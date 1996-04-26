Stochastic Divergence Scanner Dashboard MT4

Stochastic Divergence Multicurrency Scanner MT4 — это современный индикатор, разработанный специально для MetaTrader 4, который позволяет трейдерам эффективно определять бычьи и медвежьи Stochastic сигналы дивергенции по широкому спектру валютных пар и временных интервалов. Этот инструмент идеально подходит для трейдеров, стремящихся улучшить свой анализ рынка и принимать обоснованные решения без необходимости постоянного ручного мониторинга.

С его возможностями сканирования в реальном времени и удобной панелью управления этот индикатор обеспечивает бесшовный опыт для трейдеров. Представьте, что вы можете отслеживать несколько валютных пар одновременно и получать мгновенные уведомления о потенциальных разворотах на рынке, что позволяет вам использовать торговые возможности по мере их появления.

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Ключевые особенности

Интеграция буфера: Открывает значения индикатора как доступные буферы, позволяя Expert Advisor использовать стратегии торговли на основе сигналов.

Визуальные стрелочные сигналы: Plots четкие стрелки BUY и SELL прямо на графике на сигнальных свечах для легкой визуальной интерпретации.

Быстрый и тестируемый: Построен на нативном движке OnCalculate() MetaTrader, обеспечивая быстрое вычисление и полную совместимость со Стратегическим Тестером для исторического тестирования.

Всплывающие уведомления: Генерирует MetaTrader всплывающие уведомления при сигнальных событиях, гарантируя, что вы никогда не пропустите потенциальную торговую установку.

Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение MetaTrader, позволяя вам следить за рыночными условиями на ходу.

Уведомления по электронной почте: Предоставляет уведомления по электронной почте о сигнальных событиях для удобного удаленного мониторинга, когда вы находитесь вдали от своего терминала.

Панель управления на графике: Отображает панель информации в реальном времени прямо на графике для мгновенного обзора сигналов дивергенции.

Многосимвольный сканер: Мониторит несколько валютных пар одновременно с одного графика, повышая торговую эффективность.

Поддержка нескольких временных интервалов: Совместим со всеми стандартными временными интервалами MetaTrader от M1 до MN, удовлетворяя различные торговые стили.

Настраиваемые параметры: Позволяет настраивать параметры индикатора Stochastic и выбирать конкретные временные интервалы в соответствии с вашими торговыми предпочтениями.

Stochastic Divergence Multicurrency Scanner MT4 — это необходимый инструмент для любого серьезного трейдера, использующего MetaTrader 4, разработанный для оптимизации вашего торгового процесса и улучшения вашего анализа рынка.

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