Atlantis Scalper EA mt4

Atlantis EA suit une stratégie de cassure spécifiquement conçue pour l'or afin de tirer profit des fortes variations de prix qui surviennent lorsque le marché de l'or franchit des seuils clés d'offre et de demande. Il ne s'agit ni d'une stratégie de martingale ni d'une stratégie de grille. L'EA utilise un stop suiveur et intègre un stop automatique en cas de changement de tendance. Cet EA recherche les configurations de trading optimales 24h/24.

Paire recommandée : XAU/USD (unités de temps : M1, M15 ou M30)