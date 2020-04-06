PRECIO DE LANZAMIENTO: 60 $

Hedging inteligente • Grid controlado • 4 estrategias integradas

GOLD AI PREDATOR es un robot de trading automático de última generación, desarrollado con la ayuda de las mejores inteligencias artificiales (Grok, ChatGPT, Claude, DeepSeek) y optimizado específicamente para el oro (XAUUSD).

Integra un sistema de hedging, gestión de grid y ofrece 4 estrategias diferentes que puedes seleccionar con un clic.

Su objetivo: permitirle seguir los movimientos del oro mientras se beneficia de herramientas de gestión de riesgos: cálculo automático del tamaño del lote (o fijo), trailing stop, objetivo de ganancia diario configurable y cierre automático en caso de pérdida excesiva.

Las 4 estrategias ofrecidas

Simplemente elija la estrategia que mejor se adapte a las condiciones actuales del mercado:

Estrategia 1 – Alcista/Bajista + RSI : Detecta impulsos alcistas o bajistas potentes mediante indicadores de fuerza y el RSI.

: Detecta impulsos alcistas o bajistas potentes mediante indicadores de fuerza y el RSI. Estrategia 2 – Desequilibrio (Imbalance) : Captura desequilibrios de precios para entrar en movimientos explosivos típicos del oro.

: Captura desequilibrios de precios para entrar en movimientos explosivos típicos del oro. Estrategia 3 – Zonas S/R + Perfil de Volumen : Identifica niveles pivote y zonas de volumen para anticipar rebotes y rupturas.

: Identifica niveles pivote y zonas de volumen para anticipar rebotes y rupturas. Estrategia 4 – Reversión a la Media con Bollinger + RSI: Aprovecha la reversión a la media cuando el oro se aleja demasiado de las bandas con RSI extremo.

Características avanzadas

Estas son las principales herramientas que hacen de GOLD AI PREDATOR un sistema completo y adaptable:

Hedging inteligente : El robot puede abrir progresivamente posiciones opuestas para cubrir parcialmente el riesgo en tendencias adversas, limitando así la magnitud del drawdown.

: El robot puede abrir progresivamente posiciones opuestas para cubrir parcialmente el riesgo en tendencias adversas, limitando así la magnitud del drawdown. Grid controlado : Hasta 9 niveles con paso fijo y cierre automático una vez que la cesta alcanza el beneficio objetivo.

: Hasta 9 niveles con paso fijo y cierre automático una vez que la cesta alcanza el beneficio objetivo. Gestión de riesgos : Cálculo automático del tamaño del lote según el porcentaje de riesgo elegido, trailing stop.

: Cálculo automático del tamaño del lote según el porcentaje de riesgo elegido, trailing stop. Objetivo diario : Detención automática de nuevas entradas una vez alcanzado el objetivo de ganancia diario.

: Detención automática de nuevas entradas una vez alcanzado el objetivo de ganancia diario. Protección antipérdidas : Cierre de todas las posiciones si la pérdida supera el umbral definido, con posibilidad de pausa o detención definitiva.

: Cierre de todas las posiciones si la pérdida supera el umbral definido, con posibilidad de pausa o detención definitiva. Filtros horarios y de días : Opera únicamente durante las horas y los días de la semana que elija.

: Opera únicamente durante las horas y los días de la semana que elija. Panel de información integrado: Seguimiento en tiempo real del capital, drawdown, ganancia del día, posiciones abiertas, spread, estado del robot, etc.

Configuraciones recomendadas

Para un uso óptimo, recomendamos:

Plataforma : MetaTrader 4

: MetaTrader 4 Tipo de cuenta : Solo con cobertura (hedging)

: Solo con cobertura (hedging) Símbolo : XAUUSD (Oro)

: XAUUSD (Oro) Marco temporal recomendado : M15 o M30

: M15 o M30 Capital mínimo recomendado: 1000 USD

Un Asesor Experto automatizado y flexible, diseñado para operar con oro (XAUUSD) de manera estructurada, con herramientas integradas de gestión de riesgos.

Aviso legal:

Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. El trading en los mercados financieros conlleva un riesgo significativo de pérdida de capital. Los resultados presentados (backtests o cuentas reales) no constituyen en ningún caso una garantía de ganancias futuras. Se recomienda probar el Asesor Experto en una cuenta demo antes de cualquier uso en cuenta real y adaptar la configuración a su perfil de riesgo.