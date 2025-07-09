Mirror Copier Client MT4

COPIEUR COMMERCIAL - MOT DE PASSE INVESTISSEUR - COPIE COMMERCIAL - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM





Remarque : Vous avez besoin à la fois de "Mirror Copier Master" sur le compte principal qui sera suivi du compte client et de "Mirror Copier Client" sur le compte client qui suivra le compte principal.









COMMENT ÇA FONCTIONNE :

















Version MT4





















Version MT5





















L'Expert Advisor "Mirror Copier" est un outil puissant conçu pour une copie transparente des transactions entre différentes plateformes MetaTrader (MT4 ou MT5), facilitant des opérations de trading efficaces sur plusieurs comptes ou plateformes au sein d'un seul environnement de serveur privé virtuel (VPS). Il dispose d'une fonctionnalité unique et supérieure connue sous le nom de « Balance commerciale », qui améliore la gestion des risques et garantit des performances optimales.













Principales caractéristiques:





Compatibilité multiplateforme : L'EA "Mirror Copier" prend en charge la copie commerciale entre MT4 vers MT4, MT5 vers MT5 et même entre les plates-formes MT4 et MT5. Cette flexibilité permet aux traders de répliquer les transactions quelle que soit la version de MetaTrader, offrant ainsi une compatibilité maximale.













Solution VPS unique : avec l'EA "Mirror Copier", les traders peuvent gérer toutes les activités de copie commerciale au sein d'une seule instance VPS. Cette consolidation rationalise les opérations, réduit la latence et simplifie les tâches de gestion, améliorant ainsi l'efficacité globale.













Synchronisation en temps réel : l'EA garantit la synchronisation en temps réel des transactions entre les plates-formes source et cible, minimisant ainsi les retards et garantissant une réplication précise des positions commerciales. Cette fonctionnalité est cruciale pour maintenir la cohérence entre plusieurs comptes et plates-formes.













Paramètres personnalisables : les traders peuvent personnaliser les paramètres en fonction de leurs préférences et de leurs stratégies de trading. Des paramètres tels que la taille du lot, la tolérance au glissement et les critères de filtrage des ordres peuvent être ajustés pour s'aligner sur la tolérance au risque individuelle et les objectifs de trading.













Sécurité robuste : L'EA donne la priorité à la sécurité et à l'intégrité des données, en mettant en œuvre des protocoles de cryptage avancés pour protéger les informations sensibles pendant les processus de copie commerciale. De plus, les mécanismes d'authentification empêchent tout accès non autorisé et garantissent que seuls les comptes autorisés participent à la réplication commerciale.













Interface conviviale : L'EA "Mirror Copier" dispose d'une interface intuitive et conviviale, le rendant accessible aux traders de tous niveaux d'expérience. Une documentation complète et un support client améliorent encore la convivialité, garantissant une expérience de trading fluide et sans tracas.













Mises à jour et support continus : L'équipe de développement derrière l'EA "Mirror Copier" s'engage à fournir des mises à jour régulières et à fournir un support client dédié. Cet engagement garantit que l'EA reste à jour avec les dernières avancées technologiques et les conditions du marché, tout en répondant rapidement à toute demande ou problème des utilisateurs.













En conclusion, l'Expert Advisor "Mirror Copier" offre une solution complète pour la copie de transactions entre les plateformes MetaTrader, combinant une compatibilité multiplateforme, des fonctionnalités avancées de gestion des risques et des protocoles de sécurité robustes. Grâce à sa fonctionnalité unique « Trading Balance » et à son interface conviviale, l'EA permet aux traders d'optimiser leurs stratégies de trading et de maximiser la rentabilité sur plusieurs comptes et plateformes au sein d'un seul environnement VPS.