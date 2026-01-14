Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 140
Retrait par carte bancaire : quelqu'un a une expérience utile ?
Alain Verleyen, 2025.02.01 21:19
J'ai essayé une autre carte de débit. Et j'ai remarqué que le système utilisé par MetaQuotes est"UnLimit".
Leur site web a une page "Couverture", et l'Amérique du Nord n'est PAS incluse, donc c'est probablement la réponse pour moi.
Si vous avez des problèmes avec le retrait de la carte, vérifiez si votre pays est listé :
Bonjour,
Paypal a été supprimé et webmoney a envoyé une erreur !
Qu'est-ce que cette erreur ?
"Le système de paiement Webmoney a rejeté l'opération de retrait.
Finalement, j'ai réussi à utiliser une carte de débit de la ICICI Bank, comme me l'a indiqué Nitin, et le montant a été versé instantanément sur mon compte bancaire en Inde.
Il semble qu'il y ait des cartes qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Nitin m'a dit que la carte de débit de la banque ICICI comporte une fonction appelée inward remittance que j'ai activée par défaut et c'est ce qui m'a permis d'obtenir ce paiement.
J'espère que cela aidera les personnes bloquées avec de l'argent sur mql5.
Ne divulguez pas d'informations privées et sensibles sur un forum public. N'avez-vous aucune considération pour votre vie privée et votre sécurité ?
J'ai édité votre message et obscurci certaines informations.
Il s'agit simplement d'une capture d'écran dont le paiement a déjà été effectué, merci.
Oleksandr Medviediev #:
Reconsider Paypal -
Quoi ? Vous pouvez retirer de l'argent par PayPal ?
J'avais l'habitude de retirer de l'argent par PayPal, mais pour une raison quelconque, cela a été supprimé pour moi
J'ai demandé au Service Deck
Mais ils ont dit que ce n'était plus disponible. J'ai supposé que c'était pour tout le monde.
Comment peuvent-ils supprimer seulement pour moi sans aucune explication ?
Qu'est-ce qu'il y a ? Vous pouvez retirer par PayPal ??
J'avais l'habitude de retirer par PayPal, mais pour une raison quelconque, cela a été supprimé pour moi.
J'ai demandé au Service Deck
Buy de me dire que ce n'était plus disponible. J'ai supposé que c'était pour tout le monde.
Comment peuvent-ils supprimer ce service uniquement pour moi sans aucune explication ?
C'est dans ce fil ou dans un autre fil récent qu'il a été dit que l'option paypal était un blocage "plus permanent". Mais ils PEUVENT supprimer n'importe quelle option de paiement, en fonction du pays et de l'endroit où vous avez ouvert votre profil - comme tous les services de paiement en ligne que j'ai utilisés au cours des dix dernières années.
Le site de PayPal n'est plus disponible pour tout le monde ...