Speed Trend Matrix Indicator

Speed Trend Matrix Ultimate (Version 5.10)

Le Speed Trend Matrix (STM) est un système de trading complet encapsulé dans un seul indicateur. Contrairement aux oscillateurs standard qui montrent simplement les conditions de surachat ou de survente, le STM analyse la « vitesse » du mouvement des prix par rapport à la volatilité du marché (ATR). Il identifie non seulement la direction de la tendance, mais aussi la force derrière le mouvement, filtrant les périodes « plates » de faible élan où les traders sont souvent pris au piège des faux signaux.

Cet outil est conçu pour les traders qui ont besoin d'une feuille de route complète pour chaque transaction. Il ne fournit pas seulement un signal d'entrée ; il calcule et projette automatiquement les niveaux suggérés de Stop Loss et de Take Profit directement sur votre graphique, en fonction du style de trading que vous avez sélectionné.

Philosophie Fondamentale

L'indicateur sépare le comportement du marché en trois zones distinctes basées sur la vitesse des prix :

  • UpZone (Vert) : Une forte dynamique haussière est présente.

  • DownZone (Rouge) : Une forte dynamique baissière est présente.

  • FlatZone (Gris) : Le prix manque de la vitesse nécessaire pour soutenir une tendance. Ce filtre vous aide à vous tenir à l'écart des marchés latéraux ou volatils sans direction claire.

Caractéristiques Clés

1. Quatre Stratégies de Sortie Dynamiques La caractéristique la plus remarquable du STM v5 est son adaptabilité. Vous pouvez basculer entre quatre modes de calcul différents pour l'adapter à votre style de trading spécifique :

  • Mode ATR (Basé sur la Volatilité) : L'approche classique. Ajuste le Stop Loss et le Take Profit en fonction de la volatilité actuelle du marché. Idéal pour le day trading et le swing trading.

  • Mode Structure (Smart Money/Structure) : Place le Stop Loss derrière les récents Swing Highs ou Swing Lows. Il est conçu pour les traders d'Action des Prix (Price Action) qui souhaitent masquer les stops derrière la structure du marché.

  • Mode Candle (Sniper/Bougie) : Un mode à haut risque et haute récompense. Définit des stops serrés basés sur les extrêmes de mèche de la bougie de signal. Idéal pour capter le début d'une explosion de dynamique avec un ratio Risque/Récompense élevé.

  • Mode Fixed (Scalper/Points Fixes) : Utilise des valeurs de points fixes pour le SL et le TP. Convient mieux au scalping sur des unités de temps inférieures avec des caractéristiques d'actifs connues.

2. Gestion des Transactions dans le Graphique Lorsqu'un signal valide est détecté, l'indicateur dessine :

  • Flèche d'Entrée : Confirmation visuelle du changement de tendance.

  • Ligne SL (Point Rouge) : Le niveau de prix exact pour votre stop loss.

  • Ligne TP (Ligne Bleue Discontinue) : Le niveau de profit cible calculé.

3. Filtrage Avancé Pour augmenter davantage la qualité du signal, le STM comprend :

  • Filtre Multi-Timeframe (MTF) : Vérifie une unité de temps supérieure (par exemple, H1 ou H4) pour s'assurer que vous négociez dans la direction de la macro-tendance.

  • Exigence de Structure : Un filtre optionnel qui force l'indicateur à attendre la formation d'une structure Pivot Low/High valide avant de signaler, réduisant les entrées pendant des pics erratiques.

4. Tableau de Bord de Performance La transparence est essentielle. Le tableau de bord à l'écran suit la performance historique des paramètres actuels sur le graphique, affichant :

  • Signaux Totaux

  • Gains vs. Pertes

  • Pourcentage de Taux de Victoire (Win Rate)

  • Points Nets Gagnés (Net Points)

Comment Trader

  1. Analyser la Matrice : Observez l'histogramme passer du Gris (Plat) au Vert (Achat) ou au Rouge (Vente).

  2. Attendre la Flèche : Confirmez le signal avec la flèche affichée.

  3. Exécuter : Entrez dans la transaction et définissez votre SL/TP exactement là où les lignes de l'indicateur sont dessinées.

  4. Gérer : Laissez la transaction se dérouler en fonction des probabilités mathématiques définies par les statistiques du tableau de bord.

Aperçu des Paramètres

  • Strategy Settings : Ajustez la période ATR et les Seuils de Vitesse (Speed Thresholds) pour affiner la sensibilité du signal.

