HFT PropFirm EA MT5

4.87

Version MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871

Moniteur de performance du défi HFT MT5 (pas pour compte réel): Courtier: Fusion Market Identifiant: 89600 Mot de passe: Greenman89$ Serveur: FusionMarkets-demo

Plus de 700 avis authentiques 5 étoiles pour la version MT4 publiée précédemment: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews

Canal public: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea

Version MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871

Caractéristiques principales

Conçu spécialement pour les défis HFT: Adapté pour passer les défis des Prop Firms efficacement avec une faible dépréciation et un stop loss. Support: En plus de fournir des fichiers de configuration, un manuel complet avec tutoriel vidéo sur la configuration VPS, la configuration MT, le téléchargement EA, la configuration et l'exécution du bot est fourni. Des codes de réduction et des liens sont fournis sur demande. Le support d'accès à distance via Team Viewer, AnyDesk ou accès à distance au bureau est également disponible pour les débutants. Backtest: Paramètre par défaut avec symbole: US30, date: ne cochez pas "Utiliser la date", timeframe: M1, spread: 100 à 160. Contactez-moi par message privé si vous avez des problèmes de backtest, je vous apprendrai comment importer des données de ticks.

Testé pour passer:

  • Nova Funding
  • The Concept Trading (Primer)
  • Kortana Fx

Plus de véritables Prop Firms HFT MT5 seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles. Visitez les sites des Prop Firms pour lire et comprendre leurs règles, consultez les avis des Prop Firms sur Trustpilot.com et effectuez votre propre diligence avant de vous inscrire avec elles et d'acheter cet EA.

Avantages stratégiques

Stratégie sans Martingale: Négocie une position à la fois avec un stop loss pour chaque, assurant sécurité et contrôle.

Considérations importantes

Exclusivité: Conçu exclusivement pour passer les défis des Prop Firms HFT supportées. Non testé pour les comptes réels, d'autres types de défis ou d'autres Prop Firms non supportées. Les courtiers/Prop Firms ajoutent du slippage et des spreads élevés à leurs comptes réels ou financés, ce qui empêche cet EA de générer des profits. Un VPS avec une latence de 100ms ou moins est nécessaire. Diligence raisonnable: Encourage les utilisateurs à rechercher et comprendre les Prop Firms HFT, les défis HFT, leurs paiements, règles, etc., et vos réglementations locales avant de s'inscrire auprès des Prop Firms et d'acheter cet EA. Contact et support: Pour les fichiers de configuration, les informations VPS et toute question, contactez-nous par message privé. Un manuel complet, une FAQ et des tutoriels vidéo sont fournis après l'achat pour garantir une configuration et un fonctionnement fluides.

Avertissement: Ce produit est destiné uniquement à passer les défis des Prop Firms HFT, il n'est pas destiné à être utilisé sur des comptes réels ou financés en raison du slippage et des spreads élevés introduits par votre courtier. N'achetez pas cet EA si vous ne savez pas ce qu'est un défi de Prop Firms HFT ou si vous ne comprenez pas ce qui est écrit ici. Vérifiez également si la Prop Firms qui vous intéresse est disponible pour les résidents du pays où vous vous trouvez avant d'acheter cet EA. Avec le temps, la liste des Prop Firms supportées peut changer : certaines peuvent ne plus être supportées, ou plus et différentes Prop Firms peuvent être ajoutées. Si cela est inacceptable pour vous, n'achetez pas cet EA.


Video HFT PropFirm EA MT5
Avis 72
Stealth1
24
Stealth1 2025.09.19 12:53 
 

The Green Man HFT EA is quite remarkable. It passes a challenge in just minutes. Also, and most importantly, Dilwyn provides all the support you need and he continually updates important aspects, such as which Prop Firms the software is acceptable to. This is great information. I strongly recommend this EA. Very impressed

rgraefe
80
rgraefe 2025.09.17 18:48 
 

Wow, challenge passed in just a bit over 4 hours. I used "We Fund" Prop Firm. Its almost a bit scary, after it had 50% of the goal reached I wanted to pause over night. But then I decided to test something further and just after another 40 minutes the remaining 50 % were achieved.

zagor5
20
zagor5 2025.09.14 14:47 
 

I passed a challenge at Eden Funding prop firm with this bot. Dilwyn provides good support, with quick and clear replies. His HFT PropFirm EA works great; you can pass the challenges in less than two hours, just be sure to choose prop firms that allow HFT bots and provide true HFT accounts.

