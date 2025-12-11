OrderFlow Absorption

OrderFlow Absorption – Indicateur professionnel de delta et de signaux d’absorption pour MT4

Libérez la puissance de l’analyse réelle du flux d’ordres avec OrderFlow Absorption – l’indicateur ultime d’histogramme delta et de signaux d’absorption pour MetaTrader 4. Conçu pour les traders qui veulent comprendre ce qui se passe réellement derrière chaque mouvement de prix, cet outil révèle la pression d’achat/vente cachée et les événements d’absorption qui font bouger le marché.

Fonctionnalités

  • Visualisation de l’histogramme delta : Visualisez instantanément la pression acheteuse et vendeuse grâce à des histogrammes clairs et colorés.
  • Détection des signaux d’absorption : Une logique avancée identifie les événements d’absorption haussiers et baissiers, vous alertant en avance sur les retournements potentiels.
  • Marqueurs sur le graphique : Les signaux d’absorption sont marqués directement sur votre graphique pour une référence visuelle facile.
  • Alertes popup : Recevez des notifications en temps réel dès qu’un nouveau signal d’absorption apparaît.
  • Seuils personnalisables : Filtrez les signaux faibles et concentrez-vous sur les opportunités à forte probabilité.
  • Gestion des ressources : Calcul efficace pour des performances rapides, même sur de grands graphiques.
  • Compatible avec tous les instruments : Fonctionne sur tous les symboles et unités de temps, y compris le Forex, les indices et les matières premières.
  • Intégration facile : Paramètres simples pour une configuration et un ajustement rapides.

Logique derrière OrderFlow Absorption

OrderFlow Absorption utilise un algorithme propriétaire pour estimer la pression d’achat et de vente (delta) de chaque bougie, même chez les courtiers qui ne fournissent pas de données tick complètes. Il analyse le volume, l’action des prix, la structure des bougies et la taille des mèches pour détecter les événements d’absorption cachés – des moments où des achats ou ventes agressifs sont absorbés par de gros ordres opposés, signalant souvent un retournement ou un mouvement fort.

  • Absorption baissière : Détectée lorsqu’il y a une forte pression acheteuse (delta positif) mais que la bougie clôture baissière, indiquant que les vendeurs ont absorbé les achats.
  • Absorption haussière : Détectée lorsqu’il y a une forte pression vendeuse (delta négatif) mais que la bougie clôture haussière, indiquant que les acheteurs ont absorbé les ventes.

Ces signaux sont marqués sur votre graphique et peuvent déclencher des alertes instantanées, pour que vous ne manquiez jamais un événement de marché important.

Comment utiliser

  1. Ajoutez l’indicateur : Placez OrderFlow Absorption sur n’importe quel graphique et unité de temps.
  2. Ajustez les paramètres : Définissez votre seuil delta préféré et le nombre de bougies à analyser.
  3. Observez l’histogramme : Les barres vertes indiquent la pression acheteuse, les rouges la pression vendeuse.
  4. Repérez les signaux d’absorption : Les marqueurs « * » sur le graphique mettent en évidence les événements d’absorption. Les alertes popup vous informent instantanément.
  5. Tradez plus intelligemment : Utilisez les signaux d’absorption pour détecter les retournements, confirmer vos entrées ou éviter les faux cassures.

Essayez-le maintenant – Téléchargez la démo !

Découvrez la puissance d’OrderFlow Absorption par vous-même. Téléchargez la démo gratuite et voyez comment elle peut transformer votre trading. Ne manquez pas les opportunités cachées du marché – ajoutez OrderFlow Absorption à votre arsenal dès aujourd’hui !

OrderFlow Absorption – Découvrez les véritables intentions du marché. Téléchargez la démo et tradez en toute confiance !