  • Exit Strategy : Choisissez entre les modes ATR, Structure, Fixed ou Candle, et ajustez les Multiplicateurs/Ratios de Récompense.

  • Filters : Activez/Désactivez le filtrage MTF et choisissez l'unité de temps supérieure spécifique.

  • Visuals : Personnalisez la longueur des lignes, les couleurs et basculez l'affichage du tableau de bord.

  • Alerts : Une suite complète d'alertes est incluse (Pop-up, Notification mobile, E-mail, Son et Vocale).


Plus de l'auteur
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Auto Optimized RSI est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement aux
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Indicateurs
Auto Optimized MFI est un indicateur auto-adaptatif qui ajuste automatiquement les niveaux d’achat et de vente du MFI en fonction de votre marché et de votre unité de temps. Contrairement aux seuils fixes classiques (comme 80/20), il utilise des simulations de trades réels sur données historiques pour détecter les zones les plus efficaces, en se basant sur le comportement réel des prix et des volumes. Fonctionnement L’indicateur analyse les chandeliers historiques sur une plage personnalisable e
PRO Trend Divergence
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Cet indicateur est destiné aux graphiques en direct, pas au testeur. L’indicateur PRO Trend Divergence est un outil avancé d’analyse technique conçu pour détecter les divergences de continuation de tendance – un signal indiquant que la tendance actuelle est susceptible de se poursuivre. Contrairement aux indicateurs traditionnels qui se concentrent sur les renversements, cet outil permet aux traders d’identifier les conditions de marché où la tendance reste forte, même lors de légers retracement
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
MA Speedometer MT5
Davit Beridze
5 (3)
Indicateurs
Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. above 30 degrees is the buying area, below -30 degrees is the selling area. abo
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Auto Optimized RSI   est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement a
Auto Optimized Bollinger Bands MT5
Davit Beridze
Indicateurs
Bandes de Bollinger Auto-Optimisées – Outil de volatilité adaptatif basé sur le comportement réel du marché Cet indicateur avancé pour MT4 trouve automatiquement les meilleures périodes et écarts-types en simulant les trades sur les données historiques. Au lieu de paramètres fixes, il s’adapte dynamiquement aux changements du marché et à la structure des prix pour créer des bandes qui reflètent plus précisément la volatilité en temps réel. Pas besoin d’ajustements manuels. Fonctionnalités princi
Candle Based 123 Pattern
Davit Beridze
Indicateurs
Motif 1 2 3 Basé sur les Bougies Le Motif 1 2 3 Basé sur les Bougies est un indicateur qui identifie des configurations de retournement à haute probabilité en s’appuyant sur la structure classique de prix 1-2-3, à partir de la formation des bougies et des points de swing. Il n’affiche les signaux qu’après une confirmation de rupture , ce qui réduit le bruit et évite les entrées prématurées. Fonctionnalités principales : Détection basée sur les bougies des motifs 1-2-3 haussiers et baissiers conf
MTF Chart PRO
Davit Beridze
Indicateurs
MTF Chart PRO : Analyse multi-période avec modèles, S/R et alertes Aperçu MTF Chart PRO est un indicateur MetaTrader 4 avancé qui superpose des bougies personnalisables de plusieurs périodes directement sur votre graphique actuel. Il permet une analyse multi-période (MTF) fluide sans avoir à changer de fenêtre. Idéal pour les traders de forex, d'actions et de cryptomonnaies, il combine l'affichage visuel des bougies avec des lignes de support/résistance (S/R) intégrées, des niveaux automatiques
Chart Patterns All in One
Davit Beridze
4.5 (20)
Indicateurs
Essayez "Chart Patterns All in One" en mode démo et recevez un bonus. Envoyez-moi un message après l'avoir testé en mode démo pour recevoir votre bonus. Laissez un commentaire après l'achat pour recevoir 8 indicateurs de haute qualité en bonus. L'indicateur Chart Patterns All-in-One aide les traders à visualiser divers modèles de graphiques couramment utilisés dans l'analyse technique. Cet indicateur soutient l'identification des comportements potentiels du marché, mais ne garantit pas de renta
Filtered TMA Arrows
Davit Beridze
3.8 (5)
Indicateurs
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Here is an Upgraded version with Bonus Ea in case of purchase it costs 30$ only and you get Ea as Bonus:  https://www.mql5.com/en/market/product/96835 This indicator is experimetal, it shows TMA channel arrows with Volatility filter built in to avoid lagging. Try to experiment with it, search for better conditions of use. It is possible to adjust different timeframes for TMA and for Volatility filter Same time on the current chart, so it ma
FREE
Period Cross RSI
Davit Beridze
5 (6)
Indicateurs
