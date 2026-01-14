Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement"
Hey,
Le système de dépôt paypal ne fonctionne pas, j'obtiens une page d'erreur 404 après avoir été redirigé de paypal vers mql5.com.
Veuillez réessayer.
Il est parfois nécessaire d'effectuer un transfert d'un utilisateur à un autre (par login) sur le site web de MQL5.
Est-il réaliste d'ajouter une telle fonctionnalité ?
pour 20 % de façon réaliste )
♪ ils commenceront à contourner la commission ♪
Est-il réaliste d'ajouter une telle fonctionnalité ?
Malheureusement, non. Cela détruirait le travail des services.
La commission de 20 % sera également contournée par le biais du forum, pour autant qu'il n'y ait pas de commission de 20 % dans la section "travail".
L'acheteur créera un travail "ciblé" pour le vendeur, par exemple des "retouches personnalisées de produits".
---
En second lieu, je pense que cette commission de 20% est un vol pur et simple. :) Ce serait acceptable si les développeurs étaient avec vous - avec des intermédiaires - dans l'action. Mais ce n'est pas le cas. Avec une telle commission, le service respirera mal. Et il sera constamment contourné par d'autres moyens. Le service se transformera en une vitrine de publicités gratuites, dont les transactions se feront en dehors du service.
Comment l'avez-vous calculé ? Sur la base des prix prévus pour les marchandises ? Ou de telles commissions sont-elles une pratique courante dans les boutiques en ligne ?
20% pour 5-10$ est en principe tolérable, mais pour un prix de 1000$....
Deuxièmement, je suis d'avis qu'une commission de 20 % est un vol pur et simple. Cela serait acceptable si les promoteurs étaient avec vous - avec des intermédiaires - dans l'action. Mais ce n'est pas le cas. Avec une telle commission, le service respirera mal. Et il sera constamment contourné par d'autres moyens. Le service se transformera en vitrine
Vous oubliez que c'est nous qui donnons accès à un vaste public. Nous fournissons un accès instantané au marché, aux travaux, au réseau MQL5 Cloud, aux signaux (bientôt lancés) à tous les utilisateurs.
Comparez :
- un développeur est en tête-à-tête avec son site web, où le trafic est de 10 personnes par jour.
- Les produits et services du développeur sur le site MQL5.com et dans chacun des centaines de milliers de terminaux.
Comprenez-vous la différence ? C'est pour l'accès à l'audience que la commission est payée.
La commission de 20% peut également être contournée par le biais du forum, à condition qu'il n'y ait pas de commission de 20% dans la section "travail".
L'acheteur créera une tâche "ciblée" pour le vendeur, comme par exemple la "mise au point de produits personnalisés".
Dans la section "travail", la commission est nulle pour l'instant, mais elle apparaîtra d'ici la fin de l'année.
- 2010.06.18
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Un point de vue extérieur (je ne vais pas remplir les commandes moi-même) : Renat écrit que MQ fournit une sorte de service d'accès au public ; Sergeyev écrit que MQ ne participe pas au traitement des commandes et à la formation du coût du travail. Tous deux ont raison.
La conclusion est donc simple : étant donné que le service est fourni à tous les programmeurs exécutants dans le même volume, le fait de leur facturer des prix différents "pour la même chose" sera perçu très négativement. L'un des moyens de sortir de telles situations est de fixer une redevance fixe pour la réalisation d'une transaction par l'intermédiaire du service.
Il est clair que dans ce cas, MQ est en situation de monopole. Mais je ne céderais jamais 20 %, 15 % ou même 10 %. Nos collaborateurs sont talentueux et trouveront toujours le moyen de ne pas trop payer. En d'autres termes, si la commission est considérée comme injuste, elle ne rapportera pratiquement rien. Il existe même un droit économique à ce sujet en ce qui concerne les impôts.
Un point de vue extérieur (je ne vais pas remplir les commandes moi-même) : Renat écrit que MQ fournit une sorte de service d'accès au public ; Sergeyev écrit que MQ ne participe pas au traitement des commandes et à la formation du coût du travail. Les deux ont raison.
Vous avez tort.
La première affirmation concernant l'accès au public est correcte, mais la seconde est fondamentalement erronée. L'accès à l'audience, notre publicité pour les services des développeurs, la location de notre espace, la fourniture d'un environnement de paiement, la participation à l'arbitrage éliminent toute question concernant notre participation au coût des services des développeurs tiers.
Il faut comprendre ces choses élémentaires, sinon ce n'est pas du business, mais des tentatives de grappiller des miettes avec une perte de potentiel. Le marketing est beaucoup plus compliqué et important que le produit lui-même. Celui qui assure le marketing et la distribution a la part la plus directe dans le produit.
