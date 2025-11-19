Volume Profile Pro MT4
- Indicateurs
- Sathit Sukhirun
- Version: 1.0
- Activations: 20
Indicateur Volume Profile Pro
Cet indicateur est l'outil Volume Profile Pro, qui aide à analyser "à quel prix l'activité de trading est la plus importante". Il dispose des fonctionnalités avancées suivantes :
-
Modes d'affichage (Display Modes)
-
Volume Profile (Normal) : Affiche le volume total des échanges (Total Volume) à chaque niveau de prix pour identifier les zones clés de support et de résistance.
-
Delta / Money Flow : Affiche la "différence" entre la pression d'achat et de vente (Buy vs Sell) pour voir qui contrôle le marché à ce prix. Affichable en Volume ou en Flux Monétaire (Money Flow).
-
-
Modes de calcul (Calculation Modes) Le point fort de cette version Pro est la flexibilité de la période :
-
Fixed Mode : Définit un nombre fixe de bougies en arrière (par exemple, les 100 dernières bougies).
-
Dynamic Mode (Fonctionnalité phare) : Une ligne verticale apparaît. Vous pouvez utiliser la souris pour faire glisser cette ligne n'importe où sur le graphique. L'indicateur calculera instantanément le profil depuis ce point jusqu'au présent. Idéal pour analyser des swings ou des tendances spécifiques.
-
-
Niveaux Clés (Key Levels)
-
POC (Point of Control) : La ligne rouge étendue indique le niveau de prix avec le volume ou le flux monétaire le plus élevé. Elle sert de point de référence magnétique important pour le prix.
-
Data Labels : Chiffres détaillés indiquant le volume, la valeur et le pourcentage d'achat/vente.
-