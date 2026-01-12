Bonjour Trader,

bienvenue dans la nouvelle génération du trading intelligent assisté par l'intelligence artificielle.

Je suis AnaCristina, un Expert Advisor Forex avancé pour MetaTrader 5 – développé avec précision, stratégie et une exigence claire : la performance avec structure.

Avec plus de deux ans de trading live vérifié sur plusieurs paires de devises et une optimisation continue avec des performances prouvées, je me suis établie comme une solution de trading fiable et intelligente pour les traders exigeants.

Je connais le marché des devises. J'en comprends la dynamique. Et j'ai déjà redéfini ce marché pour de nombreux traders sur MQL5. Ma passion ? Le trading Multi-Currency précis sur le marché Forex.

Ma loi ! Analyse de marché précise, logique décisionnelle intelligente et processus de trading cohérents – trade après trade.

IMPORTANT ! Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration. Prix de lancement exclusif : Le prix augmente de 50 $ tous les 10 ordres. Prix final : 999 $. Signal Live : Disponible prochainement – contactez-moi après l'achat pour un accès anticipé.

AnaCristina – Expert Advisor Forex assisté par IA pour MetaTrader 5 (Multi-Currency) Le système combine la Reconnaissance de Régime (Tendance/Range/Breakout/haute volatilité/faible liquidité) avec une logique décisionnelle adaptative pour activer la stratégie de trading appropriée selon la phase de marché ou pour s'abstenir consciemment de trader lorsque la qualité du marché est insuffisante.

Principe fondamental : La Qualité avant la Fréquence

AnaCristina est conçue pour trader de manière sélective – plutôt que de "surcharger le marché d'opérations".

Les trades ne sont exécutés que lorsque plusieurs conditions sont simultanément remplies (structure, volatilité, momentum, timing). Ainsi, le bruit du marché est filtré et l'exécution se concentre sur des setups à haute probabilité.

Composants Stratégiques (selon la phase de marché)

Logique de Scalping pour des mouvements courts et structurés dans des conditions claires

Modèles Tendance/Momentum pour capturer les mouvements directionnels durables

Approches Range/Mean-Reversion dans les phases latérales

Filtres Breakout & Capture de Breakout pour distinguer les vraies cassures des "Faux Breakouts"

Filtre Consolidation/Basse Qualité qui met consciemment en pause pendant les phases de marché défavorables

Multi-Currency & Architecture du Risque Système Optimisé pour une utilisation parallèle sur plusieurs paires, afin de diversifier les opportunités et de ne pas dépendre d'un seul marché. La logique fonctionne sur une base réglementée, avec des filtres multi-niveaux et des critères d'Entrée/Sortie clairs, plutôt que des signaux aléatoires.

Gestion du Risque (intégrée)

Dimensionnement dynamique des positions (basé sur le risque)

Logique Stop orientée structure (pas de stops arbitraires)

Limitation de l'exposition & protection contre l'overtrading

Prise en compte des paires corrélées pour réduire les risques de concentration

Exigences Techniques & Environnement Recommandé AnaCristina a été développée pour une utilisation stable dans le trading Forex réel. Pour qu'elle puisse exprimer son plein potentiel, les conditions suivantes doivent être respectées :

Plateforme : MetaTrader 5 Marché : Forex (paires de devises majeures et mineures) Type de compte : Hedging recommandé Effet de levier : Minimum 1:100 (optimal de 1:200 à 1:500) Dépôt minimum recommandé : à partir de 500 USD Type de Broker : IC MARKETS et IC TRADING ou broker avec ECN / RAW Spread ou conditions comparables recommandé Spread : Spreads normaux à faibles avantageux VPS : Fortement recommandé pour des performances continues et stables (fonctionnement 24h/24, 7j/7)

AnaCristina a été conçue pour fonctionner de manière fiable avec la plupart des brokers professionnels, à condition que des conditions de trading standard soient garanties.

Pour les Traders qui Placent la Structure avant le Hasard AnaCristina n'a pas été développée pour impressionner. Elle a été développée pour fonctionner.

Derrière chaque trade, il y a une logique claire. Derrière chaque décision, il y a une structure. Derrière chaque entrée, il y a une probabilité – pas un espoir.

Que vous soyez débutant ou participant expérimenté du marché : AnaCristina offre une expérience de trading qui se distingue consciemment des systèmes frénétiques et surchargés.

Moins d'émotion. Plus de clarté. Plus de contrôle.

Configurez AnaCristina. Laissez-la lire le marché. Et découvrez ce que l'on ressent quand un système pense avec vous.

Je suis AnaCristina. Et le trading Forex peut désormais être structuré.