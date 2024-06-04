Aurum Apex Mt4 EA

5

Vous pouvez maintenant télécharger la version démo d'Aurum Apex depuis l'onglet Commentaires pour évaluer ses performances en direct sur votre propre broker !

Aurum Apex EA est un puissant outil de trading automatique à 100 % conçu pour la plateforme MT4. Il analyse le marché en temps réel et détecte diverses opportunités de trading.

Adapté à tous les niveaux de traders, Aurum Apex EA propose trois modes de risque ajustables via le paramètre de Risque :

  • Risque = 0.1 (Risque Faible) : Idéal pour les nouveaux traders peu familiers avec les mouvements de l'or. Ce paramètre minimise les surprises tout en renforçant la confiance.
  • Risque = 0.2 (Risque Moyen) : Recommandé pour les traders expérimentés familiarisés avec le trading de l'or. Il offre un équilibre optimal entre potentiel de profit et retrait.
  • Risque = 0.3 (Risque Élevé) : Conçu pour les traders avancés qui utilisent le robot pendant de courtes périodes chaque jour. Ce paramètre convient à ceux qui désactivent l'EA après 3 à 4 heures. Il est conseillé de faire preuve de prudence lors des événements importants liés au USD et au BTC.

Nous recommandons de commencer avec un minimum de 1000 $ sur votre compte ECN ou à spread nul, en négociant exclusivement la paire XAUUSD sur le timeframe M1. Cependant, Aurum Apex s'adapte à tout solde de compte, ajustant automatiquement les tailles de lot en fonction des fonds disponibles.

Heures de fonctionnement :

Les heures de fonctionnement par défaut sont de 8h00 à 22h00 (heure du courtier), garantissant un trading à haute fréquence sans nécessité d'ajustements manuels.

HFT + Scalping :

Aurum Apex utilise le trading à haute fréquence, effectuant environ 100 trades par jour. De plus, il utilise des stratégies de scalping, clôturant les trades sur la base de changements de mouvement de prix détectés plutôt que de niveaux de profit prédéfinis.

Remarque : Il est déconseillé de modifier les paramètres autres que le Niveau de Risque.

VPS :

Bien que son utilisation ne soit pas obligatoire, il est recommandé d'utiliser un VPS pour éviter les interruptions pouvant arrêter le fonctionnement de l'EA. Sans VPS, assurez-vous que votre ordinateur exécute continuellement la plateforme MT4 avec une connexion Internet fiable.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter !

Avis 2
1441692
108
1441692 2025.03.07 15:04 
 

This ea makes good profit daily Realy check broker !!! Not all brokers play fair game I changed broker and ea makes good profit

ohb5038
169
ohb5038 2024.09.04 08:07 
 

EA work is very hard, but if you can add a key to the operating panel to add a suspension of the transaction, it will be perfect.