Produits recommandés
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping est un conseiller commercial entièrement automatique. Stratégie de scalping de nuit. L'indicateur RSI et le filtre ATR sont utilisés comme entrées. L'Expert Advisor requiert un type de compte de couverture. IMPORTANT! Contactez-moi immédiatement après l'achat pour recevoir des instructions et un bonus ! Le suivi du travail réel, ainsi que mes autres développements sont consultables ici : https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recommandations générales Dépôt minimum de 10
Golden TaiGong
Rong Bin Su
Experts
(Backtest period parameter – must read! Enter 15 for GMT+2, 16 for GMT+3, otherwise it will not deliver optimal performance!) Golden TaiGong:The Grand Duke on the River of Time Introduction: In ancient lore,a sage named Jiang TaiGong fished on the banks of the Wei River.His hook was straight,for he sought not to catch fish,but to attract a king destined to unite the realm. This is the philosophy ofTaiGong's fishing:He wasn't catching an asset;he was waiting for the opportune moment,the inevi
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Experts
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (7)
Experts
enom US30 Scalp – Scalping de Précision sur US30 par VENOM LABS LE ROBOT DE TRADING QUI NE FERA JAMAIS SAUTER VOTRE COMPTE SIGNAL   :   Click Here Pour les courtiers avec un fuseau horaire différent (comme Exness), veuillez définir la dernière entrée sur TRUE si votre courtier n'est pas en GMT+3. Utilisez uniquement l’unité de temps de 30 minutes. ️ Avertissement : Des paramètres incorrects de fuseau horaire ou d’unité de temps peuvent entraîner un mauvais fonctionnement du robot. PRIX DE L
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
Le S&P 500 Scalper Advisor est un outil innovant conçu pour les traders souhaitant trader avec succès l'indice S&P 500. Cet indice est l'un des indicateurs les plus utilisés et les plus prestigieux du marché boursier américain, regroupant les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Particularités : Solutions de trading automatisées :       Le conseiller s'appuie sur des algorithmes avancés et des analyses techniques pour adapter automatiquement la stratégie aux conditions changeantes du mar
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (2)
Experts
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT5 Updated v4.80 !!      Important update:  Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters ,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free ET1 for MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116514 Descriptions ET9
Outro
Manuel Gonzales
5 (2)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Ce robot est un outil automatisé de trading qui utilise ces deux indicateurs populaires pour identifier les opportunités de trading sur le marché Forex. L'indicateur RSI (Relative Strength Index) est un indicateur technique qui mesure la force relative d'un actif par rapport à d'autres actifs du marché. Les Bollinger Bands sont un indicateur qui mesure la volatilité du marché et aide à déterminer les limites de prix pour un actif donné. Le robot de trading avec les indicateurs RSI et Bollinger
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Experts
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
KingKong MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) « KingKong » est un algorithme de trading sophistiqué conçu pour le marché Forex, tirant parti d'une stratégie de cassure qui s'active pendant les périodes de liquidité accrue du marché. Cette EA est conçue pour capitaliser sur les mouvements de prix importants qui se produisent lorsque le volume des transactions augmente, garantissant ainsi que les tr
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experts
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Experts
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
FREE
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Experts
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.6 (10)
Experts
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Plus de l'auteur
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades. Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (628)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du d
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.49 (35)
Experts
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
All In One Breakout
Dilwyn Tng
Experts
Les stratégies de cassure figurent parmi les approches de trading les plus éprouvées, intemporelles et fiables. Elles visent à capturer l’élan aux niveaux de prix clés — généralement après des périodes de consolidation du marché — où de forts mouvements ont tendance à suivre. Cela rend les systèmes de cassure idéaux pour les traders qui cherchent à profiter des tendances intrajournalières ou basées sur les sessions. All-In-One Breakout EA (Expert Advisor de Cassure Tout-en-Un) exploite pleinemen
PropFirm Equity Protector
Dilwyn Tng
Utilitaires
Prop Firm Equity Protector safe guard your hard earned prop firm account from balance or equity downdraw. It can be used for live/personal account too. It will close all positions if drawdown hit the preset level or percentage. It can be set to close other EA in the same MT4 terminal too.  This utility is not need to use conjuction with  HFT Prop Firm EA (Green Man),   HFT Prop Firm EA has it build-in equity protector and also it has ultra low drawdown. Setting: Prop Firm Account Size Drawdown
Prop Firm Toolbox
Dilwyn Tng
Utilitaires
Prop Firm Toolbox contains the important tools for maximising your funded account prop firm accounts. It contains function: - Lot Size Consistency Advisor  (This is the number one reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Biggest Profit Size Warning  (This is the number two reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Spread Meter
Filtrer:
Stealth1
24
Stealth1 2025.09.19 12:53 
 

