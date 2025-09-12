Stochastic Divergence Scanner Dashboard MT4

Le Stochastic Divergence Multicurrency Scanner Dashboard pour MT4 est un outil avancé conçu pour aider les traders à détecter efficacement les signaux de divergence stochastique haussière et baissière sur plusieurs paires de devises et unités de temps. Il simplifie le processus d'identification des retournements potentiels du marché en offrant une analyse en temps réel et des alertes via un tableau de bord centralisé. Que vous tradiez des paires majeures, mineures ou exotiques, ce scanner offre une couverture de marché étendue avec des options de personnalisation flexibles. En permettant aux utilisateurs de consulter les signaux historiques, de naviguer facilement entre les graphiques et d'ajuster les paramètres selon leur stratégie personnelle, cet outil favorise une prise de décision éclairée sans surveillance constante des graphiques. Prenez une longueur d'avance sur les mouvements du marché et affinez vos entrées avec un outil conçu pour les traders proactifs.

Principales fonctionnalités

Scan multicurrency sans effort : Surveillez plusieurs paires de devises en temps réel et détectez instantanément les motifs de divergence stochastique sans changer manuellement de graphique.

Vue d'ensemble du tableau de bord : Visualisez clairement tous les signaux de divergence haussière et baissière depuis un tableau de bord intuitif et convivial.

Suivi des signaux historiques : Analysez les anciens signaux de divergence pour mieux comprendre le comportement du marché et améliorer votre stratégie de trading.

Support multi-unités de temps : Scannez différentes unités de temps pour saisir des opportunités de trading à court et long terme.

Navigation fluide entre les graphiques : Passez instantanément d'une paire de devises à une autre et chargez les configurations de stochastique d'un simple clic depuis le tableau de bord.

Paramètres personnalisables : Ajustez les paramètres de l'indicateur stochastique, sélectionnez des unités de temps spécifiques et filtrez les signaux selon vos préférences de trading.

Alertes en temps réel : Recevez des alertes instantanées par popup, e-mail et notification push mobile lorsqu'un nouveau signal de divergence est détecté.

Note: Ce scanner est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels de divergence stochastique. Il n'effectue pas de transactions automatiques pour le compte de l'utilisateur.

Consultez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour obtenir de l'aide : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? N'hésitez pas à me contacter via mon profil.



