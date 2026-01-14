Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 143

Nouveau commentaire
 
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

est-ce que webmoney fonctionne maintenant avec ou vous utilisez une autre méthode merci

Bonjour, je reçois toujours l'erreur "rejected".

 
Elif Kaya #:

Bonjour, je reçois toujours l'erreur "rejected".

Moi aussi, mais j'ai déjà cessé de l'utiliser il y a environ 8 jours, je ne sais pas ce qui s'est passé.

Est-ce qu'ils vous ont répondu ou pas encore ?

 
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

est-ce que webmoney fonctionne maintenant avec ou vous utilisez une autre méthode merci

Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis déjà retiré de ce site en l'utilisant il y a environ 8 jours.

Est-ce qu'ils vous ont répondu ou pas encore ?

Il peut y avoir des défaillances temporaires dans le système ou du côté de votre banque.
 
Luck Moden #:
Il peut y avoir des défaillances temporaires dans le système ou du côté de votre banque.
Le retrait webmoney fonctionne-t-il bien avec vous ?
 

J'ai essayé d'effectuer un retrait vers Webmoney ... J'ai gagné de l'argent ... mais je rencontre le même problème

Le système de paiement Webmoneya rejeté l'opération de retrait. Veuillez contacter la banque qui a émis votre carte pour plus de détails.

 
Elif Kaya #:

Oui, je l'ai envoyé aussi.

Est-ce qu'on vous répond ?
 

même message

[Supprimé]  
Bonjour à tous, j'ai le même problème ''Le système de paiement Webmoney a rejeté l'opération de retrait. Veuillez contacter la banque émettrice de votre carte pour plus de détails.'' Cependant, j'ai contacté Webmoney et ils m'ont affirmé que tout va bien sur le compte, le problème n'est pas du côté de la banque. J'essaie de retirer mon argent depuis la semaine dernière, sans succès. J'ai ouvert un ticket avec l'équipe de MQL5 puisque le problème ne vient pas de la banque.
 
Daniel Matos De Paula #:
Bonjour à tous, j'ai le même problème ''Le système de paiement Webmoney a rejeté l'opération de retrait. Veuillez contacter la banque émettrice de votre carte pour plus de détails.'' Cependant, j'ai contacté Webmoney et ils m'ont affirmé que tout va bien sur le compte, le problème n'est pas du côté de la banque. J'essaie de retirer mon argent depuis la semaine dernière, sans succès. J'ai ouvert un ticket avec l'équipe de MQL5 puisque le problème n'est pas du côté de la banque.
moi aussi retrait la dernière fois 28/1
mais maintenant ce message de rejet
[Supprimé]  
Le problème a été résolu et fonctionne.
1...136137138139140141142143144145146147148149150...184
Nouveau commentaire