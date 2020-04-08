Stochastic Higher Time Frame mf

Indicateur Crypto_Forex HTF Stochastic pour MT4.





- L'oscillateur stochastique est l'un des meilleurs indicateurs du marché - un outil parfait pour de nombreux traders. HTF signifie - Higher Time Frame.

- Zone de surachat - supérieure à 80 ; Zone de survente - inférieure à 20.

- L'indicateur HTF Stochastic est excellent pour les systèmes de trading à périodes multiples, en particulier avec les entrées Price Action.

- Cet indicateur vous permet d'attacher le stochastique d'une période de temps supérieure à votre graphique actuel --> il s'agit d'une approche de trading professionnelle.

- L'indicateur dispose d'alertes mobiles et PC intégrées.

- L'oscillateur stochastique HTF peut également être utilisé pour la détection régulière des divergences.





