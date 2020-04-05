Speed Trend Matrix Indicator

Speed Trend Matrix Ultimate (Version 5.10)

Le Speed Trend Matrix (STM) est un système de trading complet encapsulé dans un seul indicateur. Contrairement aux oscillateurs standard qui montrent simplement les conditions de surachat ou de survente, le STM analyse la « vitesse » du mouvement des prix par rapport à la volatilité du marché (ATR). Il identifie non seulement la direction de la tendance, mais aussi la force derrière le mouvement, filtrant les périodes « plates » de faible élan où les traders sont souvent pris au piège des faux signaux.

Cet outil est conçu pour les traders qui ont besoin d'une feuille de route complète pour chaque transaction. Il ne fournit pas seulement un signal d'entrée ; il calcule et projette automatiquement les niveaux suggérés de Stop Loss et de Take Profit directement sur votre graphique, en fonction du style de trading que vous avez sélectionné.

Philosophie Fondamentale

L'indicateur sépare le comportement du marché en trois zones distinctes basées sur la vitesse des prix :

UpZone (Vert) : Une forte dynamique haussière est présente.

DownZone (Rouge) : Une forte dynamique baissière est présente.

FlatZone (Gris) : Le prix manque de la vitesse nécessaire pour soutenir une tendance. Ce filtre vous aide à vous tenir à l'écart des marchés latéraux ou volatils sans direction claire.

Caractéristiques Clés

1. Quatre Stratégies de Sortie Dynamiques La caractéristique la plus remarquable du STM v5 est son adaptabilité. Vous pouvez basculer entre quatre modes de calcul différents pour l'adapter à votre style de trading spécifique :

Mode ATR (Basé sur la Volatilité) : L'approche classique. Ajuste le Stop Loss et le Take Profit en fonction de la volatilité actuelle du marché. Idéal pour le day trading et le swing trading.

Mode Structure (Smart Money/Structure) : Place le Stop Loss derrière les récents Swing Highs ou Swing Lows. Il est conçu pour les traders d'Action des Prix (Price Action) qui souhaitent masquer les stops derrière la structure du marché.

Mode Candle (Sniper/Bougie) : Un mode à haut risque et haute récompense. Définit des stops serrés basés sur les extrêmes de mèche de la bougie de signal. Idéal pour capter le début d'une explosion de dynamique avec un ratio Risque/Récompense élevé.

Mode Fixed (Scalper/Points Fixes) : Utilise des valeurs de points fixes pour le SL et le TP. Convient mieux au scalping sur des unités de temps inférieures avec des caractéristiques d'actifs connues.

2. Gestion des Transactions dans le Graphique Lorsqu'un signal valide est détecté, l'indicateur dessine :

Flèche d'Entrée : Confirmation visuelle du changement de tendance.

Ligne SL (Point Rouge) : Le niveau de prix exact pour votre stop loss.

Ligne TP (Ligne Bleue Discontinue) : Le niveau de profit cible calculé.

3. Filtrage Avancé Pour augmenter davantage la qualité du signal, le STM comprend :

Filtre Multi-Timeframe (MTF) : Vérifie une unité de temps supérieure (par exemple, H1 ou H4) pour s'assurer que vous négociez dans la direction de la macro-tendance.

Exigence de Structure : Un filtre optionnel qui force l'indicateur à attendre la formation d'une structure Pivot Low/High valide avant de signaler, réduisant les entrées pendant des pics erratiques.

4. Tableau de Bord de Performance La transparence est essentielle. Le tableau de bord à l'écran suit la performance historique des paramètres actuels sur le graphique, affichant :

Signaux Totaux

Gains vs. Pertes

Pourcentage de Taux de Victoire (Win Rate)

Points Nets Gagnés (Net Points)

Comment Trader

Analyser la Matrice : Observez l'histogramme passer du Gris (Plat) au Vert (Achat) ou au Rouge (Vente). Attendre la Flèche : Confirmez le signal avec la flèche affichée. Exécuter : Entrez dans la transaction et définissez votre SL/TP exactement là où les lignes de l'indicateur sont dessinées. Gérer : Laissez la transaction se dérouler en fonction des probabilités mathématiques définies par les statistiques du tableau de bord.

Aperçu des Paramètres