The Green Man HFT EA is quite remarkable. It passes a challenge in just minutes. Also, and most importantly, Dilwyn provides all the support you need and he continually updates important aspects, such as which Prop Firms the software is acceptable to. This is great information. I strongly recommend this EA. Very impressed

rgraefe
80
rgraefe 2025.09.17 18:48 
 

Wow, challenge passed in just a bit over 4 hours. I used "We Fund" Prop Firm. Its almost a bit scary, after it had 50% of the goal reached I wanted to pause over night. But then I decided to test something further and just after another 40 minutes the remaining 50 % were achieved.

zagor5
20
zagor5 2025.09.14 14:47 
 

I passed a challenge at Eden Funding prop firm with this bot. Dilwyn provides good support, with quick and clear replies. His HFT PropFirm EA works great; you can pass the challenges in less than two hours, just be sure to choose prop firms that allow HFT bots and provide true HFT accounts.

timhons
40
timhons 2025.09.09 11:15 
 

Honest Review – Please Read Before Buying

This is a 100% transparent review from my side.

I purchased this seller’s HFT EA with the intention to pass my prop firm challenge. Right away, I couldn’t install it properly on MetaTrader due to an MQL5 issue. Thankfully, MQL5 support helped me solve that. After that, I tried to contact the seller. The “Send Message” button on MQL5 wasn’t working (proof: https://prnt.sc/dRkWmE4yduWX

). Because of this, I used the WeChat ID listed on his profile, and from there he forced me to create a Telegram account if I wanted support.

Here’s where things became suspicious: the seller contacted me from a different Telegram account than the one listed on his MQL5 profile. Why use a fake Telegram if not to hide something?

In Telegram chats, his behavior was extremely unprofessional. Example of how he started a conversation: https://prnt.sc/qO7xcDQZq7Ax

. He provided me with some set files. I tested them on a prop firm account, but the EA did not work – no trades opened even after running it for a full day. He blamed the broker, but when I confirmed with the prop firm, the issue wasn’t on their side.

I tested again with demo accounts from I*Markets and Fus***Markets. Same result – no trades opened, even though the set files were supposedly configured for these brokers.

When I asked for help, the seller was arrogant, insulting, and even threatening. He accused me of being blacklisted from MQL5 (false, as this was my first purchase and I provided evidence). He also threatened to expose my prop firm account to the firm itself, which could risk suspension of my account – why would any professional seller do this? He went as far as insulting the prop firms themselves, calling them scammers without proof. If reported, this could have legal consequences for both the seller and MQL5.

Here are some screenshots from our chat showing his insulting language:

https://prnt.sc/ET3-eeKo95ep

https://prnt.sc/KGw5KNeK1vjt

To summarize:

EA didn’t work across multiple brokers.

Seller used a fake Telegram to contact me.

Seller was arrogant, insulting, and made threats.

He provided no real support and created a very unprofessional experience.

