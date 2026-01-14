Discussion de l'article "Paiements et modes de paiement" - page 143
est-ce que webmoney fonctionne maintenant avec ou vous utilisez une autre méthode merci
Bonjour, je reçois toujours l'erreur "rejected".
Moi aussi, mais j'ai déjà cessé de l'utiliser il y a environ 8 jours, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Est-ce qu'ils vous ont répondu ou pas encore ?
Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis déjà retiré de ce site en l'utilisant il y a environ 8 jours.
Il peut y avoir des défaillances temporaires dans le système ou du côté de votre banque.
J'ai essayé d'effectuer un retrait vers Webmoney ... J'ai gagné de l'argent ... mais je rencontre le même problème
Le système de paiement Webmoneya rejeté l'opération de retrait. Veuillez contacter la banque qui a émis votre carte pour plus de détails.
Oui, je l'ai envoyé aussi.
même message
Bonjour à tous, j'ai le même problème ''Le système de paiement Webmoney a rejeté l'opération de retrait. Veuillez contacter la banque émettrice de votre carte pour plus de détails.'' Cependant, j'ai contacté Webmoney et ils m'ont affirmé que tout va bien sur le compte, le problème n'est pas du côté de la banque. J'essaie de retirer mon argent depuis la semaine dernière, sans succès. J'ai ouvert un ticket avec l'équipe de MQL5 puisque le problème n'est pas du côté de la banque.