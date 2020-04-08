Wave Cycle Channel

La ligne d'onde de l'oscillateur s'ajuste aux fluctuations de prix et est construite en fonction de la volatilité du marché et de la " Oscillator Period " spécifiée à partir des paramètres d'entrée.

" spécifiée à partir des paramètres d'entrée. Un canal se déplace autour de l'oscillateur, lissant ainsi ses valeurs.

Lorsque l'oscillateur touche les limites supérieure ou inférieure du canal, l'action des forces de support/résistance augmente, tout comme la probabilité d'un retournement de prix.

De grandes flèches sont dessinées : les rouges indiquent un retournement à la hausse et les vertes un retournement à la baisse.

Si l'oscillateur ne touche pas le canal pendant un retournement, l'action du signal précédemment défini se poursuit. De petites flèches sont dessinées.

Une fois toutes les flèches de signal tracées, les points d'action du signal sont tracés.

L'indicateur «» calcule les directions des prix à l'aide d'un oscillateur cyclique et d'un canal de support et de résistance.Il détecte les points de retournement dans les fluctuations de prix et identifie les points de retournement possibles, indiquant ainsi la direction du marché.Il peut être utilisé pour déterminer les points de retournement et trouver des signaux d'entrée.Fonctionnement de l'indicateurL'indicateur fonctionne sur tous les instruments de trading et toutes les unités de temps. Les unités de temps recommandées sont M5 et supérieures.Fonctionne sans retracer les lectures ; toutes les flèches de signal apparaissent à la clôture de la bougie.Il existe plusieurs types d'alertes.L'indicateur complète la stratégie de tendance en visualisant l'évolution des prix et en définissant les signaux potentiels.