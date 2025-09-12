Confluence Indicator

Améliorez votre précision de trading avec l'Ultimate Confluence Signal Indicator MT4, une suite puissante de multi-indicateurs qui synchronise les signaux de plus d'une douzaine d'outils techniques éprouvés pour des setups à haute probabilité en forex, CFD, cryptomonnaies et commodities. Inspiré des principes fondamentaux du trading de confluence —pionniers dans les années 1990 par des experts comme Alexander Elder dans son système "Triple Screen"— cet indicateur a gagné en popularité parmi les traders cherchant à superposer plusieurs analyses (tendance, momentum, volatilité) pour filtrer le bruit et capitaliser sur des forces de marché alignées. Largement adopté par les traders retail et institutionnels, il excelle dans l'identification de tendances robustes, le pinpointing de reversals et la détection de breakouts, avec des études montrant que les stratégies de confluence peuvent améliorer les taux de gain jusqu'à 20-30% en exigeant un consensus parmi des indicateurs comme RSI, MACD et ADX avant de signaler des trades. Cela réduit la prise de décision émotionnelle, minimise les drawdowns des faux signaux et permet une profitabilité consistente dans le scalping, le day trading ou les positions swing dans des environnements volatils.

L'Ultimate Confluence Signal Indicator MT4 visualise la confluence à travers des histogrammes codés par couleur : nuances de vert pour les signaux haussiers (vert fort, lime modéré, vert clair faible) et nuances de rouge pour les baissiers (rouge fort, violet pâle modéré, corail faible), avec gris pour les états neutres. Il agrège les entrées de CCI, MACD, Stochastic, Awesome Oscillator, MFI, Accelerator Oscillator, RSI, OSMA, Momentum, Williams %R, RVI, ADX, ATR, Bollinger Bands, Parabolic SAR et Envelopes, notant la force globale du signal basée sur des seuils définis par l'utilisateur (ex., 55% faible, 70% modéré, 80% fort). Des interrupteurs on/off personnalisables pour chaque indicateur permettent d'adapter la stratégie, tandis qu'un système d'alertes multiple (pop-ups, notifications push, emails) assure une conscience opportune des changements. Les avantages incluent une confirmation supérieure des tendances pour chevaucher des mouvements soutenus, des avertissements précoces de reversals via la détection d'overbought/oversold, un filtrage de breakouts basé sur la volatilité pour éviter les pièges à faible momentum, et une intégration seamless avec EA via 7 buffers de sortie —non repeignant, économe en ressources et optimisé pour MT4.

Également disponible pour MT5 : Ultimate Confluence Signal Indicator MT5

Guide d'Installation pour les Produits MQL | Mise à Jour des Produits MQL Achetés sur MT4/MT5

Fonctionnalités Clés

  • Analyse de Confluence Multi-Indicateurs : Intègre CCI, MACD, Stochastic, Awesome Oscillator, MFI, Accelerator Oscillator, RSI, OSMA, Momentum, Williams %R, RVI, ADX, ATR, Bollinger Bands, Parabolic SAR et Envelopes pour un alignement complet des signaux dans le trading de tendances, la détection de reversals et les stratégies de breakout.
  • Seuils de Signaux Personnalisables : Définissez des niveaux faibles (défaut 55%), modérés (70%) et forts (80%) de confluence pour correspondre à votre tolérance au risque et aux conditions de marché, améliorant la précision dans la confluence forex et l'analyse technique CFD.
  • Interrupteurs On/Off Individuels : Activez ou désactivez n'importe lequel des 16 indicateurs (ex., ENTRY_CCI_ENABLE=true) pour des setups personnalisés, idéal pour se concentrer sur des indicateurs de momentum comme RSI et MACD ou des outils de volatilité comme ATR et Bollinger Bands.
  • Notation de Force de Tendance et Momentum : Exploite ADX (période défaut 14, niveau 25) et Envelopes (méthode SMA, déviation 0.1%) pour mesurer la puissance de la tendance, tandis que RSI (période 14, niveaux 20/80) et MACD (12/26/9) mettent en évidence les shifts de momentum pour un timing fiable d'entrée/sortie.
  • Détection de Volatilité et Breakout : ATR (période 14, multiplicateur 1.5x) et Bollinger Bands (période 20, déviation 2.0) identifient les phases d'expansion, filtrant les breakouts à haute probabilité dans les marchés en range ou tendanciels.
  • Signaux de Reversals et Overbought/Oversold : Parabolic SAR (pas 0.02, max 0.2), Stochastic (14/3/3, niveaux 20/80) et Williams %R (période 14, niveaux -80/-20) repèrent les potentiels reversals et zones de prise de profit.
  • Système d'Alertes Avancé : Notifications configurables pour signaux faibles/modérés/forts (ex., ENABLE_STRONG_ALERT=true), supportant alertes terminal, push et email pour un monitoring en temps réel sans charting constant.
  • Buffers Compatibles EA : 7 buffers (StrongBullish, MildBullish, WeakBullish, StrongBearish, MildBearish, WeakBearish, Neutral) exposent les données pour des robots de trading automatisés, permettant des stratégies algorithmiques de confluence.
  • Paramètres Granulaires d'Indicateurs : Personnalisation complète pour chaque outil, incluant périodes (ex., CCI période 20), niveaux (ex., MFI période 14), méthodes (ex., Envelopes SMA), et plus, assurant l'adaptabilité à travers les timeframes et actifs.
  • Efficace et Convivial : Design léger pour une performance fluide sur MT4, avec histogrammes visuels pour des scans rapides —parfait pour les débutants maîtrisant l'analyse technique ou les experts optimisant le trading de volatilité.

L'Ultimate Confluence Signal Indicator MT4 se distingue comme un must-have pour les traders cherchant des avantages data-driven, fusionnant des indicateurs éprouvés en un système unifié qui booste la confiance, réduit les pertes des faux signaux et amplifie les gains via une confirmation précise de confluence dans des marchés dynamiques.

