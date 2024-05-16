HFT PropFirm EA MT5

Version MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871

Moniteur de performance du défi HFT MT5 (pas pour compte réel): Courtier: Fusion Market Identifiant: 89600 Mot de passe: Greenman89$ Serveur: FusionMarkets-demo

Plus de 700 avis authentiques 5 étoiles pour la version MT4 publiée précédemment: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews

Canal public: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea

Caractéristiques principales

Conçu spécialement pour les défis HFT: Adapté pour passer les défis des Prop Firms efficacement avec une faible dépréciation et un stop loss. Support: En plus de fournir des fichiers de configuration, un manuel complet avec tutoriel vidéo sur la configuration VPS, la configuration MT, le téléchargement EA, la configuration et l'exécution du bot est fourni. Des codes de réduction et des liens sont fournis sur demande. Le support d'accès à distance via Team Viewer, AnyDesk ou accès à distance au bureau est également disponible pour les débutants. Backtest: Paramètre par défaut avec symbole: US30, date: ne cochez pas "Utiliser la date", timeframe: M1, spread: 100 à 160. Contactez-moi par message privé si vous avez des problèmes de backtest, je vous apprendrai comment importer des données de ticks.

Testé pour passer:

Nova Funding

The Concept Trading (Primer)

Kortana Fx

Plus de véritables Prop Firms HFT MT5 seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles. Visitez les sites des Prop Firms pour lire et comprendre leurs règles, consultez les avis des Prop Firms sur Trustpilot.com et effectuez votre propre diligence avant de vous inscrire avec elles et d'acheter cet EA.

Avantages stratégiques

Stratégie sans Martingale: Négocie une position à la fois avec un stop loss pour chaque, assurant sécurité et contrôle.

Considérations importantes

Exclusivité: Conçu exclusivement pour passer les défis des Prop Firms HFT supportées. Non testé pour les comptes réels, d'autres types de défis ou d'autres Prop Firms non supportées. Les courtiers/Prop Firms ajoutent du slippage et des spreads élevés à leurs comptes réels ou financés, ce qui empêche cet EA de générer des profits. Un VPS avec une latence de 100ms ou moins est nécessaire. Diligence raisonnable: Encourage les utilisateurs à rechercher et comprendre les Prop Firms HFT, les défis HFT, leurs paiements, règles, etc., et vos réglementations locales avant de s'inscrire auprès des Prop Firms et d'acheter cet EA. Contact et support: Pour les fichiers de configuration, les informations VPS et toute question, contactez-nous par message privé. Un manuel complet, une FAQ et des tutoriels vidéo sont fournis après l'achat pour garantir une configuration et un fonctionnement fluides.

Avertissement: Ce produit est destiné uniquement à passer les défis des Prop Firms HFT, il n'est pas destiné à être utilisé sur des comptes réels ou financés en raison du slippage et des spreads élevés introduits par votre courtier. N'achetez pas cet EA si vous ne savez pas ce qu'est un défi de Prop Firms HFT ou si vous ne comprenez pas ce qui est écrit ici. Vérifiez également si la Prop Firms qui vous intéresse est disponible pour les résidents du pays où vous vous trouvez avant d'acheter cet EA. Avec le temps, la liste des Prop Firms supportées peut changer : certaines peuvent ne plus être supportées, ou plus et différentes Prop Firms peuvent être ajoutées. Si cela est inacceptable pour vous, n'achetez pas cet EA.



