendances et Reversals du Marché en Temps Réel Le DMI Smoothed CCI Plus est un outil puissant conçu pour les traders, utilisant l'indicateur Commodity Channel Index (CCI) pour analyser les tendances du marché et identifier les points de retournement à travers plusieurs unités de temps. Idéal pour les stratégies de suivi de tendance, cet indicateur aide à repérer les conditions de surachat et de survente, offrant des informations en temps réel cruciales pour opt
DMI Candle Timer MultiTimeframe
HEGUI Morad
Utilitaires
DMI MultiTimeFrame Candle Timer : Suivez le Compte à Rebours des Bougies sur Plusieurs Timeframes avec Clarté L'indicateur DMI MultiTimeFrame Candle Timer est conçu pour fournir aux traders des compteurs en temps réel indiquant le temps restant avant la clôture des bougies sur plusieurs unités de temps. Cet outil vous permet de suivre simultanément plusieurs timeframes, offrant une visualisation claire et personnalisable du compte à rebours des bougies, vous aidant à prendre des décisions de tra
DMI Telegram Notifier
HEGUI Morad
Utilitaires
DMI Telegram Notifier : Votre Assistant de Notifications de Trading sur Telegram Le DMI Telegram Notifier est un outil qui vous permet d'envoyer des notifications détaillées et instantanées de vos trades directement sur Telegram. Cet Expert Advisor envoie des alertes sur les l’ouverture et les mise à jour de vos trades directement sur votre groupe ou canal Telegram. Fonctionnalités Clés : Notifications Instantanées : Recevez des alertes détaillées chaque fois qu'un changement est effectué sur un
Gold ai predator
HEGUI Morad
Experts
PRIX DE LANCEMENT : 90 $ Uniquement les 10 premières copies ! Prix suivant :120 $ Hedging intelligent • Grid contrôlé • 4 stratégies intégrées GOLD AI PREDATOR est un robot de trading automatique nouvelle génération, conçu avec l’aide des meilleures intelligences artificielles (Grok, ChatGPT, Claude, DeepSeek) et optimisé spécifiquement pour l’or (XAUUSD). Il intègre un système de hedging, une gestion de grille et propose 4 stratégies différentes que vous pouvez sélectionner en un clic. Son ob
AutoPilot Easy Panel
HEGUI Morad
Utilitaires
Autopilot Easy Panel : l'essentiel pour un trading efficace Conçu pour simplifier votre trading, l'Autopilot Easy Panel est l'outil idéal pour les traders qui souhaitent gagner en efficacité sans se perdre dans des fonctionnalités complexes. Développé par des experts du marché, il met à votre disposition les outils indispensables pour une gestion optimale de votre argent et de vos positions. Une expérience utilisateur soignée et une interface intuitive vous permettent de vous concentrer sur l'es
Pulse Panel Pro
HEGUI Morad
Utilitaires
Ce panel a été conçu avec une philosophie simple : aller à l’essentiel . Visuellement épuré et sans surcharge, il affiche uniquement les informations utiles à la prise de décision : scanner de tendance, scanner de momentum, force relative des monnaies, direction dominante du marché. Tous les éléments clés sont regroupés dans une interface claire et rapide à lire, pensée pour le trading actif et les prop firms . Contrairement aux panneaux complexes et confus que l’on trouve sur le Market, ce pane
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis