Precision Arrows – Signaux d’entrée précis avec TP et SL intégrés

Precision Arrows est un indicateur de trading puissant conçu pour les traders qui exigent précision, clarté et fiabilité.

Il identifie des signaux d’achat et de vente à haute probabilité et génère automatiquement les niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL), permettant de trader avec discipline et régularité sur les marchés Forex, indices, crypto-monnaies et indices synthétiques.

L’indicateur combine une détection de signaux précise, un filtrage intelligent et un tableau de bord multi-timeframes pour offrir une solution complète adaptée à toutes les conditions de marché.

Offre limitée

L’indicateur Precision Arrows est actuellement disponible pour 75 USD en licence à vie.

(Prix original : 199,99 USD, offre prolongée)

Important : Contactez-nous immédiatement après l’achat pour recevoir les instructions et un bonus exclusif.

Fonctionnalités principales

Trois modes de trading

Choisissez entre les modes Scalping, Intermédiaire et Swing, selon votre style de trading.

Chaque mode ajuste automatiquement la sensibilité des signaux et les paramètres de risque pour des performances optimales selon les conditions du marché.

TP et SL intégrés

Chaque signal est accompagné de niveaux TP et SL prédéfinis, calculés en fonction de la volatilité et de la structure du marché.

Cela garantit une gestion cohérente des trades et réduit les décisions émotionnelles.

Tableau de tendances

Le tableau de bord intégré affiche la direction de la tendance sur tous les timeframes jusqu’à H4, permettant de vérifier rapidement si vos entrées sont alignées avec la tendance principale.

Alertes en temps réel

Recevez des notifications instantanées via pop-up, push, son ou email à chaque nouveau signal généré, pour ne manquer aucune opportunité.

Algorithme sans repaint

Tous les signaux restent fixes une fois générés — aucune modification ou repaint ne se produit après coup.

Timeframes optimisés

Conçu pour fonctionner au mieux sur les graphiques M5 et M15, offrant un équilibre optimal entre fréquence et précision des signaux.

Fonctionnement

Precision Arrows analyse le momentum, la volatilité et la force directionnelle pour identifier les points de retournement ou la poursuite des tendances.

Chaque signal est validé par plusieurs couches de filtrage avant d’être affiché avec les niveaux TP et SL correspondants.

Le tableau de bord intégré offre une vue claire des tendances sur les timeframes supérieurs, permettant d’aligner vos entrées avec la direction générale du marché pour plus de cohérence.

Pourquoi choisir Precision Arrows ?

Signaux complets avec TP et SL

Trois modes pour s’adapter à différents styles de trading

Compatible avec Forex, indices, crypto et indices synthétiques

Tableau de bord multi-timeframes pour confirmation de tendance

Pas de repaint et interface simple, adapté aux débutants comme aux professionnels

Paramètres recommandés

Timeframes : M5 et M15

Actifs : Forex, indices, crypto, indices synthétiques

Styles de trading : Scalping, Day Trading, Swing

Precision Arrows est conçu pour les traders qui prennent la précision au sérieux.

Avec des entrées claires, une gestion automatique du risque et un suivi intelligent des tendances, il fournit tous les outils nécessaires pour exécuter des trades de haute qualité en toute confiance.

Tradez avec précision. Tradez en confiance. Tradez avec Precision Arrows.