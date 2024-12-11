DMI Telegram Notifier

DMI Telegram Notifier : Votre Assistant de Notifications de Trading sur Telegram

Le DMI Telegram Notifier est un outil qui vous permet d'envoyer des notifications détaillées et instantanées de vos trades directement sur Telegram.
Cet Expert Advisor envoie des alertes sur les l’ouverture et les mise à jour de vos trades directement sur votre groupe ou canal Telegram.

Fonctionnalités Clés :

  • Notifications Instantanées : Recevez des alertes détaillées chaque fois qu'un changement est effectué sur un trade : ouverture, modification de stop loss/take profit, clôture partielle ou complète.
  • Détails Précis du Trade : Affichage en temps réel de l'heure d'ouverture du trade, du prix d'entrée, de la taille des lots, des pips générés, du profit réalisé, du ratio Risk/Reward, et bien plus encore.

Paramètres principaux:

  • Token Telegram : Saisissez votre token Telegram pour connecter le bot (ex : 1111111111:AABBCCDDEEFF).
  • ID du Chat : Identifiant unique de votre chat ou canal Telegram pour recevoir les notifications.
  • Nom du Trader : Nom de l’auteur des signaux de trading (ex : Dmi Telegram Notifier).

Affichage et Personnalisation des Notifications :

  • Heure d'Ouverture du Trade : Affiche l'heure à laquelle un trade a été ouvert.
  • Raison de Clôture du Trade : Affiche la raison pour laquelle un trade a été clôturé.
  • Taille des Lots : Montre la taille des lots pour chaque position.
  • Utilisation des Emojis : Active ou désactive l’usage d’emojis dans les notifications Telegram.
  • Affichage des Pips : Affiche les pips générés par un trade.
  • Profit Réalisé : Affiche le profit réalisé sur un trade.
  • Durée du Trade : Indique la durée totale du trade.
  • Ratio Risk/Reward : Affiche le ratio de risque et de rendement.

Installation et Configuration :

Création du Bot Telegram :

  • Ouvrez votre application Telegram et cherchez "BotFather".
  • Tapez /start puis /newbot pour créer un nouveau bot.
  • Donnez un nom et un identifiant à votre bot (ex : DmiBot et DmiTelegramBot).
  • Sauvegardez le token de votre bot (ex : 1111111111:AABBCCDDEEFF).

Configurer votre Canal ou Groupe Telegram :

  • Créez un canal ou un groupe sur Telegram, si ce n'est pas déjà fait.
  • Accédez à l'info du canal, puis à la section "Administrateurs", ajoutez votre bot comme administrateur.
  • Sauvegardez l'ID du canal ou du groupe.

Paramétrage dans MetaTrader 4 :

  • Allez dans Tools > Options > Expert Advisors, cochez "Allow WebRequest for listed URL", puis ajoutez https://api.telegram.org.
  • Attachez l'EA à un graphique dans MetaTrader 4 et entrez votre Token et ID de Chat dans les paramètres.

C’est prêt ! Vous recevrez désormais des notifications détaillées et instantanées de vos trades sur Telegram.

