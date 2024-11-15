M1 Easy Scalper

M1 EASY SCALPER est un indicateur de scalping conçu spécifiquement pour l'unité de temps de 1 minute (M1), compatible avec toutes les paires de devises ou instruments disponibles sur votre terminal MT4. Bien sûr, il peut également être utilisé sur n'importe quelle autre unité de temps, mais il fonctionne particulièrement bien en M1 (ce qui est complexe !) pour le scalping. Note : si vous faites du scalping, assurez-vous d’avoir un compte adapté à cet effet. Évitez les comptes Cent ou Standard car ils ont des spreads trop élevés ! (utilisez des comptes ECN, RAW ou Zero Spread)


Robustesse et Simplicité

Grâce au nombre d'indicateurs croisés qu'il utilise, M1 EASY SCALPER est un outil incroyablement robuste (vous pouvez le vérifier dans les paramètres de l'indicateur). Cependant, il conserve un principe clé : être ultra-clair et facile à utiliser. Il vous suffit de vous concentrer sur un seul point de couleur.

Comment Ça Fonctionne ?

L'indicateur utilise des points de couleur pour signaler les opportunités de trading :

  • Points verts : Signaux d'achat.
  • Points rouges : Signaux de vente.
  • Période d'attente : Lorsqu'aucun point n'est visible, le marché est en transition.

Votre tâche est simple :

  1. Attendez le début d'une nouvelle "période d'attente" (c'est-à-dire qu'aucun point de couleur n'est visible).
  2. Dès qu'un point vert apparaît, ouvrez une position d'achat (vous recevrez une alerte BUY).
  3. Si un point rouge apparaît, ouvrez une position de vente (vous recevrez une alerte SELL).

Impossible de faire plus simple !

La Puissance du Croisement d'Indicateurs pour des Résultats Clairs :

Derrière cet indicateur simple mais puissant se cache la combinaison de plusieurs outils d'analyse technique :

  • RSI (Relative Strength Index) : Mesure la force de la tendance et confirme les conditions de surachat ou de survente.
  • CCI (Commodity Channel Index) : Filtre les signaux en fonction de niveaux optimaux, identifiant les meilleures opportunités d'entrée.
  • EMA (Moyenne Mobile Exponentielle) et son angle : Évalue la direction de la tendance. Un angle positif suggère une tendance haussière, tandis qu'un angle négatif indique une tendance baissière.
  • ADX (Average Directional Index) : Filtre les signaux en fonction de la force de la tendance, évitant les opérations dans des marchés plats ou sans tendance claire.


Alertes Personnalisables

L'indicateur inclut un système d'alertes que vous pouvez configurer selon vos préférences :

  • Recevez des notifications pour les signaux d'achat, de vente ou de sortie (vous serez averti quand il faut sortir d'une position).
  • Les alertes ne se déclenchent qu'une seule fois, lorsque l'indicateur passe de la "période d'attente" à un point vert ou rouge.
  • Les alertes apparaîtront sous ce format : EURUSD - M1 EASY SCALPER - SELL ou EURUSD - M1 EASY SCALPER - BUY

Je vous suggère d'ouvrir toutes les paires que vous souhaitez surveiller en M1 et d'attendre que les alertes commencent à retentir. Elles vous indiqueront quand ouvrir une position ! Il n'est pas nécessaire de surveiller constamment le changement de couleur après la période d'attente – vous recevrez une alerte sonore et une fenêtre contextuelle avec les informations de la paire et le type d'opération à réaliser.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter !


Avis 3
DanyLbc747
1223
DanyLbc747 2025.09.11 20:35 
 

Simple easy to use indicator. Great product.

Bigluke1981
99
Bigluke1981 2025.07.18 22:19 
 

Great little indicator, highly recommended! I use to scalp the Yen with 2other indicators for added conformation. excellent results so far

Répondre à l'avis