Elliott Wave MT4
- Indicateurs
- Sathit Sukhirun
- Version: 1.0
- Activations: 20
Théorie des Vagues d'Elliott Automatisée
1. Comptage automatique et réduction des biais (Objectivité) Normalement, le comptage des vagues d'Elliott implique beaucoup "d'imagination". Cet indicateur aide en :
-
Trouvant les Vagues d'Impulsion (1-2-3-4-5) : Utilise des règles strictes pour montrer la structure théoriquement correcte.
-
Trouvant les Vagues Correctives (A-B-C) : Aide à repérer les retracements pour entrer dans la tendance.
2. Analyse Multi-Degrés Analyse 3 niveaux de profondeur simultanément :
-
Minor (Court) : Mouvements rapides.
-
Intermediate (Moyen) : Tendance principale.
-
Primary (Long) : Vue d'ensemble du marché.
-
Avantage : Vous pouvez activer/désactiver chaque niveau.
3. Objectifs de prix et Entrée
-
Projection de Fibonacci : Calcule et trace les cibles prévisionnelles de la prochaine vague.
-
Lignes de Rupture (Breakout) : Trace les zones d'entrée à la hausse ou à la baisse.
4. Gestion des Risques intégrée Point fort :
-
Points d'Invalidation : Si le prix viole les règles d'Elliott, le système affiche immédiatement un "x".
-
Bénéfice : Vous savez tout de suite qu'il faut couper les pertes (Cut Loss) car le scénario est annulé.
5. Alertes en temps réel Alertes complètes sur Mobile, Email ou Popup pour :
-
Nouvelle Impulsion.
-
Correction.
-
Invalidation du plan.
Résumé : Cet indicateur est comme un "Assistant Personnel" qui scanne les structures d'Elliott et fournit les points d'Entrée, de Sortie et d'Invalidation.