Plus de l'auteur
Key Zone Detector
Chi Sum Poon
Indicateurs
Détecteur de Zone Clé (Key Zone Detector) Détecteur de Niveaux d'Offre et de Demande (Key Level Supply & Demand Zone Detector) Aperçu (Overview) Un indicateur sophistiqué de détection de zones d'offre et de demande qui identifie et évalue les niveaux de prix clés où se produit une activité significative du marché. L'indicateur utilise une analyse fractale et plusieurs méthodes de validation pour détecter et classer les zones de trading. Caractéristiques Clés (Key Features) Détection de Zone (Z
Key Zone
Chi Sum Poon
Indicateurs
Please refer to full version: https://www.mql5.com/en/market/product/140908 Key Zone Detector Key Level Supply & Demand Zone Detector   Overview A sophisticated supply and demand zone detection indicator that identifies and rates key price levels where significant market activity occurs. The indicator uses fractal analysis and multiple validation methods to detect and classify trading zones. Key Features Zone Detection Auto-detects support and resistance zones Uses dual fractal system (fast and
FREE
Flat Reminder
Chi Sum Poon
Indicateurs
Flat Reminder Overview Flat Reminder is a powerful technical analysis tool that identifies and highlights price consolidation zones on your chart. It detects when price action slows down and moves sideways, indicating potential reversal points, continuation setups, or key decision zones in the market. Key Features Consolidation Detection : Automatically identifies flat price zones where market momentum decreases Range Measurement : Calculates and displays the exact range of each consolidation in
FREE
MA Reminder
Chi Sum Poon
Indicateurs
MA Reminder Overview MA Reminder is a versatile moving average indicator that provides visual cues and background coloring to help traders identify trend direction and potential trading opportunities based on MA crossovers. Key Features Multiple Moving Averages : Displays up to 4 configurable moving averages on the chart Background Coloring : Highlights chart background based on MA1 and MA2 crossovers Timeframe Flexibility : Choose between dynamic (follows chart timeframe) or fixed timeframe mod
FREE
Energy X
Chi Sum Poon
Indicateurs
EnergyX Indicator EnergyX is a unique tool that visualizes the "energy" of the market in a separate window. It helps you quickly see when energy is rising or falling, making it easier to spot potential trading opportunities. Yellow bars  show when energy is increasing. Red bars  show when energy is decreasing. How to Use: When price is approaching a  resistance  level: If energy is high and increasing (yellow), there is a higher chance the price will break the resistance. You may consider a  buy
AO Time Trading
Chi Sum Poon
Experts
大家睇住冬令夏令時間呀~ MEDIAN = (High + Low)/2 TYPICAL = (High + Low + Close)/3 WEIGHTED =   (High + Low + Close + Open)/4 --------------------- 附上自己用緊的 Setting, 不代表是最好的, 還需大家反饋 附上真倉紀錄, 全部EA入市, 但出市我成日手動, 但手動的效果欠佳, 應該信EA的... 附上今日2024/2/23的Cap圖, 16727.44追升, 16819.28手動平左, 高位~16895,  有進步空間的 --------------------- Min distance 係咩 ？ Check time同Ordertime相距的距離 原意係, 兩個價差唔多即係冇方向, 就唔開單 用呢個最少距離可以只做大單邊 Checktime恆指16000 最少距離10000 <- 100點 Ordertime 16100以上/15900以下先會開 其他都當佢橫行唔玩 --------------------- -Check time means r
MTF Parabolic SAR S11
Chi Sum Poon
5 (1)
Experts
附上20240307市況, 順勢加單真開心 附上20240306市況, 順勢加單真開心 ※ ※ ※ This configuration is extremely aggressive and extremely risky. Please conduct your own backtesting and adjust it to a suitable risk level. ※ ※ ※ Additionally, please share the configuration and EA modification requirements with me. ※ ※ ※ ※ This EA trades based on the multi-time frame Parabolic SAR indicator. E.G. if there still a buy signal on the M15 timeframe SAR, In the M1 timeframe, the EA will execute a buy trade when M1 SAR buy signal.
BO Time Trading
Chi Sum Poon
Experts