I ask MQL5 to take serious action regarding this seller, as this behavior is unacceptable.

Dilwyn Tng
49635
Réponse du développeur Dilwyn Tng 2025.09.25 10:21
Edited: 1) There is no setfile given for ICMarketdemo for this EA. Stop your imagination. My buyers know me — I prefer to communicate through the official MQL5.com chat.
2) It is your request to use non MQL5.com chat, I do not initiate to use a chat outside MQL5.com. I do not force you to use a chat that is non MQL5.com.
3) You cannot add a people in Telegram, it is because your phone number is flagged or someone who has complained by a few person before.I know this risk, I dont want to use my main account as it could dirty by your account. And I did asked you to contact me at my main telegream account in Wechat, but you cannot add anyone. So basically, you are to blame. I am just being careful.
4) You are racist. Telegram Voice call harassement, the same way a scammer would do. Expect a 24hours support and immedate reply. Even Microsoft does does not able to provide such fast response. You should appreciate what I done for you. I hear no words of appricatetion but threatening of bad review and chargeback. I have to nice to tell you to get lost as it is tormenting me and causing me unneccesary stress.
5) you are the first person to use wechat to contact me for non Chinese speaking, this is very suspicous. You have contct me first on 21/8/2025, all you do this say "hi", and on 9/9/2025, you signed up and bought my EA and quickly made a 1 star review. All these look like you are planning for dispute, you want to tell the bank the EA is not working, leaving 1 star reviews to show your bank. You want my support to help you to pass a prop firm which I do not support and problematic, and use the software for free and asked for chargeback.
6) if you have MQL5.com chat issue, you can ask MQL5.com support team to fix. I am not in position to know and to fix this issue. However, I am kind enough to use a non MQL5.com chat (telegram which is under your claim of not able to use MQL%.com chat, or you prefer to wait till your MQL5.com chat to be resolved??) to support you immidately and even spent 2 precious New York session to pin point your broker issue, no words of appriecation from you, but continue to say my EA not working.
7) When I asked you to move to use MQL5.com chat after 3 days since you have contacted me, threaten me with bad review and charge back and became hysterical in telegram 8) it was me to tell u to send a request to MQL5.com support team, even gave you the link on how to approach Support Team. "I couldn’t install it properly on MetaTrader due to an MQL5 issue" you have claimed this as my EA issue initial by leaving 1 star review saying my EA is not working.
9) Out of over 500 copies, I sold, it is only you say my EA not working for all brokers and propfirm and even those in my supported list. So this is whose fault?
10) I offered Anydesk login to show you how to use a EA, you refused. Ask you for screenshot and logs, you didnt want to provide. The only thing you say is EA not working, even made false claim that I provide setfile for icmarkxx-demo. My manual suggest to test on fusioxxxdemo which I had given to you and everyone who bought HFT MT5. HFT MT4 uses icmarxxxdemo which you didnt buy.
12) I have asked you to go ahead to dispute after you kept treatened me with chargeback and refund. Why not you go ahead to chargeback, since you said my EA is not working. Would your bank believe you? 13) you dont even has country in your profile, what are you hiding???????? https://www.mql5.com/en/users/timhons This guy Don Hxxx (I know this from the prop firm account he asked me to pass), he claimed that he is from a country start with E. 21/08/2025, repeatedly saying only “hi” and disappearing). On 09/09, in WeChat, he claimed that MQL5.com had blocked his MQL5.com chat, and that even Telegram had blacklisted him, preventing him from initiating conversations.
And he has bought my EA.   *** I didn’t know how to use WeChat to send Manual, Video and Setfiles to him, so I used a NON-MAIN Telegram account to chat with him.
I did so cautiously, only to avoid being flagged myself by Telegram for adding a red flag, since I had to add him (as he claimed he couldn’t add anyone on Telegram).
I already felt something was fishy at this point, but I still provided him what a buyer deserves. ***   *** My GreenMan HFT EA is one of the most popular and well-liked EAs on MQL5.com.
It has been used successfully by thousands of individual traders, company providing passing service, and prop-firm challengers to pass evaluations and manage accounts.
It consistently holds an average rating of 4.8 stars from real, verified buyers on MQL5.com.
Over 2,000 copies have been sold, and I estimate it has passed more than 30,000 challenges.
The overwhelming majority of my clients are satisfied, responsible traders who follow instructions and achieve results.***   Even before contacting me on WeChat, Don had already left a 1-star review saying my EA “does not work.”
This tactic doesn’t affect me — I am not threatened by negative reviews or chargebacks, because I have confidence in my products.   Someone who is banned from using MQL5.com chat and blacklisted by Telegram clearly has serious integrity issues.
