HumaI Power Zones™ – Cartographie OHLC Précise pour Traders Exigeants

Description du Produit

HumaI Power Zones™ est un indicateur conçu avec précision pour détecter et tracer automatiquement les niveaux OHLC (Ouverture, Haut, Bas, Clôture) les plus pertinents sur les unités de temps journalière (D1), hebdomadaire (W1), mensuelle (MN1) et annuelle (Y1).

Ces niveaux sont calculés en temps réel avec une exactitude remarquable, offrant une vision claire et fiable de la structure historique des prix sur tous les types de graphiques. Que vous soyez un trader intraday ou que vous analysiez la structure à long terme, HumaI Power Zones™ vous fournit un cadre net et structuré pour une prise de décision éclairée.

Fonctionnalités Clés

Niveaux OHLC de Précision Institutionnelle

Trace automatiquement les niveaux d’ouverture, de haut, de bas et de clôture issus des unités de temps D1, W1, MN1 et Y1.

Système d’Alerte Intelligent

Soyez averti instantanément dès que le prix atteint une zone — basé sur la logique des bougies en temps réel, sans délais.

Mémoire d’Interaction avec les Zones

Suit le nombre de fois que le prix a touché chaque niveau — une aide pour évaluer la solidité ou la fragilité des zones.

Design Visuel Minimaliste

Des lignes claires et contrastées, sans surcharge graphique — parfait pour des environnements de trading intensifs.

Affichage Adapté à l’Unité de Temps

Les zones visibles s’ajustent automatiquement selon l’unité de temps actuelle — vous ne voyez que ce qui est pertinent.

Fixe et Sans Repeint

Chaque niveau est verrouillé dans le temps et ne se redessine jamais — garantissant une précision constante.

Idéal Pour

Les traders qui s’appuient sur une structure historique précise

Les traders professionnels ou financés opérant sur plusieurs unités de temps

Les analystes combinant niveaux de prix, structures et points de contact

Ceux qui recherchent des repères fiables sans surcharge visuelle

Les professionnels qui comprennent l’impact des niveaux OHLC sur les marchés

HumaI Power Zones™ fournit clarté et précision à chaque décision liée à la structure des prix.

Ce n’est pas simplement un indicateur de tracé — c’est un système structuré conçu pour renforcer votre analyse avec maîtrise et confiance.



