Je veux retirer de l'argent dans le portefeuille des dons pour le refuge pour animaux, je n'ai jamais fait d'opérations ici.
Я хочу вывести деньги на кошелек пожертвований приюту животных, я ни разу тут не делал операции, если я выведу на ихний кошелёк, то он привяжется к моему аккаунту и только смогу через него работать?
Je souhaite retirer de l'argent au profit du refuge pour animaux, je n'ai jamais fait d'opérations ici.
Il sera lié à votre compte après confirmation de ce porte-monnaie par SMS. À l'avenir, vous pourrez effectuer des retraits vers d'autres portefeuilles en suivant la même procédure.
Mais il est important de se rappeler que vous ne devez utiliser qu'un seul système de paiement. Si vous retirez des fonds vers un système de paiement et que vous les introduisez à partir d'un autre, votre compte sera bloqué en raison d'un soupçon de fraude.
Et une dernière question, j'ai complètement oublié, j'ai changé de numéro de téléphone depuis longtemps, et pas de carte SIM à laquelle le compte est lié, pouvez-vous le changer manuellement ? Je fournirai les documents nécessaires pour confirmer l'identité.
C'est ce qui a été indiqué lorsque vous avez versé l'argent.