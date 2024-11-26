DMI Drawdown Watcher
- Utilitaires
- HEGUI Morad
- Version: 1.1
- Mise à jour: 3 décembre 2024
DMI Drawdown Watcher : Suivez vos Drawdowns en Temps Réel
100% gratuit, fonctionnel et sans limitations !
Le DMI Drawdown Watcher est un outil essentiel pour les traders, conçu pour surveiller vos drawdowns en temps réel. Idéal pour optimiser votre gestion des risques, cet indicateur suit vos pertes actuelles et maximales, vous aidant à respecter les critères stricts des prop firms et à protéger votre capital.
Caractéristiques Principales :
- Max DrawDown Value Alert : Déclenche une alerte lorsque le seuil de drawdown maximal est atteint. (Par défaut : 30 %)
- Popup Alert : Active ou désactive une alerte visuelle. (Par défaut : Non)
- Email Alert : Envoie une notification par email en cas de dépassement. (Par défaut : Non)
- Personnalisation de l’affichage : Ajustez la taille, la couleur, et la position du texte affiché sur vos graphiques. (Par défaut : Bas droit)
Cet indicateur simple et intuitif est parfait pour les traders souhaitant gérer efficacement leurs risques tout en respectant les règles imposées par des prop firms
comme FTMO ou MyForexFunds.
Téléchargez dès maintenant le DMI Drawdown Watcher pour sécuriser votre trading et atteindre vos objectifs financiers !
Simple and effective.