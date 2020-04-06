Gold ai predator
- HEGUI Morad
- Versión: 1.1
- Actualizado: 22 diciembre 2025
Hedging inteligente • Grid controlado • 4 estrategias integradas
GOLD AI PREDATOR es un robot de trading automático de última generación, desarrollado con la ayuda de las mejores inteligencias artificiales (Grok, ChatGPT, Claude, DeepSeek) y optimizado específicamente para el oro (XAUUSD).
Integra un sistema de hedging, gestión de grid y ofrece 4 estrategias diferentes que puedes seleccionar con un clic.
Su objetivo: permitirle seguir los movimientos del oro mientras se beneficia de herramientas de gestión de riesgos: cálculo automático del tamaño del lote (o fijo), trailing stop, objetivo de ganancia diario configurable y cierre automático en caso de pérdida excesiva.
Las 4 estrategias ofrecidas
Simplemente elija la estrategia que mejor se adapte a las condiciones actuales del mercado:
- Estrategia 1 – Alcista/Bajista + RSI: Detecta impulsos alcistas o bajistas potentes mediante indicadores de fuerza y el RSI.
- Estrategia 2 – Desequilibrio (Imbalance): Captura desequilibrios de precios para entrar en movimientos explosivos típicos del oro.
- Estrategia 3 – Zonas S/R + Perfil de Volumen: Identifica niveles pivote y zonas de volumen para anticipar rebotes y rupturas.
- Estrategia 4 – Reversión a la Media con Bollinger + RSI: Aprovecha la reversión a la media cuando el oro se aleja demasiado de las bandas con RSI extremo.
Características avanzadas
Estas son las principales herramientas que hacen de GOLD AI PREDATOR un sistema completo y adaptable:
- Hedging inteligente: El robot puede abrir progresivamente posiciones opuestas para cubrir parcialmente el riesgo en tendencias adversas, limitando así la magnitud del drawdown.
- Grid controlado: Hasta 9 niveles con paso fijo y cierre automático una vez que la cesta alcanza el beneficio objetivo.
- Gestión de riesgos: Cálculo automático del tamaño del lote según el porcentaje de riesgo elegido, trailing stop.
- Objetivo diario: Detención automática de nuevas entradas una vez alcanzado el objetivo de ganancia diario.
- Protección antipérdidas: Cierre de todas las posiciones si la pérdida supera el umbral definido, con posibilidad de pausa o detención definitiva.
- Filtros horarios y de días: Opera únicamente durante las horas y los días de la semana que elija.
- Panel de información integrado: Seguimiento en tiempo real del capital, drawdown, ganancia del día, posiciones abiertas, spread, estado del robot, etc.
Configuraciones recomendadas
Para un uso óptimo, recomendamos:
- Plataforma: MetaTrader 4
- Tipo de cuenta: Solo con cobertura (hedging)
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Marco temporal recomendado: M15 o M30
- Capital mínimo recomendado: 1000 USD
Un Asesor Experto automatizado y flexible, diseñado para operar con oro (XAUUSD) de manera estructurada, con herramientas integradas de gestión de riesgos.
Aviso legal:
Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. El trading en los mercados financieros conlleva un riesgo significativo de pérdida de capital. Los resultados presentados (backtests o cuentas reales) no constituyen en ningún caso una garantía de ganancias futuras. Se recomienda probar el Asesor Experto en una cuenta demo antes de cualquier uso en cuenta real y adaptar la configuración a su perfil de riesgo.