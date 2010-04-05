HumaI Power Zones
- Indicateurs
- Hagan Brown Afaawuah
- Version: 1.0
- Activations: 5
HumaI Power Zones™ – Cartographie OHLC Précise pour Traders Exigeants
Description du Produit
HumaI Power Zones™ est un indicateur conçu avec précision pour détecter et tracer automatiquement les niveaux OHLC (Ouverture, Haut, Bas, Clôture) les plus pertinents sur les unités de temps journalière (D1), hebdomadaire (W1), mensuelle (MN1) et annuelle (Y1).
Ces niveaux sont calculés en temps réel avec une exactitude remarquable, offrant une vision claire et fiable de la structure historique des prix sur tous les types de graphiques. Que vous soyez un trader intraday ou que vous analysiez la structure à long terme, HumaI Power Zones™ vous fournit un cadre net et structuré pour une prise de décision éclairée.
Fonctionnalités Clés
-
Niveaux OHLC de Précision Institutionnelle
Trace automatiquement les niveaux d’ouverture, de haut, de bas et de clôture issus des unités de temps D1, W1, MN1 et Y1.
-
Système d’Alerte Intelligent
Soyez averti instantanément dès que le prix atteint une zone — basé sur la logique des bougies en temps réel, sans délais.
-
Mémoire d’Interaction avec les Zones
Suit le nombre de fois que le prix a touché chaque niveau — une aide pour évaluer la solidité ou la fragilité des zones.
-
Design Visuel Minimaliste
Des lignes claires et contrastées, sans surcharge graphique — parfait pour des environnements de trading intensifs.
-
Affichage Adapté à l’Unité de Temps
Les zones visibles s’ajustent automatiquement selon l’unité de temps actuelle — vous ne voyez que ce qui est pertinent.
-
Fixe et Sans Repeint
Chaque niveau est verrouillé dans le temps et ne se redessine jamais — garantissant une précision constante.
Idéal Pour
-
Les traders qui s’appuient sur une structure historique précise
-
Les traders professionnels ou financés opérant sur plusieurs unités de temps
-
Les analystes combinant niveaux de prix, structures et points de contact
-
Ceux qui recherchent des repères fiables sans surcharge visuelle
-
Les professionnels qui comprennent l’impact des niveaux OHLC sur les marchés
HumaI Power Zones™ fournit clarté et précision à chaque décision liée à la structure des prix.
Ce n’est pas simplement un indicateur de tracé — c’est un système structuré conçu pour renforcer votre analyse avec maîtrise et confiance.