I advise brokers, prop firms, and other sellers to be extremely careful when dealing with such individuals.   Back to Mr. Don: at the start of our conversation on Telegram, I verified his purchase authenticity and provided him with two video tutorials, a manual, and set files for all supported prop firms (including the same demo set file mentioned in my product description).
These are the same materials every legitimate buyer receives from me.   In my product description, I had already made it clear that I no longer support Fusion Funded (as quite a number of person has problem with their server) before Don purchased my EA.
Despite this, he insisted I help him pass their challenge.
Out of empathy, I agreed to try.
However, I quickly discovered that Fusion Funded servers are unsuitable for HFT trading:   - They enforce a 100-point stop level.
- Their challenge symbols do not provide tick data, and even when temporarily fixed, the tick feed stops after a short time.   Without tick data, no EA can work — any trader should understand this.
But not Mr. Don.   Despite these limitations, I personally spent two New York sessions to pass his Fusion Funded account with on and off tick data and bad server settings — valuable hours I could have used trading myself.
I explained to him the real issues are with the broker server, not my EA.
He asked for setfiles, I told him I used the one I had given to him as a zip, with folder Fusion Market.
However, he kept asking for setfiles like a mad dog, and there is no point for me to give him again what I had given him.
His comprehension level is low, somehow (this type of person is not suitable to do forex).
Normally, with a high-quality prop firm, my EA passes challenges within one hour.
Instead of showing appreciation, Don threatened me with more bad reviews and chargebacks.   I emphasized that communication must stay on MQL5.com, especially once I realized his character was questionable.
I asked him to read the manual, like all other buyers do.
He dismissed it as “too long”, "fuxk your manual" and “useless,” asking only beginner-level questions about Forex while I waited for his prop firm server to resume tick data.
Even I am waiting for tick data from his broken broker, he kept said I am not helping him.
He seem cannot understand what is happening, and make me worry for his funded account which he will loss it quickly.   Today, he claimed the EA “is not working” on an IxxMarket demo account.
He repeated only “not working” without details.
My manual and product description clearly state: use FuxxionMarket demo for testing.
Running the EA on an unsupported broker will obviously fail.   Check out the result I ran at FuxxxMarket:
Passing HFT MT5 Challenge Performance Monitor:
Login: 197801
Password: GreenMan88!
Server: FusionMarkets-demo   He said every broker not working for him (no trade opened), I think he simply did not press Algo Trading starts.
LOL.
I have shown him how to operate a EA via video tutorial, but he simply could not get it.
All he sad is not working, making false claim which he will soon tell him bank for a dispute.   Still, he ignored this and demanded I respond instantly on Telegram, threatening to post a bad review unless I complied — and saying he would only remove the review if I replied there.
He eventually posted a nasty, unjust review.   At this point, I chose not to support him on Telegram.
I only communicate through MQL5.com where proper records exist.
***His refusal to use official channels of communication at MQL5.com chat makes his motives highly suspicious.***   So what does he really want?
He demands support for an unsupported broker, makes false claims that my EA “does not work,” and then pushes for a refund — essentially trying to gain free usage of the EA.
He also appears to understand how to abuse the dispute process.   He also kept calling my Telegram voice repeatedly.
He could not wait for my reply with messaging.
This is my biggest regret for letting him know my telegram, I should have insist to use MQL5.com chat even he claimed that his MQL5.com is not working, which is a typical sign of doubious character, marked by MQL5.com system.   My warning to fellow sellers and prop firm owners: be cautious of Mr. Don Hanxxx from Exxxxx.
He claims to be disallowed from using MQL5.com chat, blacklisted on Telegram, and repeatedly threatens sellers with chargebacks and bad reviews.
Such behavior is manipulative and dishonest.   In the course of helping him to pass a unsupported prop firm and waiting for his prop firm to fix broken tick data, he kept saying I am not helping and saying my EA is thrash.
I have to shout him up telling him to keep quiet, else I could blow up his account, as he was irritating me to my nerve.   To close, I want to remind everyone: my GreenMan HFT EA has earned its strong reputation because it works.
Trusted by thousands of traders, companies, and prop-firm owners, it continues to maintain an average rating of 4.8 stars, with over 2,000 copies sold and an estimated 30,000+ challenges passed.
Honest traders who follow the instructions succeed with it — and their results speak louder than any false claim.  
Justin A
39
Justin A 2025.09.08 14:21 
 

