Gold ai predator

PRECIO DE LANZAMIENTO: 60 $
¡Solo las 10 primeras copias!
Precio siguiente: 90 $

Hedging inteligente • Grid controlado • 4 estrategias integradas

GOLD AI PREDATOR es un robot de trading automático de última generación, desarrollado con la ayuda de las mejores inteligencias artificiales (Grok, ChatGPT, Claude, DeepSeek) y optimizado específicamente para el oro (XAUUSD).

Integra un sistema de hedging, gestión de grid y ofrece 4 estrategias diferentes que puedes seleccionar con un clic.

Su objetivo: permitirle seguir los movimientos del oro mientras se beneficia de herramientas de gestión de riesgos: cálculo automático del tamaño del lote (o fijo), trailing stop, objetivo de ganancia diario configurable y cierre automático en caso de pérdida excesiva.

Las 4 estrategias ofrecidas

Simplemente elija la estrategia que mejor se adapte a las condiciones actuales del mercado:

  • Estrategia 1 – Alcista/Bajista + RSI: Detecta impulsos alcistas o bajistas potentes mediante indicadores de fuerza y el RSI.
  • Estrategia 2 – Desequilibrio (Imbalance): Captura desequilibrios de precios para entrar en movimientos explosivos típicos del oro.
  • Estrategia 3 – Zonas S/R + Perfil de Volumen: Identifica niveles pivote y zonas de volumen para anticipar rebotes y rupturas.
  • Estrategia 4 – Reversión a la Media con Bollinger + RSI: Aprovecha la reversión a la media cuando el oro se aleja demasiado de las bandas con RSI extremo.

Características avanzadas

Estas son las principales herramientas que hacen de GOLD AI PREDATOR un sistema completo y adaptable:

  • Hedging inteligente: El robot puede abrir progresivamente posiciones opuestas para cubrir parcialmente el riesgo en tendencias adversas, limitando así la magnitud del drawdown.
  • Grid controlado: Hasta 9 niveles con paso fijo y cierre automático una vez que la cesta alcanza el beneficio objetivo.
  • Gestión de riesgos: Cálculo automático del tamaño del lote según el porcentaje de riesgo elegido, trailing stop.
  • Objetivo diario: Detención automática de nuevas entradas una vez alcanzado el objetivo de ganancia diario.
  • Protección antipérdidas: Cierre de todas las posiciones si la pérdida supera el umbral definido, con posibilidad de pausa o detención definitiva.
  • Filtros horarios y de días: Opera únicamente durante las horas y los días de la semana que elija.
  • Panel de información integrado: Seguimiento en tiempo real del capital, drawdown, ganancia del día, posiciones abiertas, spread, estado del robot, etc.

Configuraciones recomendadas

Para un uso óptimo, recomendamos:

  • Plataforma: MetaTrader 4
  • Tipo de cuenta: Solo con cobertura (hedging)
  • Símbolo: XAUUSD (Oro)
  • Marco temporal recomendado: M15 o M30
  • Capital mínimo recomendado: 1000 USD

Un Asesor Experto automatizado y flexible, diseñado para operar con oro (XAUUSD) de manera estructurada, con herramientas integradas de gestión de riesgos.

¿Interesado en un robot dedicado al oro?

Aproveche el precio de lanzamiento de 60 $ (solo 10 copias)
y añada GOLD AI PREDATOR a su plataforma ahora mismo.

Deje que gestione sus operaciones en XAUUSD automáticamente, 24/7.



Aviso legal:
Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. El trading en los mercados financieros conlleva un riesgo significativo de pérdida de capital. Los resultados presentados (backtests o cuentas reales) no constituyen en ningún caso una garantía de ganancias futuras. Se recomienda probar el Asesor Experto en una cuenta demo antes de cualquier uso en cuenta real y adaptar la configuración a su perfil de riesgo.