Regardez l'AppStore d'Apple : il permet aux développeurs tiers d'accéder à un large public de clients, organise toute la partie paiement et leur permet de gagner de l'argent. Android, en revanche, avec son ouverture et sa gratuité, ne laisse pratiquement aucune chance aux développeurs tiers de gagner de l'argent. Les gens sont surpris de réaliser que l'écosystème Android n'a pas d'argent réel dans les logiciels (pas besoin de discuter, je parle d'argent réel, pas théorique) et qu'ils doivent travailler gratuitement pour le bénéfice de Google.
Notre approche consiste à donner aux développeurs tiers la possibilité de gagner de l'argent réel sur MQL5.community.
Vous vous trompez.
Je ne discuterai pas, ce n'est pas pour cela que j'ai répondu. Le volume de travail de MQ est énorme, pour cela nous avons toujours du respect et de l'estime. Je veux simplement faire passer l'idée que des activités telles que "l'accès à l'audience, notre publicité pour les services des développeurs, la location de notre espace, la fourniture d'un environnement de paiement, la participation à l'arbitrage" ressemblent à une sorte de service général rémunéré aux yeux d'un homme ordinaire/non_marketeur. Un programmeur considérera qu'il écrit le programme lui-même (n'est-ce pas ?) et le vend, et que la commission pour l'utilisation du service payant représente pour lui des "dépenses externes". Le caractère raisonnable du montant de cette commission déterminera si le programmeur utilisera le service ou s'il cherchera des solutions de rechange, car c'est le programmeur qui décidera s'il doit inclure la commission MQ dans le prix de son produit (et s'il ne perdra pas un certain nombre de commandes à cause d'elle).
...Il est clair, par exemple, que la redevance pour la location d'un local peut être calculée sur la base du coût d'un mètre carré par an, ou sur la base du chiffre d'affaires annuel du locataire. Mais je n'ai rencontré qu'une seule fois dans ma vie un contrat de bail de ce deuxième type, et c'était dans le cadre d'un litige où le locataire avait délibérément sous-estimé son chiffre d'affaires.
Je me permets d'ajouter. Dans les commerces ordinaires, on prélève aussi une commission sur le chiffre d'affaires, sous forme de pourcentage. Mais là, l'approche est plus simple : le volume total des marchandises du vendeur et leurs prix sont strictement contrôlés par l'administration du magasin. Mais même dans cette situation : si je n'aime pas les marges du magasin, je me tiendrai sous son porche et vendrai des fraises sans commission jusqu'à ce qu'ils rédigent un protocole sur l'activité entrepreneuriale illégale.
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Un nouvel article Paiements et modes de paiement a été publié :
Les services de MQL5.community offrent de grandes possibilités aux traders ainsi qu'aux développeurs d'applications pour le terminal MetaTrader. Dans cet article, nous expliquons comment les paiements pour les services MQL5 sont effectués, comment l'argent gagné peut être retiré et comment la sécurité de l'opération est assurée.
Le site Web MQL5.com ne stocke pas les détails de paiement ou les numéros de carte. Les données de paiement saisies par l'utilisateur sont transmises via un canal sécurisé au système de paiement sélectionné par l'utilisateur.
Comment les paiements récurrents sont-ils effectués, si vous avez accepté d'activer ces paiements ? Le système de paiement vérifie les données saisies lors du paiement. En cas de vérification réussie, le système génère un jeton de paiement spécial et le partage uniquement avec le site Web MQL5.com. Le système de paiement peut accepter cet identifiant de paiement crypté uniquement à partir du site MQL5.com, uniquement par des canaux sécurisés et uniquement à partir d'une adresse IP spécifique. Par conséquent, pour effectuer un paiement récurrent, nous transférons uniquement un jeton au système de paiement, sur la base duquel le système identifie les détails de paiement de l'acheteur.
Le site Web MQL5.com effectue des paiements automatiques sécurisés sans stocker ni traiter vos informations de paiement. De plus, même si le jeton est divulgué, il ne peut pas être utilisé illégalement sur d'autres sites Web.
Toutes les opérations ponctuelles ou les nouveaux modes de paiement dans les paiements récurrents nécessitent une confirmation par un code envoyé par SMS ou Télégramme à un numéro de téléphone spécifié dans la section Sécurité de votre profil. Un numéro de téléphone peut être enregistré dans le profil après confirmation qui s'effectue par la saisie d'un code de vérification. Un numéro de téléphone ne peut être modifié qu'en saisissant des codes de vérification qui sont envoyés à la fois à l'ancien et au nouveau numéro. Toutes ces mesures assurent le plus haut niveau de sécurité de votre compte MQL5 et une protection contre les transactions non autorisées.
Une limite de retrait est par ailleurs fixée pour des raisons de sécurité. La limite quotidienne par défaut est une opération de retrait ne dépassant pas 1000 USD. L'administration du site Web MQL5.com peut augmenter la limite de retrait dans des cas particuliers pour les vendeurs et les fournisseurs de signaux réussis.
Auteur : MetaQuotes