Check my p a id tools they   work  perfect! "Period Cross RSI" Is a New indicator idea that shows crosses of two RSI lines with different periods which creates ascending and descending zones for confirmation of long and short trading. This indicator is brend new and will be upgraded further, for now I recommend to use it as a confirmation, filter indicator for determination of long/short trading zones, not as a signaler indicator for now. Further upgrades can make it as a signaler indicator as w
FREE
SpeedAngle
Davit Beridze
Indicateurs
L' indicateur SpeedAngle  est un outil avancé pour MetaTrader 4, conçu pour calculer les angles des mouvements de prix, offrant des signaux visuels dynamiques et des alertes personnalisables. Il aide les traders à identifier rapidement les retournements de tendance et les changements de momentum sur le marché. Fonctionnalités principales Analyse des tendances basée sur les angles : Calcule les angles sur une période définie par l'utilisateur pour visualiser la direction et la vitesse des mouveme
MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
Indicateurs
Dashboard for Ma Speedometer:  https://www.mql5.com/en/market/product/116784 Non standard attitude to the standard moving average indicator. The essence of the indicator is to determine the strength and speed of the price direction by determining the tilt angle of the moving average. A point is taken on the fifteenth MA candle and a point on the last closed MA candle, a straight line is drawn between them, it is movable and on a hemisphere shows an angle of inclination from 90 degrees to -90. a
Filtered TMA NRP
Davit Beridze
Indicateurs
after getting indic ator cont act me for Bonus E a. Non Repaint TMA channel with special conditioned arrows on price cross of channel lines plus market Volatility factor, which makes product much more accurate than any usual tma channel indicators.  It is proven to be profitable with Ea built based on it which you will get as a BONUS in case of indicator purchase. Good luck.
Adjustable Pin Bar
Davit Beridze
4.67 (3)
Indicateurs
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Adjustable PIN BAR indicator is usefull tool alowing to search for pin bars you wish to find on the price chart, it has 2 parameters to filter out what type of pin bars you wish to search for: 1) MinTailProc 75% (default) which means to show pin bars that has minimum size of the Nose (Tail) as 75% of full candle size. If Upper Nose (Tail) size of the candle is minimum 75% of the candle size fully than candle is painted in RED. If Lower Nose
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indicateurs
Check my paid tools they work great and I share Ea's based on them for free please r ate The Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) indicator is a novel trading tool that allows traders to monitor RSI readings from two different timeframes on a single chart. This dual perspective enables traders to identify potential trend confirmations and divergences more effectively. For instance, a trader might use a 1-hour RSI alongside a daily RSI to ensure that short-term trades align with the broa
FREE
Volatility Arrows
Davit Beridze
Indicateurs
Indicator shows buy/sell arrows depending on volatility factor. Indicator does not repaint! It works on any pair and any timeframe. It is well tested through strategy builders and shows quite interesting results as a good filter indicator and as independent signaler as well (check the screenshots). It is possible to search for a lot of interesting parameters for profitable trading, some of which are shown on the screenshots. There are next inputs in indicator settings: N-volatility period; Level
Steady Ranger EA
Davit Beridze
3 (2)
Experts
Steady Ranger EA – Trading Intelligent et Sécurisé en Canal Backtest : Utilisez les set files fournis (section des commentaires) en mode "Prix d’Ouverture Uniquement". Vidéo : Regardez avec sous-titres pour une compréhension complète. Pourquoi choisir Steady Ranger EA ? Un système de trading à long terme avec une gestion des risques optimisée, conçu pour la stabilité et la sécurité, plutôt que des profits irréalistes. Protection Stop Multi-Niveaux : Combine un stop-loss par trade avec une limite
RSI Entry Points
Davit Beridze
5 (5)
Indicateurs
RSI Entry Points is the upgrade of the standard RSI indicator to avoid lagging. Indicator draws the clouds and the arrows to have clear picture where price is and what to wait for. Why standard RSI is lagging? because mostly we do not use it correctly and it is with very weak visual flexibility, less informative. With my current upgrade I tried to Fix both problems same time and I got much better results and more exact entries than standard RSI has. I Made RSI line Dynamic, it gets more flexible
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Experts
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
MFI Modern PRO
Davit Beridze
4.92 (39)
Indicateurs
