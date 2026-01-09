XAU Fort Knox

XAU Fort Knox est un Expert Advisor professionnel conçu spécifiquement pour la paire XAUUSD sur l'unité de temps H1. Il combine un suivi de tendance précis et une logique de trading de niveau intelligente. Grâce à un système optimisé de croisement des moyennes mobiles à 10 et 50 périodes (MA10 et MA50), ce robot exploite les moments clés tout en protégeant votre capital grâce à une gestion automatique et dynamique des lots et un stop suiveur automatisé, garantissant ainsi un ratio gains/pertes optimal. Conçu pour les traders qui privilégient une sécurité maximale, il exécute les ordres en fonction de la clôture des barres afin d'éliminer le bruit du marché et de prévenir les pertes excessives.
