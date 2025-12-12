Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Retracements, Extensions & Points Pivots

Fibonacci Auto Levels Pro MT5 est un outil d'analyse technique avancé qui détecte automatiquement les points de swing du marché et dessine des structures complètes de Retracement, d'Extension et de Points Pivots de Fibonacci sur le graphique.

Cet indicateur combine plusieurs systèmes indépendants en un seul outil d'analyse unifié :

Points Pivots (Mode Fibonacci) Les Points Pivots sont utilisés pour identifier les zones potentielles de support et de résistance basées sur la plage de prix de la période précédente. Cet indicateur utilise les Points Pivots de Fibonacci, qui sont calculés en appliquant les ratios de Fibonacci aux prix Haut (High), Bas (Low) et Fermeture (Close) précédents.

L'unité de temps des Points Pivots peut être définie manuellement ou automatiquement en utilisant la logique suivante :

Pour l'intraday ≤ 5 minutes → 4H

Pour 5–45 minutes → 1D

Pour 45 min–4H → 1W

Pour Quotidien → 1M

Pour Hebdomadaire → 3M

Pour Mensuel → 12M

Les utilisateurs peuvent également choisir manuellement n'importe quelle unité de temps supérieure.

Niveaux de Retracement de Fibonacci (Automatique) Les Retracements de Fibonacci aident les traders à identifier les zones potentielles de support/résistance pendant les replis (pullbacks). L'indicateur scanne automatiquement le graphique, détecte les plus bas/plus hauts de pivot et dessine tous les principaux niveaux de retracement : 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%, 100%, et plus. L'algorithme est basé sur des points de swing détectés automatiquement, en utilisant les entrées Depth (Profondeur) et Deviation (Déviation) pour contrôler la sensibilité.

Extensions de Fibonacci (Automatique) Les Extensions de Fibonacci montrent jusqu'où le prix peut voyager après qu'un retracement est terminé. Elles aident à définir :

Objectifs de continuation de tendance

Support/résistance étendus

Zones de retournement possibles

L'indicateur projette automatiquement les niveaux d'extension en utilisant les trois derniers points de swing. Important : Lors de l'utilisation des extensions, les traders peuvent avoir besoin d'ajuster Depth et Deviation pour une meilleure précision, surtout pendant les tendances fortes.

Entrées Importantes pour les Retracements et Extensions

Deviation (Déviation) : Un multiplicateur qui détermine de combien le prix doit s'éloigner du pivot précédent pour créer un nouveau swing. Déviation plus élevée → moins de pivots → niveaux d'unité de temps supérieure.

Depth (Profondeur) : Le nombre minimum de barres considérées dans l'algorithme de détection de pivot. Une profondeur plus grande produit une analyse de swing plus propre et plus stable.



Structure ZigZag (Guide Visuel) Un ZigZag propre est dessiné pour aider à visualiser la structure de pivot utilisée pour générer les niveaux de Fibonacci. Cela rend l'indicateur facile à comprendre et adapté aux débutants comme aux traders avancés.

Aperçu des Fonctionnalités ✔ Retracements de Fibonacci Automatiques ✔ Extensions de Fibonacci Automatiques ✔ Points Pivots de Fibonacci (Multi-unité de temps) ✔ Détection intelligente de pivot ZigZag ✔ Niveaux et étiquettes colorés ✔ Mode de niveaux clés optionnel ✔ Pour XAUUSD, Paires Forex Majeures, Indices, Crypto ✔ Très léger – pas de buffers, dessin basé sur des objets

À qui s'adresse cet indicateur ? Cet outil est idéal pour :

Scalpers

Swing traders

Trend traders

Traders de cassure (breakout) et de repli (pullback)

Spécialistes XAUUSD

Traders de méthodologie ICT/Fibonacci

Que vous préfériez des entrées agressives ou des confirmations conservatrices, l'indicateur s'adapte à votre stratégie.