Moving Average Crossover Scanner MT4

Tableau de bord Moving Average Multicurrency Scanner MT4 est un outil de trading puissant conçu pour surveiller plusieurs paires de devises et cadres temporels à l’aide de moyennes mobiles personnalisables. Il organise les signaux dans un format de grille, affichant l’état de chaque symbole sur des cadres temporels allant de M1 à MN1. Les traders peuvent activer ou désactiver des cadres temporels spécifiques pour les aligner sur leurs stratégies.

La version pour MT5 est disponible ici : Moving Average Multicurrency Scanner MT5

Pour une documentation détaillée, cliquez ici : Documentation

Caractéristiques principales :

Intégration des moyennes mobiles : Prend en charge deux moyennes mobiles avec des paramètres ajustables, y compris la période, le décalage, la méthode (SMA, EMA, etc.) et le prix appliqué, permettant une analyse efficace des tendances et l’identification des croisements.

Alertes de confluence : Met en évidence les signaux de confluence lorsque plusieurs cadres temporels s’alignent dans la même direction, renforçant la fiabilité des configurations de trading.

Alertes personnalisées : Fournit des notifications en temps réel via des pop-ups, des e-mails ou des notifications push, garantissant que les traders ne manquent aucun signal critique.

Conception réactive : S’adapte dynamiquement à toutes les tailles d’écran, affichant les signaux clairement et indiquant combien de bougies se sont écoulées depuis l’apparition de chaque signal.

Personnalisation de l’utilisateur : Offre une flexibilité avec la taille du panneau, les couleurs des signaux et les filtres de cadres temporels, permettant aux traders d’adapter l’outil à leurs besoins spécifiques.

Support multi-symbole : Scanne une large gamme de paires de devises, y compris les majeures, mineures et exotiques, offrant une couverture complète du marché.

Remarque : Le tableau de bord Moving Average Multicurrency Scanner MT4 est un outil indispensable pour les traders qui s’appuient sur des stratégies de moyennes mobiles, offrant des informations exploitables et une interface intuitive. Il est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels, mais n’exécute pas de trades automatiquement pour l’utilisateur.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.



