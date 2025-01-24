Trojan Forex Hero mt5 nzdusd candlestick patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel.

Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole NZDUSD, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5. Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années. L'EA fonctionne comme un chasseur, un sniper, analysant le mouvement du prix, sa force et sa tendance, attendant patiemment les meilleures opportunités pour faire son travail avec une extrême précision. L'EA est basé sur les stratégies CANDLESTICK PATTERNS et utilise également de nombreux indicateurs natifs et propriétaires.



Caractéristiques principales : Cet EA analyse en permanence l'évolution des prix et lorsqu'il identifie les meilleures opportunités, il envoie un ordre limité unique, ouvrant ainsi une position. Chaque position a un Take Profit (TP) fixe et un Stop Loss (SL) fixe définis dès le départ. Le lot est également calculé et déterminé automatiquement à partir des données d'entrée. Sécurité permanente : Cet EA est très SÛR, il n'utilise PAS les stratégies Grid, Martingale ou Hedge. Tous les trades n'ont qu'une seule entrée par trade et sont protégés par un stop loss dur. Cet EA est très RESILIENT aux NOUVELLES à fort impact (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou à tout autre mouvement de prix brusque. Vous n'avez rien à faire, l'EA se protège tout seul.

Trois modes de fonctionnement :

Lot fixe : vous pouvez saisir le lot fixe souhaité dans les champs de saisie. Bénéfice fixe : vous pouvez saisir le montant du bénéfice souhaité en USD dans les champs de saisie. Ce montant sera fixe et le lot sera calculé automatiquement. AutoLot : vous pouvez saisir le pourcentage du solde qui sera utilisé comme bénéfice cible dans les champs de saisie.

Comment l'installer : Téléchargez cet EA, Assurez-vous que toutes les paires (NZDUSD) sont dans le Market Watch (Ctrl+M), Ayez le graphique (NZDUSD) sur l'échelle de temps H1, Placez cet EA sur le graphique (NZDUSD), Vérifiez et ajustez les paramètres comme indiqué ci-dessous, Cliquez sur OK pour activer, C'est fait !

INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si vous voulez personnaliser, il y a ces paramètres : [#01] Nombre magique,

[#02] Mode de fonctionnement (lot fixe ou profit fixe ou AutoLot),

--- Si [#02] est Lot fixe,

--- Si [#02] est Profit fixe (USD),

--- Si [#02] est AutoLot,

[#06] Commentaire,

[#07] Suffixe.

Je m'engage à optimiser et à améliorer continuellement tous mes EAs afin de vous offrir, ainsi qu'à moi, la meilleure expérience de trading possible. Vous recevrez toutes les mises à jour gratuitement et j'ajouterai également de nouvelles fonctionnalités à l'EA en fonction des suggestions de mes clients.



La stratégie principale de cet expert est - CANDLESTICK PATTERNS - par Steve Nison

Les graphiques en chandeliers sont le plus souvent utilisés dans l'analyse technique des modèles de prix des actions et des devises. Ils sont utilisés par les traders et les experts pour déterminer les mouvements de prix possibles sur la base des modèles passés, et qui utilisent le prix d'ouverture, le prix de clôture, le plus haut et le plus bas de cette période de temps. La zone comprise entre l'ouverture et la clôture est appelée le corps réel, les excursions de prix au-dessus et au-dessous du corps réel sont des ombres. La fourchette de prix est la distance entre le haut de l'ombre supérieure et le bas de l'ombre inférieure parcourue pendant la durée du chandelier. La fourchette est calculée en soustrayant le cours le plus bas du cours le plus haut. Un schéma de chandelier est une séquence particulière de chandeliers sur un graphique en chandeliers, qui est principalement utilisé pour identifier les tendances. La reconnaissance du motif est subjective et les experts qui sont utilisés pour les graphiques doivent s'appuyer sur des règles prédéfinies pour faire correspondre le motif. Il existe 42 modèles reconnus qui peuvent être divisés en modèles simples et complexes.

ENGULF Les figures d'engloutissement permettent aux traders d'entrer sur le marché en prévision d'un éventuel renversement de tendance. Une figure d'engloutissement est une figure de chandelier de renversement qui peut être baissière ou haussière selon qu'elle apparaît à la fin d'une tendance haussière ou d'une tendance baissière. La configuration se compose de deux bougies. La première bougie est caractérisée par un petit corps, suivi d'une bougie plus grande dont le corps engloutit complètement celui de la bougie précédente. La figure d'engouffrement haussier fournit le signal le plus fort lorsqu'elle apparaît au bas d'une tendance baissière et indique une augmentation de la pression d'achat. La figure d'engouffrement baissière est simplement le contraire de la figure d'engouffrement baissière.

MARTEAU Le marteau est un chandelier japonais unique. Il s'agit d'un chandelier noir ou blanc qui consiste en un petit corps près du sommet avec une ombre supérieure faible ou inexistante et une longue ombre inférieure (ou queue). Un chandelier de marteau est considéré comme une figure haussière lorsqu'il est formé au cours d'une tendance baissière. En résumé, le chandelier de Marteau apparaît pendant une tendance baissière, affiche une longue ombre inférieure avec un petit corps réel au sommet de la fourchette. Il se peut que le cours soit en train de former un creux et qu'il doive s'inverser à la hausse.

HOMME SUSPENDU Un homme suspendu est un chandelier japonais décrit comme ayant un petit corps, peu ou pas d'ombre supérieure (ou mèche) et une ombre inférieure. Pour que la bougie Hanging Man soit valide, l'ombre inférieure doit être au moins deux fois plus grande que le corps de la bougie. Et le corps de la bougie doit se situer à l'extrémité supérieure de la fourchette de négociation. En résumé, l'homme suspendu apparaît au cours d'une tendance haussière, affichant une longue ombre inférieure avec un petit corps réel au sommet de la fourchette. Il se peut que le cours ait atteint son maximum et qu'il soit prêt pour un retournement à la baisse.

TROIS MÉTHODES Le schéma des trois méthodes se compose d'au moins cinq chandeliers, mais peut en comporter davantage. Le schéma des trois méthodes est un schéma de continuation de tendance qui peut apparaître dans une tendance haussière ou baissière. Dans une tendance haussière, on l'appelle la figure des trois méthodes ascendantes. Dans une tendance baissière, il s'agit de la figure des trois méthodes descendantes.

Cet expert utilise également un panier d'indicateurs comme base, le principal étant un indicateur unique et exclusif, créé et optimisé par le développeur.



