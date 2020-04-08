Hammer and Inverted Hammer mq

Indicateur Crypto_Forex « Schéma Marteau et Marteau Inversé » pour MT4, sans modification, sans délai.

- L'indicateur « Schéma Marteau et Marteau Inversé » est un indicateur très performant pour le trading de Price Action.
- L'indicateur détecte les schémas Marteau et Marteau Inversé haussier sur le graphique :
- Marteau Inversé haussier : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images).
- Marteau Inversé haussier : signal de flèche verte sur le graphique (voir images).
- Alertes PC, mobile et e-mail.
- L'indicateur « Schéma Marteau et Marteau Inversé » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.

// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.
