Je veux retirer de l'argent dans le portefeuille des dons pour le refuge pour animaux, je n'ai jamais fait d'opérations ici.

Je veux retirer de l'argent dans le portefeuille des dons au refuge pour animaux, je n'ai jamais fait d'opérations ici, si je retire de l'argent dans leur portefeuille, il sera lié à mon compte et je ne pourrai travailler qu'à travers lui ?

 
Et une autre question. j'ai complètement oublié, j'ai depuis longtemps changé de numéro de téléphone, et de simku no simku auquel le compte est lié, peut-on changer manuellement ? les documents nécessaires pour confirmer l'identité.
 

Dans l'élément de profil, retirer du compte - Transférer des fonds vers un nouveau porte-monnaie WebMoney

Vous cachez-vous de l'administration fiscale ?

Zeleniy:

Je souhaite retirer de l'argent au profit du refuge pour animaux, je n'ai jamais fait d'opérations ici.

Je veux retirer de l'argent dans le porte-monnaie de donation au refuge pour animaux, je n'ai jamais fait d'opérations ici, si je retire de l'argent dans leur porte-monnaie, il sera lié à mon compte et je serai le seul à pouvoir travailler avec lui ?

Il sera lié à votre compte après confirmation de ce porte-monnaie par SMS. À l'avenir, vous pourrez effectuer des retraits vers d'autres portefeuilles en suivant la même procédure.

Mais il est important de se rappeler que vous ne devez utiliser qu'un seul système de paiement. Si vous retirez des fonds vers un système de paiement et que vous les introduisez à partir d'un autre, votre compte sera bloqué en raison d'un soupçon de fraude.

Zeleniy:

Et une dernière question, j'ai complètement oublié, j'ai changé de numéro de téléphone depuis longtemps, et pas de carte SIM à laquelle le compte est lié, pouvez-vous le changer manuellement ? Je fournirai les documents nécessaires pour confirmer l'identité.
Contacter le Service Desk
Vladon:

Dans l'élément de profil, retirer du compte - Transférer des fonds vers un nouveau porte-monnaie WebMoney

Vous cachez-vous de l'administration fiscale ?

Oui je me cache, j'essaie d'économiser de l'argent, j'ai décidé de retirer 28$ dollars (pour deux ans de présence ici) et d'acheter des allumettes pour construire une maison en bois, mais avec les impôts je ne peux pas tenir sur le mur de boîtes d'allumettes =).
 
Quand puis-je retirer de l'argent sur webmoney si j'ai d'abord entré un certain montant par carte et ensuite un montant plus important par webmoney ? Le "montant" saisi par la carte est dépensé pour le service de signalisation.
C'est ce qui a été indiqué lorsque vous avez versé l'argent.


 
Bien sûr, je le lis. Mais que se passe-t-il si j'ai déjà dépensé la somme d'argent introduite avec la carte ? Dans mon cas, il s'avère que si j'ai introduit une fois de l'argent avec la carte, toutes les autres recharges, même avec webmani, seront à sens unique.
 
Je me suis entretenu avec le service d'assistance sur ce sujet. Mais ici, je veux poser une question très simple. Elle va vous paraître un peu étrange, mais c'est ma pratique qui me pousse à la poser, ne jurez pas trop ;) Si le premier dépôt a été effectué par carte, cela signifie-t-il que je ne peux plus jamais retirer de fonds (plus que ceux transférés par carte !) (restant sur le compte/gagnés/entrés via webmani) où que ce soit ? Je vous remercie.
