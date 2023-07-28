Gold Buster

Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/102622

Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/102624


Présentation de l'EA « Gold Buster » : système dynamique de support-résistance et de gestion des risques de nouvelle génération


L'EA « Gold Buster » représente la pointe des systèmes de trading automatisés, tirant parti des dernières avancées en matière de gestion des positions ouvertes et de technologie d'analyse des risques pour redéfinir la manière dont les niveaux de support et de résistance sont identifiés et utilisés sur les marchés financiers. Cet Expert Advisor (EA) révolutionnaire est conçu pour fonctionner de manière transparente sur diverses plateformes et instruments de trading, s'adressant à la fois aux traders débutants et expérimentés à la recherche de bénéfices constants et d'une atténuation des risques.




Principales caractéristiques:


Identification dynamique du support et de la résistance :


Le cœur de l'EA "Gold Buster" réside dans son algorithme dynamique d'identification de support et de résistance. Contrairement aux niveaux de support et de résistance statiques traditionnels, qui sont souvent prédéfinis et peuvent rapidement devenir obsolètes, cette EA utilise l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour s'adapter aux conditions du marché en constante évolution. Il analyse en permanence les données historiques sur les prix, les mouvements du marché en temps réel et les indicateurs techniques clés pour identifier avec précision les niveaux de support et de résistance pertinents.




Gestion adaptative des risques :


"Gold Buster" EA utilise un système de gestion des risques adaptatif qui ajuste dynamiquement la taille des positions en fonction de la volatilité du marché et des performances historiques. En incorporant des modèles sophistiqués d'évaluation des risques, l'EA détermine intelligemment la taille de lot optimale pour chaque transaction afin de garantir que le rapport risque/récompense reste favorable. Les traders peuvent prédéfinir leur tolérance au risque et l'EA ajustera automatiquement la taille des positions en conséquence, protégeant ainsi le capital commercial pendant les périodes de volatilité accrue.




Analyse du marché en temps réel :


L'EA "Gold Buster" est équipé d'outils avancés d'analyse de marché qui fournissent aux traders des informations précieuses sur les conditions actuelles du marché. Il surveille plusieurs périodes, détecte des modèles et interprète l'évolution des prix pour identifier les opportunités de trading potentielles. En utilisant des données et des analyses en temps réel, l'EA « Gold Buster » peut réagir rapidement à l'évolution de la dynamique du marché et adapter rapidement sa stratégie pour optimiser les performances.




Exécution et gestion des transactions :


Avec des capacités d'exécution ultra-rapides, l'EA « Gold Buster » entre et sort rapidement des transactions aux moments les plus avantageux. Il intègre diverses stratégies d'entrée et de sortie, notamment des cassures, des inversions de tendance et des techniques basées sur le momentum, pour saisir des opportunités de trading rentables. L'EA « Gold Buster » propose également des fonctionnalités de stop-loss et de take-profit pour maximiser les gains tout en minimisant les pertes potentielles.




Interface conviviale :


Bien que l'EA "Gold Buster" soit alimenté par une technologie de pointe, son interface utilisateur est conçue pour être conviviale et accessible aux traders de tous niveaux d'expérience. L'EA "Gold Buster" est livré avec un ensemble complet d'options de personnalisation, permettant aux utilisateurs d'adapter le système à leurs préférences et stratégies de trading spécifiques. Il fournit également des rapports de performances et des analyses détaillés pour aider les traders à suivre leurs progrès et à affiner leur approche.




En conclusion, l'EA « Gold Buster » représente un changement de paradigme dans le domaine du trading de supports et de résistances, combinant des niveaux dynamiques avec des techniques sophistiquées de gestion des risques. Cette solution complète et intelligente permet aux traders de prendre des décisions éclairées, de capitaliser sur les opportunités du marché et d'atteindre une rentabilité constante tout en atténuant les risques dans un paysage financier en constante évolution.

Produits recommandés
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicateurs
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicateurs
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicateurs
*Antabod GameChanger Indicator – Transform Your Trading!*   Are you tired of chasing trends too late or second-guessing your trades? The *Antabod GameChanger Indicator* is here to *revolutionize your trading strategy* and give you the edge you need in the markets!   Why Choose GameChanger? *Accurate Trend Detection* – GameChanger identifies trend reversals with *pinpoint accuracy*, ensuring you enter and exit trades at the optimal time.   *Clear Buy & Sell Signals* – No more guesswork! T
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicateurs
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicateurs
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicateurs
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indicateurs
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indicateurs
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicateurs
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicateurs
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Indicateurs
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicateurs
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Morning Star » pour MT4. - L'indicateur « Morning Star » est un indicateur très performant pour le trading Price Action : sans refonte, sans délai. - L'indicateur détecte les figures haussières Morning Star sur le graphique : signal de flèche bleue (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - Son homologue baissier « Evening Star » est également disponible (suivez le lien ci-dessous). - L'indicateur « Morning Star » est idéal pour combiner les niveaux de support e
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicateurs
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicateurs
Présentation de l'indicateur Koala Supply Demand pour MetaTrader 4 (Nous vous encourageons à partager votre avis ou vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, afin que d'autres traders puissent bénéficier de votre expérience.) Bienvenue sur l'indicateur d'offre et demande Koala. Cet indicateur est conçu pour identifier les zones d'offre et de demande non rompues. Cet indicateur peut aider le trader à visualiser le marché comme des zones, vous pouvez voir comment le prix respecte cert
FREE
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicateurs
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicateurs
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalpeur pour la période M5. Négocie sur la paire de devises GBPUSD. Ce robot a été spécialement développé par une société de traders professionnels pour le trading de la livre sterling. Le robot ouvre environ 5 à 15 transactions par jour. Il est préférable de négocier avec des courtiers qui ont un faible écart sur GBPUSD jusqu'à 10 pips. Le dépôt minimum recommandé pour commencer est de 500 $ ou plus. Avantages : n'utilise pas de martingale. pas un filet. chaque transaction a un stop lo
RaysFX Supertrend Bar
Davide Rappa
Indicateurs
RaysFX Supertrend Bar RaysFX Supertrend Bar è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4. Utilizza l'indice di canale delle materie prime (CCI) per generare segnali di trading. L'indicatore mostra dei puntini in una finestra separata sotto il grafico principale per indicare i segnali di trading. Caratteristiche principali: Calcola il CCI per diversi periodi temporali. Visualizza puntini per indicare i segnali di trading. Permette all'utente di modificare i periodi temporali e la distanza tra
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicateurs
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
Andrey Ziablytsev
Indicateurs
Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar.    Easy switching, easy setup, all in one window.        Place the Custom Chart indicator and view Renko, Heiken Ashi, Tick bar, Range bar charts in real time at real chart.    Position the offline chart window so that the indicator control panel is visible.    Switch the chart mode by click of a button.    Connect to the output chart any indicator, expert advisor without any restrictions.    No, it doesn't work in the tester.    Yes, you can use an
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
AlgoSamurai Kana Trend
BLAKE STEVEN RODGER
Indicateurs
Cutting-edge solution for Trend Trading with statistically robust signals! Kana Trend’s smart algorithm detects the trend on any instrument, any timeframe, and gives powerful entry signals with exit levels.  Its advanced statistics gives you deep insight as to success and profitability of its signals -- while being fully transparent on any potential for loss.  Because this is an indicator, not an EA, you cannot see it in action in visual tester if you download the Free Demo. Instead, please down
Shark Deal Book
Philip Pankaj Suthagar
4 (3)
Indicateurs
Term  "shark"  in the business world denotes a high volume investor who just made a good investment in a highly Potential business deal.So, sharks are the ones who make the market move. In our case, if an American shark bought a Japanese company, he/she has to convert American dollars into Japanese yen to make the deal. So, the demand for the Japanese yen will increase sharply. Thus USD/JPY will go short rapidly if the deal was from the shark. Another example, In the case of forex, if fed increa
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicateurs
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (15)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.58 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — La puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT5 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT4 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Contactez-nous en privé pour plus d'informations ! Règle       Votre tradin
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera : Votre trading, notre technologie Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration Prix: Le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues Copies disponibles: 4 Le trading de l’or, l'un des instruments les plus volatils du marché, exige précision, analyse approfondie et gestion rigoureuse des risques. Le conseiller expert CyNera intègre harmonieusement ces éléments dans un système sophistiqué conçu pour l
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Il ne reste plus que 2/5 exemplaires à ce prix ---> Prochain prix 250$ // Version MT5 Gold King AI a été créé à l'aide de TensorTrade, un framework Python open source spécialement conçu pour créer, entraîner, évaluer et déployer des algorithmes de trading robustes à l'aide de l'apprentissage par renforcement. L'algorithme fonctionne pendant la séance de trading de New York. Après avoir analysé le marché pendant quelques heures afin d'identifier les zones d'intérêt, il place des ordres en attent
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper : Notre technologie à vos côtés ! Manuel et fichiers de configuration : contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : le prix augmente en fonction du nombre de licences vendues. Copies disponibles : 5 Trader l'or, l'un des actifs les plus volatils du marché financier, exige une grande précision, une analyse rigoureuse et une gestion des risques extrêmement efficace. Le Javier Gold Scalper a été conçu précisément pour intégrer ce
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du dé
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experts
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
MISE À JOUR — DÉCEMBRE 2025 Fin novembre 2024, l’Expert Advisor Aurum a été officiellement lancé à la vente. Depuis ce moment, il a fonctionné dans des conditions réelles de marché — sans filtre d’actualités, sans protections supplémentaires et sans restrictions complexes — tout en restant stable et profitable. Cette année complète de trading réel a clairement démontré la fiabilité du système de trading. Et seulement après cette période, en nous appuyant sur des données réelles et des statisti
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experts
ThraeX – Scalping sur M1   (DAX, XAU, etc) Inspiré par la discipline et la précision de l’époque romaine, ThraeX est un Expert Advisor (EA) spécialisé pour MetaTrader 4 , conçu spécifiquement pour le trading à haute fréquence sur le graphique 1 minute (M1) . Il est élaboré pour gérer les fluctuations rapides du marché, en détectant et en réagissant aux mouvements de prix à court terme avec une grande vitesse et adaptabilité. Caractéristiques principales : ️ Logique de scalping M1 – Conçu pour
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way est un logiciel de trading automatisé compatible avec la plateforme MT4. Il adopte une stratégie hybride complète : grâce à la collaboration synergie de multiples sous-stratégies, il capture précisément les opportunités d'achat (long) et de vente (short) sur le marché de l'or (XAUUSD), vous aidant à saisir les moments de trading opportuns dans diverses conjonctures marchandes. Basé sur une logique de trading éprouvée, il vous permet d'effectuer des opérations professionnelles et
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
2 copies left for $199 Next price   ---> $249    Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced positi
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get GOLD Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! GOLD Scalper PRO is a ful
Bee Sting
Faisal Ammari
Experts
Bee Sting – Advanced Trend-Guided Grid System Bee Sting is a next-generation grid trading Expert Advisor designed specifically for volatile instruments such as XAUUSD and BTCUSD. It combines a controlled grid engine, EMA slope trend detection, ATR-adaptive spacing, and multi-layer protection mechanisms to deliver a more stable and structured approach to grid trading. Unlike typical martingale systems, Bee Sting does not use lot multipliers. All grid layers use a fixed lot size, allowing the trad
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Experts
Pingo Pingo est un robot de trading entièrement automatisé, conçu pour un trading stable et sécurisé sur le marché des changes. Ce conseiller est conçu en mettant l'accent sur un contrôle strict des risques et l'absence de stratégies dangereuses telles que la martingale, les grilles ou le lissage. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Comment ça marche Pingo analyse les tendances des prix et la dynamique du marché à court terme grâce à des filtres de volatilité intelligen
Plus de l'auteur
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Le Virtual Reality Expert Advisor (EA) est un outil de trading sophistiqué conçu pour optimiser l'utilisation de la marge lors de l'exécution de positions sur les marchés financiers. Sa stratégie unique implique un processus en deux étapes : initier une position virtuelle suivie d'une position réelle correspondante, visant à minimiser les exigences de marge. Voici un aperç
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90950 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/93706 Description de l'expert-conseil « Rebate Hunter » : Présentation de l'expert-conseil « Rebate Hunter », un outil de pointe méticuleusement conçu pour les traders avertis qui recherchent un rendement maximal grâce à des techniques de couverture et de calcul de moyenne stratégiques. Cet algorithme sophistiqué fonctionne de manière transparente au sein de la plateforme MetaTrader,
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitaires
INDICATEUR MT4 GRATUIT : https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTANT MT4 GRATUIT : https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Veuillez laisser une note de 5 étoiles si vous aimez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / ISBALANCE, HIDDEN BASE Présentation de l'expert-conseil « Supply and Demand Assistant » (EA) - votre outil ultime pour naviguer dans le monde dynamiqu
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Découvrez « Smart Trader », l’assistant de trading expert advisor – l’outil de référence plébiscité par les traders professionnels du monde entier pour son adaptabilité inégalée et ses stratégies de gestion des risques de pointe. Au cœur de « Smart Trader » se trouve son système révolutionnaire de gestion des risques
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
FREE
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/120764 L'Expert Advisor (EA) « Marti Lovers » est un système de trading sophistiqué et agressif, conçu pour les traders expérimentés capables de gérer des stratégies à haut risque. Cet EA combine plusieurs logiques de trading en un seul outil puissant, offrant une approche unique et dynamique du trading Forex. Compte tenu de son caractère agressif, « Marti Lovers » nécessite un équi
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Découvrez l'Expert Advisor « FAST SCALPER » : Exploitez la puissance des marchés mondiaux avec précision et compétence Dans le monde dynamique du trading Forex, garder une longueur d'avance exige une combinaison inégalée d'intelligence et de technologie. L'Expert Advisor « FAST SCALPER » représente le summum des sol
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal. Blogues : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMMENT ÇA FONCTIONNE : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Version MT4 Maître : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client :
FREE
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90950 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/93706 Description de l'expert-conseil « Rebate Hunter » : Présentation de l'expert-conseil « Rebate Hunter », un outil de pointe méticuleusement conçu pour les traders avertis qui recherchent un rendement maximal grâce à des techniques de couverture et de calcul de moyenne stratégiques. Cet algorithme sophistiqué fonctionne de manière transparente au sein de la plateforme MetaTrader,
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/104671 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/110506 Le Hedging Breakout Expert Advisor est un outil de trading sophistiqué conçu pour capitaliser sur les cassures du marché tout en employant une gestion solide des risques grâce à des stratégies de couverture. Cette EA est méticuleusement conçue pour identifier les opportunités de cassure optimales, en tirant parti de la liquidité accrue du marché pour maximiser le potentiel d
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) « Multi Pair Currency Strength Meter » est un outil de trading avancé conçu pour les traders de forex cherchant à optimiser leurs stratégies de trading grâce à une analyse complète du marché et à des techniques de gestion des risques robustes. Cette évaluation environnementale exploite la méthode de la force monétaire, fournissant une indication claire de
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Assistant MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/91340 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Assistant — Gestionnaire de transactions manuel (MT4) Cette version est UNIQUEMENT MANUELLE. L'EA n'ouvre pas la première transaction. Vous placez vous-même vos positions ; l'EA les gère : grille de moyenne dynamique, TP adaptatif à partir du prix moyen, suivi, multipaires. Description L'Assistant (Manuel) est un gestionnaire de transactions pour les traders manuels. Vous cont
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitaires
Trade Advisor : Maîtriser le Graphique L'assistant Expert Advisor (EA) ultime pour les traders professionnels VERSION Version MT4 | Version MT5 | Blogs v.3.0 - Intégration du Bot Telegram Remarque : la version MT4 est plus légère que la version MT5 Trade Advisor : Maîtriser le Graphique Trade Advisor est un assistant de trading avancé conçu pour améliorer les stratégies de trading en intégrant des outils d'analyse de marché clés et des fonctionnalités fluides pour les traders. Voici un ap
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitaires
Merci de noter 5 étoiles si vous appréciez cet outil gratuit ! Merci beaucoup :) La collection « Assistant Gestion des Risques » est une suite complète d'outils conçus pour améliorer les stratégies de trading en gérant efficacement les risques dans différentes conditions de marché. Elle comprend trois éléments clés : les conseillers experts en gestion de moyenne, en commutation et en couverture, chacun offrant des avantages distincts adaptés à différents scénarios de trading. Cet EA est une év
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/107840 « Grandmaster » EA — Trading précis en un coup avec indicateurs intelligents Lassé des stratégies complexes, du sur-trading et des risques inutiles ? Découvrez Grandmaster EA : un Expert Advisor clair, précis et pragmatique, conçu pour les traders qui recherchent une stratégie one shot, one kill et une prise de décision intelligente. Optimisé par la logique à triple indicate
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Entrée intelligente basée sur la liquidité institutionnelle Liquidity Side est un Expert Advisor automatisé conçu pour détecter les zones de liquidité cachées du marché, là où les institutions sont les plus susceptibles d'intervenir. En combinant indicateurs techniques et filtres d'actualités en temps réel, cet EA permet d'éviter le bruit du marché et de se
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" est un Expert Advisor (EA) avancé méticuleusement conçu pour les traders cherchant à optimiser leurs positions dans des environnements de marché dynamiques. Cette EA fonctionne sur le principe de reconnaître la volatilité du marché et d’ajuster dynamiquement ses stratégies pour atténuer les risques et améliorer la rentabilité. En utilisant la méthode Open Position av
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Présentation du conseiller expert de pointe « Fibo SnR » – Votre compagnon de trading ultime ! Révolutionnez votre expérience de trading avec le dernier et le plus sophistiqué Expert Advisor (EA), l'Expert Advisor "Fibo SnR". Cet outil révolutionnaire exploite la puissance d'algorithmes avancés et les principes intemporels des niveaux de Fibonacci pour offrir une exactitude
Wayang
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/88605 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/95009 "Wayang EA" - Trading intelligent avec précision des tendances et des S/R Présentation "Wayang EA" est un conseiller expert intelligent qui combine une stratégie d'ordre en attente avec une analyse de support et de résistance et de tendance pour saisir les meilleures opportunités du marché. Construit avec des algorithmes qui ont été testés dans diverses conditions de marché,
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) « KingKong » est un algorithme de trading sophistiqué conçu pour le marché Forex, tirant parti d'une stratégie de cassure qui s'active pendant les périodes de liquidité accrue du marché. Cette EA est conçue pour capitaliser sur les mouvements de prix importants qui se produisent lorsque le volume des transactions augmente, garantissant ainsi que les tr
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) « Multi Pair Currency Strength Meter » est un outil de trading avancé conçu pour les traders de forex cherchant à optimiser leurs stratégies de trading grâce à une analyse complète du marché et à des techniques de gestion des risques robustes. Cette évaluation environnementale exploite la méthode de la force monétaire, fournissant une indication claire de
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90165 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - Algorithme de trading intelligent basé sur la volatilité Présentation Le Dynamite Breakout EA est un Expert Advisor avancé conçu pour capitaliser sur la volatilité du marché en identifiant de manière dynamique les zones de rupture en fonction des mouvements de prix intrajournaliers. Cet EA calcule intelligemment les zones de négociation potentielles en an
No Marti No Party
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90395 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/99545 Présentation de l'Expert Advisor (EA) « No Marti No Party » : la quintessence des stratégies de trading agressives. Cette évaluation environnementale n'est pas pour les timides, car elle fonctionne selon un principe de risque et de récompense élevé qui peut conduire soit à des gains substantiels, soit à des pertes importantes. Le nom dit tout : la stratégie Martingale est au c
Filtrer:
WJW01
67
WJW01 2023.09.05 11:41 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Agus Santoso
34890
Réponse du développeur Agus Santoso 2024.01.04 15:03
Hello! You can use it on the XAUUSD/Gold currency pair and the M5 time frame
herman100978
142
herman100978 2023.08.21 09:07 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Agus Santoso
34890
Réponse du développeur Agus Santoso 2023.08.21 17:39
thank you Sir
Répondre à l'avis