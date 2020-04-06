Gold KIller by MH

GoldKiller EA – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’Or (XAUUSD)

Présentation générale

GoldKiller EA est un Expert Advisor avancé spécialement conçu pour le trading de l’or (XAUUSD). Il ne s’agit pas d’un simple robot de grid, mais d’un système complet de gestion du capital, du risque et des profits, pensé pour fonctionner dans la durée sur un marché extrêmement volatil.

Contrairement aux EAs classiques orientés performance brute, GoldKiller privilégie la survie du capital, la sécurisation progressive des gains et le contrôle strict du risque.

Spécificités clés du produit

Gestion du capital structurelle

Logique de retrait structurel virtuel avec sécurisation par paliers

Capital réellement exposé au marché ajusté dynamiquement

Gains protégés contre les phases de drawdown

Protection avancée du compte

Limitation du drawdown maximal

Contrôle de la marge utilisée

Réduction automatique de l’exposition en conditions défavorables

Arrêt du trading en cas de risque excessif

Grid à risque maîtrisé

Nombre d’ordres limité

Distance minimale entre positions

Ajustement du risque selon le profil sélectionné

Sortie forcée en cas de drawdown excessif

Sécurisation progressive des profits

Sécurisation par paliers

Part des profits automatiquement mise à l’abri

Possibilité de reprise automatique après sécurisation

Filtres de marché et temporels

Filtrage des spreads excessifs

Jours et horaires de trading configurables

Important – Nature du trading en grid

GoldKiller EA utilise une stratégie de type grid, pouvant être configurée avec des niveaux d’agressivité élevés.

Les grids agressifs permettent de générer des gains importants et rapides, en particulier sur des phases directionnelles favorables du marché de l’or. Cependant, ce type de stratégie implique également une augmentation du risque.

Même si GoldKiller intègre des mécanismes avancés de sécurisation et des limites strictes de drawdown et de marge, il est fortement recommandé de procéder à des retraits réguliers sur les comptes réels afin de matérialiser les profits et réduire l’exposition globale.

Transparence totale – Suivi en conditions réelles

GoldKiller est visible en live sur Twitch à l'adresse suivante : https://www.twitch.tv/lazyprofitbot

Son comportement (exécution, phases de sécurisation, arrêts et reprises) peut être suivi en temps réel, ce qui permet de constater le fonctionnement de l’EA en conditions de marché.

Conditions minimales d’utilisation

Capital minimum recommandé : 500 USD

: Leverage minimum recommandé : 1:500

: Actif : Gold (XAUUSD)

: Timeframe : M5 uniquement

: Plateforme : MetaTrader 4

L’utilisation de paramètres plus restrictifs (capital trop faible ou leverage insuffisant) peut entraîner une incapacité à ouvrir certaines positions et une dégradation du comportement du grid.

Activation obligatoire de l’EA

Lors de la première installation, un paramètre de sécurité est présent dans les réglages. Vous devez impérativement le mettre à False à l’endroit où il est indiqué : (Use false to use this EA) .

Si ce paramètre n’est pas réglé sur False, l’EA ne fonctionnera pas correctement.

Fichiers SET prêts à l’emploi

En cas de doute sur les paramètres, des fichiers SET (réglages préconfigurés) sont disponibles avec différents niveaux de risque et différents capitaux.

Ces fichiers sont accessibles via ce lien Google Sheet : https://drive.google.com/drive/folders/1rvHVmURMZKMm6RYte9TGIURr3wk1GyRO?usp=sharing

Rappel important

GoldKiller EA peut être configuré avec des grids agressifs permettant des gains rapides. Même avec les systèmes de protection intégrés, des retraits réguliers sont fortement recommandés afin de sécuriser les profits en conditions réelles.