DMI Moving Average Multi Timeframe

L'indicateur DMI MultiTimeframe EMA est conçu pour faciliter l'analyse multi-échelle de temps en affichant une moyenne mobile d'une échelle de temps spécifique (comme H1 ou D1) sur n'importe quelle autre échelle de temps de graphique.

Cet outil permet aux traders d'avoir une vue plus large sur plusieurs échelles de temps directement sur le graphique actuel, améliorant la précision et la compréhension des tendances du marché.

Paramètres :

  1. Timeframe de la moyenne  mobile  : Définit l'échelle de temps pour la moyenne mobile, comme H1 pour horaire ou D1 pour journalier. Par défaut : H1.
  2. Période de la moyenne mobile : La période de calcul pour la moyenne mobile. Par défaut : 14.
  3. Méthode de calcul : Méthode de calcul de la moyenne mobile. Options disponibles :
      • SMA : Moyenne mobile simple
      • EMA : Moyenne mobile exponentielle
      • SMMA : Moyenne mobile lissée
      • LWMA : Moyenne mobile pondérée linéaire
  4. Appliquée à : Prix auquel la moyenne mobile est appliquée. Options : Prix d'ouverture, de clôture, haut ou bas. Par défaut : Prix d'ouverture.
  5. Décalage de la moyenne mobile: Permet de décaler la moyenne mobile d'un certain nombre de périodes.
  6. Style de la ligne: Style de ligne pour la moyenne mobile (par exemple, ligne continue ou pointillée).
  7. Largeur de ligne: Épaisseur de la ligne représentant la moyenne mobile.
  8. Couleur du trait: Couleur de la ligne.


Avertissement:
Les vidéos, présentations et documents écrits sont destinés uniquement à des fins éducatives et ne doivent pas être interprétés comme des conseils financiers ou d'investissement. Bien que je m'efforce de fournir des informations précises, je ne peux garantir leur fiabilité. Il est essentiel de mener des recherches approfondies et de solliciter les conseils d'un conseiller financier qualifié adapté à vos besoins spécifiques. Je ne suis pas responsable des pertes financières ou des résultats défavorables découlant de l'utilisation de mon contenu.
Veuillez vous rappeler que les performances passées ne garantissent pas le succès futur.