Def ault settings   are just for visu alis ation, it c an not be profit able with it.  Get a Free EA as a Bonus when you Purchase the Indicator! Plus, Receive 4 Interesting Additional Indicators. Recommended set files for backtesting the indicator on recommended pairs are available in the comments section (last page). Please note that this product is exclusively sold on the MQL5 market. Any other sources offering it are scams, and the author bears no responsibility. To receive the bonus gifts,
MFI Modern PRO EA
Davit Beridze
Experts
Re ad First Before Testing. This Ea goes as a Bonus to  MFI Modern PRO indicator users only. Set files generated  after upgrade you can check in comments section. This Expert advisor is based on MFI Modern PRO indicator   https://www.mql5.com/en/market/product/80765 just to  give possibility to indicator users for fastly test the indicator Before buying. In comments section recommended set files are uploaded by which you can prove yourself that backtest data from indicator overview are real. Thi
MA Revolution
Davit Beridze
5 (1)
Indicateurs
MA Revolution is upgraded version of standard Moving   A verage. With the current upgrade moving average line got more sensitive with different market conditions. It gets more flexible by decreasing default period step by step while market is sharp and incrasing period back to default period step by step while market is normal again. testing of the ide a shows th at this upgr aded version gives much more acur acy for detecting m arket direction, ch anges in direction are shown much e arly th an
Laguerre Scrat
Davit Beridze
5 (1)
Indicateurs
In case you get Laguerre S crat indicator, you will get Laguerre Scrat Ea as a Gift. To get Ea  and det a iled m anu al PDF contact me PM. Default settings are for usd/cad H4 For St able Long term Profits Laguerre Scrat is a trading system based on 4 indicator combinations in the shape of one indicator. Laguerre indicator (upgraded), CCI, Bollinger bands and market volatility factor. It generates arrows in the indicator window and nuts on the price chart, doubling arrows for a better view where
Fiter
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Les acheteurs de l'indicateur recevront gratuitement un EA basé sur l'indicateur Fiter en tant que bonus. (Regardez la vidéo pour voir l'EA en action.) Commentez pour obtenir l'EA. Fiter est un indicateur hybride qui combine une moyenne mobile exponentielle (EMA) avec une ligne RSI modulée par l'ATR (jaune), ainsi qu'une moyenne mobile traditionnelle (rouge). Le croisement de ces deux lignes génère des signaux de trading bien plus fluides et fiables par rapport à l'approche classique utilisant
MRA Index
Davit Beridze
5 (5)
Indicateurs
Aperçu de l'indicateur MRA Index Offre bonus : Recevez le "MRA Index EA" gratuitement lors de l'achat de l'indicateur. Stratégie d'optimisation : Pour le scalping, j'optimise les paramètres en fonction des 12 derniers mois et les utilise pour le mois suivant. Cette approche s'est révélée très efficace. Remarque importante : Les paramètres par défaut sont uniquement destinés à la visualisation et ne sont pas optimisés pour la rentabilité. Les directives d'optimisation appropriées sont fournies ex
Ma Speedometer Dashboard
Davit Beridze
3.5 (2)
Indicateurs
La version de démonstration n’est pas utile. Vous ne comprendrez rien en regardant les chiffres clignotants. Il s'agit d'un tableau de bord. Essayez de comprendre le concept et je vous aiderai pour le reste. Les symboles doivent être séparés par des virgules (,) et doivent être saisis dans les paramètres exactement comme affichés par votre courtier, afin de s'assurer qu'ils soient reconnus dans le tableau de bord. Ces symboles seront utilisés pour l'analyse par l'indicateur. D'un simple clic,
Price Action Candlestick Patterns
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Indicateur de Modèles de Chandeliers pour MetaTrader 4 (MT4) Cet indicateur personnalisable identifie les principaux modèles de chandeliers haussiers et baissiers, aidant les traders dans leur analyse technique et prise de décision. Principales caractéristiques : Détection des modèles : Haussiers : Marteau, Englobante haussière, Étoile du matin, Trois soldats blancs, Harami haussier, Marteau inversé. Baissiers : Étoile filante, Englobante baissière, Étoile du soir, Trois corbeaux noirs, Harami b
Candle Information with Session filter
Davit Beridze
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur "Candle Info" pour MetaTrader 4 (MT4) aide les traders à analyser et à visualiser les principales formations de chandeliers directement sur le graphique. Il détecte des formations telles que des Sommets plus hauts (HH), des Creux plus bas (LL), des Creux plus hauts (HL) et des Sommets plus bas (LH), fournissant ainsi des informations sur les tendances du marché et les mouvements de prix potentiels.     Fonctions principales : - Formations de chandeliers : Identifie et étiquette H
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis