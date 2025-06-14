Gold is Hot mt5

5

L'EA « Gold is Hot » s'appuie sur l'indicateur WAT personnel de l'auteur, combinant volatilité et MACD. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP.

Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des unités de temps m15 ou supérieures.

Paramètres:

  • Heure de début – Heure de début de l'EA
  • Minute de début – Minute de début de l'EA
  • Heure de fin – Heure de fin de l'EA
  • Minute de fin – Minute de fin de l'EA
  • Lot – Le lot initial pour commencer à trader
  • Utiliser des lots variables – Vrai/Faux – Utiliser la gestion de l'argent Vrai/Faux
  • Marge libre pour chaque lot de 0,01 – La marge libre pour chaque lot de 0,01
  • Multiplication – facteur multiplicateur comme 1,5
  • Lots max – nombre maximum de lots autorisés
  • Take Profit – prendre des bénéfices en points
  • Stop Loss en points (0 : ne pas utiliser) – stop loss en points si 0 le désactivera
  • Grille de pourcentage Stop Loss – pourcentage de perte du compte total autorisé pour couper toutes les positions
  • Superposition – clôture du premier et du dernier ordre ensemble dans le bénéfice total
  • Superposition après X transactions – clôture du premier et du dernier ordre à un certain nombre de transactions
  • Superposition % – clôture du premier et du dernier ordre à un certain pourcentage de profit
  • Dessin des balises de profit vrai/faux – dessin des balises de profit sur le graphique vrai ou faux
  • Nom de la police – le nom de la police
  • Police Résultat de la taille – la taille de la police
  • Couleur de la police – la couleur de la police
  • Numéro magique – le numéro magique unique qui identifie l'EA
  • Distance de la grille – la distance entre les commandes
  • Numéro d'ordre de la distance variable – le montant de l'ordre pour démarrer la distance variable
  • Début de la distance variable – à quelle distance entre les ordres la distance variable doit-elle commencer
  • Multiplication de la distance 1.2 – le multiplicateur de l'ordre variable
  • Activer l'achat – vrai/faux – activer l'achat, vrai ou faux
  • Activer la vente – vrai/faux – activer la vente vrai ou faux
  • Contrôler les commandes manuelles – vrai/faux
  • Autoriser la couverture – vrai/faux – l'EA doit-il contrôler les commandes manuelles vrai ou faux
  • Longs maximum - nombre maximal d'ordres longs autorisés
  • Shorts maximum - nombre maximal d'ordres courts autorisés
  • Paramètres de l'indicateur suivant et du panneau


Ahmed ABDELGADIR
120
Ahmed ABDELGADIR 2025.06.24 16:12 
 

This ea utilizes a proprietary trend indicator with layered position management. Empirical testing shows consistent entries during gold’s volatility phases, supported by built-in equity safeguards. While past EAs failed in reversals, this system demonstrates robust risk controls. I’ll validate results over two or three more weeks before full deployment.

MdL1983
80
MdL1983 2025.06.22 08:46 
 

Still testing, but looking good so far.

