POSITION SIZE CALCULATOR PRO MT5 — OUTIL PROFESSIONNEL DE GESTION DU RISQUE

Outil professionnel de money management qui calcule automatiquement la taille de position optimale (lot) selon les paramètres de risque que vous définissez.

✅ FONCTIONNALITÉS CLÉS

Calcul automatique de la taille de lot

Calcule avec précision la taille de position à trader selon le solde/équité du compte, le pourcentage de risque et la distance du stop loss. Élimine les erreurs de calcul manuelles et garantit une gestion du risque cohérente.

Modes de gestion du risque flexibles Risque en pourcentage (1–2 % recommandé) Risque en montant fixe (USD/EUR) Stop loss basé sur l’ATR (automatique) Stop loss manuel (en pips ou au prix)

Informations du compte en temps réel

Affiche le solde, l’équité, la marge libre et l’effet de levier directement sur le graphique pour des décisions éclairées.

Calculateur du ratio Risque/Rendement

Calcule et affiche automatiquement le R:R selon le prix d’entrée, le stop loss et le take profit. Aide à repérer les configurations à forte probabilité.

Tableau de bord visuel

Interface claire et professionnelle regroupant toutes les infos critiques : Symbole et prix actuels Prix d’entrée (auto ou manuel) Distance du SL en pips Taille de lot calculée Montant risqué dans la devise du compte Profit potentiel Prix de break-even Ratio R:R

Compatibilité multi-actifs

Fonctionne sur tous les instruments : paires Forex, Or (XAUUSD), indices, matières premières, cryptomonnaies et actions.

Alertes de risque

Avertissements visuels lorsque : Le risque dépasse le niveau recommandé (> 5 %) La marge est insuffisante La taille de lot dépasse les limites du broker



💪 POURQUOI VOUS EN AVEZ BESOIN

SANS L’OUTIL : 5–10 minutes de calculs manuels, risque d’erreurs, tailles de position incohérentes, danger de sur-levier et d’exploser le compte.

AVEC CET OUTIL : configuration en 30 secondes, zéro erreur, risque constant par trade, money management professionnel.

🎯 PARFAIT POUR

Débutants qui apprennent une bonne gestion du risque

Intermédiaires souhaitant gagner du temps

Professionnels exigeant précision et constance

Toute personne sérieuse sur la préservation du capital

⚙️ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)

Type : Indicateur technique

Fonctionne sur : Tous les timeframes (M1–MN)

Compatible avec : Tous types de comptes

Consommation de ressources : minimale (code optimisé)

Pas de DLL : 100 % sûr

Langue de l’interface : anglais

📊 MODE D’EMPLOI (FLUX EN 30 SECONDES)

Attachez l’indicateur à n’importe quel graphique Définissez votre pourcentage de risque (2 % par défaut) Paramétrez le stop loss (ATR automatique ou manuel) Lisez à l’écran la taille de lot calculée Exécutez votre trade en confiance

Note : l’outil se met à jour en temps réel lorsque vous ajustez SL/TP, ce qui permet d’optimiser le R:R avant l’entrée.

📦 CONTENU INCLUS

Position Size Calculator PRO MT5 (.ex5)

Manuel utilisateur avec captures d’écran

Guide d’installation

Exemples de configuration

Support par e-mail

⚙️ RÉGLAGES PAR DÉFAUT (RECOMMANDÉS)

Risque par trade : 2,0 %

Période ATR : 14

Multiplicateur ATR : 2,0

Cible R:R : 2,0

Alerte de risque max. : 5,0 %

(Tous les paramètres sont entièrement personnalisables dans les réglages de l’indicateur.)

🔧 INSTALLATION (3 ÉTAPES SIMPLES)

Téléchargez le fichier .ex5 Copiez-le dans le dossier MT5 « MQL5/Indicators » Redémarrez MT5 et attachez l’indicateur au graphique

(Les instructions détaillées sont dans le manuel.)

💡 MONEY MANAGEMENT PROFESSIONNEL

Met en œuvre les principes utilisés par les traders pros et les institutions : ne jamais risquer plus de 1–2 % par trade, calculer la taille de position avant l’entrée et maintenir un risque constant sur toutes les opérations.

⚠️ REMARQUES IMPORTANTES

Outil de calcul/visualisation, pas un système de trading

N’ouvre ni ne ferme de trades automatiquement

Exécution manuelle des ordres requise

Sert d’aide visuelle et de calculatrice

⚠️ AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES

Le trading comporte un risque substantiel de perte. Cet outil aide à calculer les tailles de position, mais ne garantit pas les profits. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Utilisez toujours une gestion du risque appropriée et ne tradez jamais avec de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

📧 SUPPORT

Support e-mail réactif pour l’installation, la configuration et l’utilisation. Délai de réponse habituel : sous 24 heures.

🔄 MISES À JOUR

Mises à jour gratuites incluses. Toute amélioration ou nouvelle fonctionnalité sera disponible pour tous les acheteurs sans frais supplémentaires.

💎 INVESTISSEMENT DANS VOTRE TRADING

Pour seulement 30 $, l’outil s’amortit en évitant une seule opération sur-dimensionnée. Un money management professionnel fait la différence entre traders rentables et comptes cramés.