As long as you follow the rules and use an approved prop firm, you will pass the challenge. This is the first challenge I've passed using an EA. Worked insanely well. Started the EA overnight and passed the challenge when I woke up. Couldn't ask for anything better than this EA. Just make sure you use another EA when receiving your live account. The fees are different when using a live account and you will lose money overall. This is ONLY for passing challenges.

mirko_77
70
mirko_77 2025.09.08 11:00 
 

Best HFT EA with strong support, highly recommended. Thank you

phenixiou
142
phenixiou 2025.09.08 10:35 
 

Great EA 👍 I tested it with HFT strategies on prop firm challenges and it works really well. I even managed to pass a challenge in just 1 day with Irizone 🚀.

energy mobiles
29
energy mobiles 2025.09.08 03:46 
 

THE GOOD ONE, SUPER SUPPORT

6685813
20
6685813 2025.08.28 02:54 
 

very good support

greg0818
19
greg0818 2025.08.27 09:29 
 

Perfect for passing prop firms.

MarcNicolle
66
MarcNicolle 2025.08.12 14:39 
 

Currently passing a ThePrideFunding HFT challenge. Dilwyn provides unparalleled support, with speedy and clear replies. He even connected to my account and verified for me what was going wrong! The best solution I know to quickly pass your challenges! I highly recommend!

vst1070
40
vst1070 2025.06.23 11:13 
 

Worked great with Wefund. Does exactly what promissed.

Adrian Titilincu
214
Adrian Titilincu 2025.06.12 16:56 
 

I purchased this EA, until now I am happy about it. Mr Dilwyn is very responsive and helpful. He provided my all the necessary instruction (manual, videos, setfiles, reccomandation for VPS). My advice is to avoid prop firm accounts with slippage or wide spreads. I have backtested this product to a demo MT5 raw spread account, having an average of 1.9 mS ping from the rented VPS, and 110 point spread to US30. With the right setup the result were quite good for the MT5 platform. Overall, I recommend this product ! Also the developer provided me All-In-one_Breakout EA for free !!! as is specified in the content of the description. In my opinion the received EA is a piece of art with a lot of inputs and setups that can be adjusted according to the user preference and trading experience.

Brian Dika
68
Brian Dika 2025.05.22 11:29 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Derrick Osaze
24
Derrick Osaze 2025.05.05 22:35 
 

Thank you this is great!!

kkandru12
400
kkandru12 2025.05.03 03:51 
 

Excellent EA. Passed few challenges and moved to funded stages in no time. Really great product.

Moustapha Diop
32
Moustapha Diop 2025.05.02 01:31 
 

HFT PropFirm EA MT5 is an outstanding tool. I tested it on an HFT account and had a 21% gain in less than an hour.

anandnagaich
48
anandnagaich 2025.04.12 08:22 
 

Plug and Play.. Passed my prop firm challenge in 30 mins! Amazing work and clear instructions!

shubz4
21
shubz4 2025.04.07 13:45 
 

VERY RELIABLE

Mr.Wade
20
Mr.Wade 2025.04.07 12:30 
 

supportive and best service

1234
Répondre à l'avis