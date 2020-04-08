Stochastic Divergence Scanner Dashboard MT4
- Biswarup Banerjee
- Versione: 4.0
- Aggiornato: 12 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Il Stochastic Divergence Multicurrency Scanner Dashboard per MT4 è uno strumento avanzato progettato per aiutare i trader a rilevare in modo efficiente segnali di divergenza stocastica rialzista e ribassista su più coppie di valute e timeframe. Semplifica il processo di individuazione dei potenziali inversioni di mercato offrendo scansioni in tempo reale e avvisi da una dashboard centralizzata. Che tu operi su coppie principali, minori o esotiche, lo scanner offre un'ampia copertura di mercato con opzioni di personalizzazione flessibili. Permettendo agli utenti di analizzare i segnali storici, navigare facilmente tra i grafici e personalizzare le impostazioni in base alla propria strategia, questo strumento supporta decisioni informate senza il bisogno di monitorare costantemente i grafici manualmente. Anticipa i movimenti di mercato e affina i tuoi ingressi con uno strumento ottimizzato per trader proattivi.
Caratteristiche principali
-
Scansione multicurrency senza sforzo: Monitora più coppie di valute in tempo reale e rileva modelli di divergenza stocastica istantaneamente senza cambiare manualmente i grafici.
-
Panoramica completa della dashboard: Visualizza chiaramente tutti i segnali di divergenza rialzista e ribassista da una dashboard intuitiva e facile da usare.
-
Tracciamento dei segnali storici: Analizza segnali di divergenza stocastica passati per comprendere meglio il comportamento del mercato e migliorare la strategia di trading.
-
Supporto multi-timeframe: Scansiona diversi timeframe per cogliere opportunità di trading sia a breve che a lungo termine.
-
Navigazione fluida tra i grafici: Cambia rapidamente coppia di valute e carica le configurazioni stocastiche con un clic direttamente dalla dashboard.
-
Impostazioni personalizzabili: Regola i parametri dell'indicatore stocastico, seleziona timeframe specifici e filtra i segnali in base alle preferenze di trading.
-
Avvisi in tempo reale: Ricevi notifiche popup, email e push mobile ogni volta che viene rilevato un nuovo segnale di divergenza.
Note: Questo scanner è progettato per rilevare e notificare i potenziali segnali di divergenza stocastica. Non esegue operazioni automaticamente per conto dell'utente.
Guarda tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Sei interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Sentiti libero di contattarmi tramite il mio profilo.