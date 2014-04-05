Position Size Calculator PRO MT5

POSITION SIZE CALCULATOR PRO MT5 — OUTIL PROFESSIONNEL DE GESTION DU RISQUE

Outil professionnel de money management qui calcule automatiquement la taille de position optimale (lot) selon les paramètres de risque que vous définissez.

✅ FONCTIONNALITÉS CLÉS

  • Calcul automatique de la taille de lot
    Calcule avec précision la taille de position à trader selon le solde/équité du compte, le pourcentage de risque et la distance du stop loss. Élimine les erreurs de calcul manuelles et garantit une gestion du risque cohérente.

  • Modes de gestion du risque flexibles

    • Risque en pourcentage (1–2 % recommandé)

    • Risque en montant fixe (USD/EUR)

    • Stop loss basé sur l’ATR (automatique)

    • Stop loss manuel (en pips ou au prix)

  • Informations du compte en temps réel
    Affiche le solde, l’équité, la marge libre et l’effet de levier directement sur le graphique pour des décisions éclairées.

  • Calculateur du ratio Risque/Rendement
    Calcule et affiche automatiquement le R:R selon le prix d’entrée, le stop loss et le take profit. Aide à repérer les configurations à forte probabilité.

  • Tableau de bord visuel
    Interface claire et professionnelle regroupant toutes les infos critiques :

    • Symbole et prix actuels

    • Prix d’entrée (auto ou manuel)

    • Distance du SL en pips

    • Taille de lot calculée

    • Montant risqué dans la devise du compte

    • Profit potentiel

    • Prix de break-even

    • Ratio R:R

  • Compatibilité multi-actifs
    Fonctionne sur tous les instruments : paires Forex, Or (XAUUSD), indices, matières premières, cryptomonnaies et actions.

  • Alertes de risque
    Avertissements visuels lorsque :

    • Le risque dépasse le niveau recommandé (> 5 %)

    • La marge est insuffisante

    • La taille de lot dépasse les limites du broker

💪 POURQUOI VOUS EN AVEZ BESOIN

  • SANS L’OUTIL : 5–10 minutes de calculs manuels, risque d’erreurs, tailles de position incohérentes, danger de sur-levier et d’exploser le compte.

  • AVEC CET OUTIL : configuration en 30 secondes, zéro erreur, risque constant par trade, money management professionnel.

🎯 PARFAIT POUR

  • Débutants qui apprennent une bonne gestion du risque

  • Intermédiaires souhaitant gagner du temps

  • Professionnels exigeant précision et constance

  • Toute personne sérieuse sur la préservation du capital

⚙️ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

  • Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)

  • Type : Indicateur technique

  • Fonctionne sur : Tous les timeframes (M1–MN)

  • Compatible avec : Tous types de comptes

  • Consommation de ressources : minimale (code optimisé)

  • Pas de DLL : 100 % sûr

  • Langue de l’interface : anglais

📊 MODE D’EMPLOI (FLUX EN 30 SECONDES)

  1. Attachez l’indicateur à n’importe quel graphique

  2. Définissez votre pourcentage de risque (2 % par défaut)

  3. Paramétrez le stop loss (ATR automatique ou manuel)

  4. Lisez à l’écran la taille de lot calculée

  5. Exécutez votre trade en confiance
    Note : l’outil se met à jour en temps réel lorsque vous ajustez SL/TP, ce qui permet d’optimiser le R:R avant l’entrée.

📦 CONTENU INCLUS

  • Position Size Calculator PRO MT5 (.ex5)

  • Manuel utilisateur avec captures d’écran

  • Guide d’installation

  • Exemples de configuration

  • Support par e-mail

⚙️ RÉGLAGES PAR DÉFAUT (RECOMMANDÉS)

  • Risque par trade : 2,0 %

  • Période ATR : 14

  • Multiplicateur ATR : 2,0

  • Cible R:R : 2,0

  • Alerte de risque max. : 5,0 %
    (Tous les paramètres sont entièrement personnalisables dans les réglages de l’indicateur.)

🔧 INSTALLATION (3 ÉTAPES SIMPLES)

  1. Téléchargez le fichier .ex5

  2. Copiez-le dans le dossier MT5 « MQL5/Indicators »

  3. Redémarrez MT5 et attachez l’indicateur au graphique
    (Les instructions détaillées sont dans le manuel.)

💡 MONEY MANAGEMENT PROFESSIONNEL
Met en œuvre les principes utilisés par les traders pros et les institutions : ne jamais risquer plus de 1–2 % par trade, calculer la taille de position avant l’entrée et maintenir un risque constant sur toutes les opérations.

⚠️ REMARQUES IMPORTANTES

  • Outil de calcul/visualisation, pas un système de trading

  • N’ouvre ni ne ferme de trades automatiquement

  • Exécution manuelle des ordres requise

  • Sert d’aide visuelle et de calculatrice

⚠️ AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES
Le trading comporte un risque substantiel de perte. Cet outil aide à calculer les tailles de position, mais ne garantit pas les profits. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Utilisez toujours une gestion du risque appropriée et ne tradez jamais avec de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

📧 SUPPORT
Support e-mail réactif pour l’installation, la configuration et l’utilisation. Délai de réponse habituel : sous 24 heures.

🔄 MISES À JOUR
Mises à jour gratuites incluses. Toute amélioration ou nouvelle fonctionnalité sera disponible pour tous les acheteurs sans frais supplémentaires.

💎 INVESTISSEMENT DANS VOTRE TRADING
Pour seulement 30 $, l’outil s’amortit en évitant une seule opération sur-dimensionnée. Un money management professionnel fait la différence entre traders rentables et comptes cramés.

