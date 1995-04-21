Stochastic Divergence Scanner Dashboard MT4

Stochastic Divergence Multicurrency Scanner MT4 是一个尖端指标，专为 MetaTrader 4 设计，使交易者能够高效识别各种货币对和时间框架中的看涨和看跌 Stochastic 背离信号。这个工具非常适合希望增强市场分析并在无需不断手动监控的情况下做出明智决策的交易者。

凭借其实时扫描功能和用户友好的仪表板，该指标为交易者提供了无缝的体验。想象一下，能够同时跟踪多个货币对，并在潜在市场反转时立即收到警报，让您能够抓住出现的交易机会。

MQL产品安装指南 | 在 MT4 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置 / 指南

主要特点

缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，允许 Expert Advisor 使用基于信号的交易策略。

视觉箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入和卖出箭头，便于视觉解读。

快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容，以进行历史回测。

弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过潜在的交易设置。

推送通知：向您的 MetaTrader 移动应用发送实时推送通知，允许您随时随地监控市场状况。

电子邮件警报：在信号事件上提供电子邮件通知，以便在您离开终端时方便远程监控。

图表上的仪表板：在图表上直接显示实时信息面板，以便即时概览背离信号。

多符号扫描器：从单个图表同时监控多个货币对，提高交易效率。

多时间框架支持：兼容所有标准 MetaTrader 时间框架，从 M1 到 MN，满足各种交易风格。

可自定义设置：允许调整 Stochastic 指标参数并选择特定时间框架，以匹配您的交易偏好。

Stochastic Divergence Multicurrency Scanner MT4 是任何认真交易者使用 MetaTrader 4 的必备工具，旨在简化您的交易过程并改善您的市场分析。

需要多符号扫描吗？探索这些相关的扫描器产品：

查看我所有的产品：https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

联系我以获得支持：https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#标签 Stochastic Divergence Multicurrency Scanner MT4，forex 交易，交易指标，多货币扫描器，技术分析工具，市场反转信号，Stochastic 指标，交易警报，MetaTrader 4 指标，自动交易，背离交易，forex 策略，交易仪表板，货币对，交易工具