Bitcoin Smart EA fonctionne avec l'indicateur unique MAFilling Trend. Il s'agit d'une stratégie très simple mais efficace et les paramètres uniques et flexibles rendent cet EA extrêmement polyvalent et vous aideront à créer des résultats optimaux pour vos transactions.

Fonctionne très bien sur les crypto-monnaies ainsi que sur n'importe quelle devise et sur l'or sur une période de temps m15 ou m30.

Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel ! Paramètres et manuel ici PARAMÈTRES Open new series - on/off début d'une nouvelle série de commandes

Trade Buy - permettre au conseiller d'acheter

Trade Sell - permettre au conseiller de vendre

Support manual orders - prend en charge les commandes manuelles vraies ou fausses

Max Orders - commandes maximales autorisées

Order Comment - nom du commentaire de la commande

Start lots - lot de départ initial

Use Money Management - on/off utilisation du calcul automatique de lot

Autolot - Marge libre pour chaque 0,01 lot - le montant de la marge libre pour l'ouverture tous les 0,01 lots

Lot multiplier - multiplicateur de lot pour les commandes suivantes

Max Lot - nombre total maximum de lots ouverts autorisés

Real TP, points - prendre des bénéfices, en points, s'affichera sur le graphique

Virtual TP, points - profit virtuel en points, ne s'affichera pas sur le graphique

Real SL, points - le stop loss en points, à partir du premier ordre, s'affichera sur le graphique

Virtual SL, points - le stop loss en points, à partir du premier ordre, ne s'affichera pas sur le graphique

Use Real Trail (false: virtual) – utilisation du trailing réel ou virtuel

Trail Start - activation d'un stop suiveur

Trail Step - distance par rapport au prix lors de l'activation d'un trailing stop

Close from reverse signal - vrai ou faux, clôturera les transactions ouvertes si le signal s'inverse

Max spread (0-not use) - spread maximum autorisé pour le trading

Start Hour - l'heure à laquelle EA doit être autorisé à commencer à négocier, entrez 1 ou 2, etc.

End Hour - l'heure à laquelle EA devrait cesser d'entrer dans une nouvelle série de transactions

DD Reduction Algoritm - algorithme de réduction du prélèvement lors de la dernière commande avec le profit sera proche avec des séries de premier ordre avec perte.

Number order for DD Reduction Algoritm - à partir de quel ordre l'algorithme de réduction du rabattement est activé

Percent profit for DD Reduction Algoritm - pourcentage de profit lors de la clôture des commandes en mode réduction des prélèvements

Draw on-off - pour permettre à EA de dessiner ou non des étiquettes de profit sur le graphique

Next: Paramètres de police pour l'affichage

Pause between orders (min. 0 - not use) - il est temps de faire une pause entre les commandes

Magic - est un numéro spécial que l'EA attribue à ses commandes

Fix distance - distance fixe entre les commandes

Order dinamic distance - à partir de quel ordre la distance dynamique sera-t-elle appliquée afin

Dinamic distance start - la valeur de départ pour la distance dynamique

Distance multiplier - le multiplicateur de distance dynamique

Ensuite, les paramètres de l'indicateur – laissez par défaut



