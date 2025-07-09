Mirror Copier Client MT4

COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM

Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal.


COMMENT ÇA FONCTIONNE :




Version MT4





Version MT5





L'Expert Advisor "Mirror Copier" est un outil puissant conçu pour une copie transparente des transactions entre différentes plateformes MetaTrader (MT4 ou MT5), facilitant des opérations de trading efficaces sur plusieurs comptes ou plateformes au sein d'un seul environnement de serveur privé virtuel (VPS). Il dispose d'une fonctionnalité unique et supérieure connue sous le nom de « Balance commerciale », qui améliore la gestion des risques et garantit des performances optimales.



Principales caractéristiques:

Compatibilité multiplateforme : L'EA "Mirror Copier" prend en charge la copie commerciale entre MT4 vers MT4, MT5 vers MT5 et même entre les plates-formes MT4 et MT5. Cette flexibilité permet aux traders de répliquer les transactions quelle que soit la version de MetaTrader, offrant ainsi une compatibilité maximale.



Solution VPS unique : avec l'EA "Mirror Copier", les traders peuvent gérer toutes les activités de copie commerciale au sein d'une seule instance VPS. Cette consolidation rationalise les opérations, réduit la latence et simplifie les tâches de gestion, améliorant ainsi l'efficacité globale.



Synchronisation en temps réel : l'EA garantit la synchronisation en temps réel des transactions entre les plates-formes source et cible, minimisant ainsi les retards et garantissant une réplication précise des positions commerciales. Cette fonctionnalité est cruciale pour maintenir la cohérence entre plusieurs comptes et plates-formes.



Paramètres personnalisables : les traders peuvent personnaliser les paramètres en fonction de leurs préférences et de leurs stratégies de trading. Des paramètres tels que la taille du lot, la tolérance au glissement et les critères de filtrage des ordres peuvent être ajustés pour s'aligner sur la tolérance au risque individuelle et les objectifs de trading.



Sécurité robuste : L'EA donne la priorité à la sécurité et à l'intégrité des données, en mettant en œuvre des protocoles de cryptage avancés pour protéger les informations sensibles pendant les processus de copie commerciale. De plus, les mécanismes d'authentification empêchent tout accès non autorisé et garantissent que seuls les comptes autorisés participent à la réplication commerciale.



Interface conviviale : L'EA "Mirror Copier" dispose d'une interface intuitive et conviviale, le rendant accessible aux traders de tous niveaux d'expérience. Une documentation complète et un support client améliorent encore la convivialité, garantissant une expérience de trading fluide et sans tracas.



Mises à jour et support continus : L'équipe de développement derrière l'EA "Mirror Copier" s'engage à fournir des mises à jour régulières et à fournir un support client dédié. Cet engagement garantit que l'EA reste à jour avec les dernières avancées technologiques et les conditions du marché, tout en répondant rapidement à toute demande ou problème des utilisateurs.



En conclusion, l'Expert Advisor "Mirror Copier" offre une solution complète pour la copie de transactions entre les plateformes MetaTrader, combinant une compatibilité multiplateforme, des fonctionnalités avancées de gestion des risques et des protocoles de sécurité robustes. Grâce à sa fonctionnalité unique « Trading Balance » et à son interface conviviale, l'EA permet aux traders d'optimiser leurs stratégies de trading et de maximiser la rentabilité sur plusieurs comptes et plateformes au sein d'un seul environnement VPS.
Experts
This expert advisor optimized especially for XAU USD or GOLD. You can also use it other currencies and insturments. Optimized parameters for M5 time frame in XAU USD, ecn broker, low spread and low commission. Other successful results can be found M15 , H1 and H4 timframes with different settings.  I will add other timeframe settings later.  * Before the strategy test, ensure that the data in your platform's history is reliable.
Silver Plus EA
Sergey Belov
5 (1)
Experts
Fully automatic expert adviser developed for the forex market. - The number of characters in quotes is determined automatically. - Works with standard accounts and ECN accounts. - The timeframe of the chart does not matter. This parameter is defined in the settings. - You can use a dynamic lot or a fixed lot. - The spread filter does not allow the Expert Advisor to open orders at a large value. - Expert advisor always set TakeProfit on all of its open orders. - Drawdown control allows you to spe
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
Utilitaires
Trade Copier Agent est conçu pour copier des transactions entre plusieurs comptes/terminaux MetaTrader(4/5). Avec cet outil, vous pouvez agir en tant que fournisseur (source) ou récepteur (destination). Toutes les actions de trading seront copiées du fournisseur vers le récepteur sans délai. Cet outil vous permet de copier des transactions entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur avec des vitesses de copie ultra-rapides inférieures à 0,5 seconde. Guide d'installation et d'ent
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
KZM buy and sell for all
Mr Pornchai Boonsom
Experts
Works with all currency pairs and time frames. It can be applied to all brokers where the currency pair is swapped, but should be used with positive swaps because even if there is a pending order, we get a swap every day, which is definitely more than the bank interest. We only need to manage our capital sufficiently. In the case of a broker without swap, both buy and sell orders should be opened as this will reduce DD and increase profit at the same time because it will make profits both up and
TW Western Scalper
Altan Karakaya
Experts
TW Western Scalper MT4 – Robot de trading automatique intelligent pour les day traders en or Votre partenaire le plus intelligent pour le scalping et les profits intraday sur l’or TW Western Scalper MT4 combine une détection de tendance précise, une logique de marché adaptative et un contrôle des risques avancé pour capturer les mouvements profitables à court terme du prix de l’or. Optimisé pour les traders actifs sur XAUUSD, il garantit une performance constante, une forte protection du capit
OneClick Copier for MT4
HANI MABAD
Utilitaires
ONECLICK COPIER EA – UNIFIED VERSION 1.0 Category: Trade Utility | Type: Local Trade Copier for MT4 Created by fxdancer (Hani Mabad) Version: 1.0 – May 2025 OVERVIEW OneClick Copier EA is a local trade copying utility, not a trading strategy. It is designed for manual traders, fund managers, or multi-account users who want to mirror trades across MT4 terminals running on the same computer. This EA does not generate signals or place trades by itself. Instead, it acts as a bridge between accou