---Bar Open Time Trading--- Most of the EA in the market, it is often the case that trades are executed at the beginning of each bar, known as "Per Bar." We can infer the future trend in the first few seconds of each bar. Let the bullets fly! This EA compares the opening price of each bar with the price "after a few seconds" to make trades. This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more. Let's explore different strategies for various markets and time periods. Have
YinYang Reverse
Chi Sum Poon
Experts
What goes to the extreme must reverse; what goes to the negative will bring prosperity. This EA captures technical rallies when there are consecutive bearish (bullish) candles making new lows (highs). It buys on the upward reversal when a consecutive bearish candle starts to retrace from a low position. It sells on the downward reversal when a consecutive bullish candle starts to retrace from a high position. === 物極必反、否極泰來 此 EA 捕捉連續陰(陽)燭創新低(高)時的技術性反彈(Technical Rally) 在 連續陰 燭 低位 回調開始時反手買升 在 連續
Raging Daemon
Chi Sum Poon
Experts
Raging Demon This EA can place stop orders on both sides up to 1 second before the news release. Please try the demo live version yourself to see what happens first. Use it at your own risk; I do not recommend gambling. The screenshots show actual results from the U.S. non-farm payroll data. It's all real. I tried it three times before daring to share it. It is possible to lose. But winning once can offset 4-5 losses. You can trade major news events on Friday at 8:30(HKT). I've traded CPI, I
BallBallG
Chi Sum Poon
Experts
BallBallG Le conseiller expert (EA) BallBallG utilise une combinaison d'indicateurs techniques pour prendre des décisions de trading informées. Il utilise principalement l'ADX (Average Directional Index) et ses tendances croissantes/décroissantes, la différence entre DI+ et DI-, le RSI (Relative Strength Index) et l'indicateur Parabolic SAR. Cette stratégie est appliquée sur six périodes de temps différentes pour améliorer la robustesse et la précision. Caractéristiques Clés: Stratégie Basée sur
Mad Max T
Chi Sum Poon
Experts
Mad Max This EA trades based on the ADX, ADX rising/falling, Di+ and Di- difference, RSI, 5-timeframe 6-MA, total 30 MAs indicators, and their difference. Can trade single bets, can trade Martingale. This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more. ====== 瘋狂麥斯 此EA跟據 ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 5 個 TimeFrame 6 條 MA 指標共30條MA, 和它們的相差 作出交易; 可玩單注, 可玩馬丁 此EA適用於所有市場, 黃金, 指數, 外匯......
Ichiichiichiku
Chi Sum Poon
Experts
Ichiichiichiku This EA trades based on the ADX, ADX rising/falling, Di+ and Di- difference, RSI, 5-timeframe 2-ichimoku conversion, base line, total 10 MAs indicators. Can trade single bets, can trade Martingale. This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more. ====== 一齊一齊一齊沽 此EA跟據 ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 5 個 TimeFrame 2 條 ichimoku conversion, base line 指標共10條MA, 作出交易; 可玩單注, 可玩馬丁 此EA適用於所有市場, 黃金, 指數, 外匯......
YinYang Marty
Chi Sum Poon
Experts
YinYang Marty This EA trades based on 2-timeframe ADX, ADX rising/falling, Di+ and Di- difference, RSI indicators. Martin Rule: Only open a Buy order when the previous candlestick is bullish; Only open a Sell order when the previous candlestick is bearish. Can trade single bets, can trade Martingale. This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more. ====== 陰陽馬丁 此EA跟據 2 個 TimeFrame ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 作出交易; 馬丁單限制: 上支陽燭才可開Buy單; 上支陰燭才可開Sell單 可玩單注,
DarkGhost
Chi Sum Poon
Experts
DarkGhost DarkGhost est un EA (Expert Advisor) révolutionnaire en pari unique qui utilise plusieurs indicateurs techniques pour prendre des décisions de trading. Il utilise principalement les indicateurs suivants pour déterminer le momentum : La valeur de l'indicateur de la plage réelle moyenne (ATR) La valeur de l'indice directionnel moyen (ADX) et la détermination de la hausse ou de la baisse de l'ADX La différence entre DI+ et DI- Cette stratégie est appliquée sur six cadres temporels différe
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis