Trade Advisor MT4

3

Trade Advisor : Maîtriser le Graphique


L'assistant Expert Advisor (EA) ultime pour les traders professionnels


VERSION

Version MT4 | Version MT5 | Blogs


v.3.0 - Intégration du Bot Telegram


Remarque : la version MT4 est plus légère que la version MT5


Trade Advisor : Maîtriser le Graphique


Trade Advisor est un assistant de trading avancé conçu pour améliorer les stratégies de trading en intégrant des outils d'analyse de marché clés et des fonctionnalités fluides pour les traders. Voici un aperçu de ce qui fait de Trade Advisor un atout précieux pour les traders :


Principales fonctionnalités et avantages


1. Zones d'offre et de demande : Trade Advisor aide les utilisateurs à identifier les zones d'offre et de demande critiques, garantissant ainsi des points d'entrée et de sortie plus stratégiques sur le marché.


2. Concept Smart Money : Cette fonctionnalité permet aux traders de mieux comprendre les tendances et les structures du marché, en identifiant clairement les phases haussières, baissières et de consolidation.


3. Détection des écarts de juste valeur : Trade Advisor localise les écarts de juste valeur, aidant ainsi les traders à repérer les déséquilibres potentiels du marché et à optimiser les opportunités d'entrée et de sortie.


4. Calcul des points pivots : Calcul automatique des points pivots pour aider les traders à anticiper avec précision les retournements et les continuations de marché potentiels.


5. Suivi hebdomadaire des hauts et des bas : Surveille les niveaux hauts et bas hebdomadaires, facilitant ainsi l’identification des niveaux de prix significatifs et la compréhension du comportement récent du marché.


6. Analyse du profil de volume : Trade Advisor inclut une analyse du profil de volume, permettant aux utilisateurs d’identifier les volumes de transactions les plus élevés et d’effectuer des analyses de marché plus précises.


7. Identification des supports et des résistances : Identifie et marque les principaux niveaux de support et de résistance, aidant ainsi les traders à définir des objectifs et des stops précis.


8. Différenciation des sessions : Marqueurs visuels pour les différentes sessions de trading (par exemple, asiatiques, européennes et américaines), permettant aux traders d’élaborer des stratégies en fonction de la volatilité et de la liquidité des sessions.


9. Indicateur de force des devises : Fournit des informations en temps réel sur la force de chaque devise, aidant les traders Forex à sélectionner les paires de devises les plus avantageuses.


10. Calcul du rapport risque/rendement en un clic : Calculez facilement le rapport risque/rendement dans des zones sélectionnées (comme les zones d'offre et de demande) en un seul clic. Cette fonctionnalité permet une planification rapide et précise, notamment dans les scénarios de trading intensifs.


11. Outils de dessin : Trade Advisor inclut des outils de dessin pour les lignes et les rectangles, permettant aux utilisateurs de marquer et d'analyser des zones spécifiques sur le graphique.


12. Raccourcis clavier : La fonctionnalité de raccourcis clavier permet aux traders d'exécuter des transactions et de prendre des captures d'écran directement depuis le clavier, simplifiant ainsi le trading et la documentation graphique.


13. Intégration du bot Telegram : Envoyez instantanément des captures d'écran et de brefs résumés de transactions à un canal Telegram dédié, permettant ainsi aux traders de rester connectés et informés sur toutes les plateformes.


Trade Advisor allie puissance d'analyse et outils performants pour les traders débutants comme expérimentés. En automatisant les calculs et en intégrant des fonctionnalités de communication directe, il constitue un assistant fiable pour un trading plus stratégique et plus éclairé.

Bolsa Invest
177
Bolsa Invest 2024.10.01 09:32 
 

Unfortunately, after testing and retesting the EA Trade Advisor, even though I recognize that it is a good tool, I will change the evaluation, because I consider that the EA Trade Advisor is not yet finished, needs adjustments and more attention from the creator and does not match the description of being the definitive tool for traders.

Agus Santoso
32361
Réponse du développeur Agus Santoso 2024.11.01 17:49
please update to version 3, it has been fixed, thank you Sir
... v 3.0
- EA can Sending Chart Screenshots with Captions from MQL5 to Telegram
- added Multi TimeFrame "Fair Value Gap"
- fixed Risk Reward Ratio in Indicators
Répondre à l'avis